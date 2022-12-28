GABA (Gama Aminobütirik Asit) Nedir?

GABA veya gama aminobütirik asit, beyinde oluşan bir amino asittir. Bir nörotransmiter görevi görür ve bireysel beyin hücreleri arasındaki iletişim için kullanılır. GABA sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve merkezi sinir sistemindeki nöron aktivitesini azaltır…

GABA, ruh hali, konsantrasyon, ağrı, uyku ve daha pek çok şey gibi vücudun birçok işlevinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Birçok nörolojik hastalık ve uyku bozuklukları, bu maddenin eksikliği ile ilişkilidir.

GABA’nın Tanımı

GABA kısaltması gama aminobütirik asit anlamına gelir. Sağlığın birçok yönünü, özellikle de duygusal dengeyi etkileyen yaygın bir nörotransmiterdir. Nörotransmiterlerin (kimyasal haberciler) rolü, sinir sisteminin hücreleri arasında bilgi aktarımında yer almaktır.

GABA, bir amino asit yapısına sahiptir ve bu nedenle amino asit nörotransmiterleri arasında sayılır. Bununla birlikte, protein olmayan bir amino asittir. Vücut onu protein oluşturmak için kullanmaz. Genel olarak, beyindeki belirli sinyalleri bloke ederek ve sinir sistemi aktivitesini azaltır. Bu nedenle GABA, huzursuzluğu, gerginliği ve kaygıyı azaltan sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

GABA Oluşumu

İnhibitör bir nörotransmiter olarak, GABA özellikle beyinde aktiftir. İnsanlar da dahil olmak üzere memelilerde, tüm sinapsların %25-50’si GABA reseptörleri içerir. Bu, uyaran iletiminin GABA tarafından inhibe edilebileceği anlamına gelir.

Araştırmacılar, GABA’nın sadece beyinde değil, aynı zamanda gastrointestinal sistemde de bulunduğunu keşfetmişlerdir. Nörotransmitter hem enterik sinirlerde hem de endokrin hücrelerde temsil edilir. Bu, GABA’nın hem bir nörotransmiter hem de bir endokrin aracı olarak sindirim sistemini etkilediğini düşündürür. (Kaynak)

GABA, presinaptik nöronlarda sentezlenir ve sinaptik veziküllerde depolanır. GABA sentezinin hızı, L-glutamik asit dekarboksilaz (GAD) enzimi tarafından belirlenir.

GABA’nın İnsan Vücudundaki Rolü

Sinir sisteminde yaygın bir inhibitör nörotransmitter olarak GABA, vücutta çeşitli süreçleri etkiler. Bunlar kaygı ve stres tepkisini kontrol etmeyi, sirkadiyen ritmi ve uykuyu düzenlemeyi, hafızayı, ruh halini, kan basıncını ve hatta ağrı algısını etkilemeyi içerir.

Düşük GABA seviyeleri veya GABAerjik sistemdeki işlev bozuklukları, akut ve kronik stresin yanı sıra uyku bozukluklarına aşırı tepkilerin nedeni olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, bu gibi hastalıkların tedavisinde GABA’nın reseptörlerine bağlanmasını artıran ajanlar kullanılmaktadır.

GABA’nın görevi, beyindeki ve merkezi sinir sistemindeki sinir hücrelerinin aktivitesini yavaşlatarak beyin ve vücudun “vites küçültmesine” neden olmaktır.

Nöronal aktivite inhibe edildiğinden, gama aminobütirik asidin farklı alanlarda yararlı bir etkisi vardır:

Sakinleştirici etki ve dinlendirici bir uyku

Zihinsel stres ve kaygıdan kurtulma

Zihinsel ruh halinde iyileşme

Kan basıncını düşürme

Kas gerginliğinin düzenlenmesi

PMS semptomlarının giderilmesi

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tedavisi için

İştah ve metabolizmanın düzenlenmesi

Gastrointestinal sistem üzerinde olumlu etki

GABA ve Uyku

Uykusuzluğun birçok farklı nedeni olabilir ve dünya çapındaki yetişkinlerin yaklaşık %30’unu etkiler. Uykusuzluk, uykuya dalma güçlüğü gibi birçok farklı şikayeti içerir. Ancak huzursuz uyuma, geceleri sık uyanma ya da çok erken uyanma gibi sorunlar da belirtiler arasındadır.

GABA sakinleştirici, yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve doğal olarak uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Bu, sinirlerin uyarılabilirliğini azaltarak elde edilir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, GABA almanın katılımcıların daha hızlı uykuya dalmasına yardımcı olduğunu buldu. Ortalama olarak, denekler yaklaşık 5 dakika daha hızlı uykuya daldı. (Kaynak)

2008’den başka bir çalışma, uykusuzluk ve GABA seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmacılar, uykusuzluk çeken kişilerde beyin GABA düzeylerinin önemli ölçüde azaldığını keşfettiler. Uyku bozukluğu olmayan kişilere göre değerler %30 daha düşüktü. (Kaynak)

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Gıdalarda GABA

GABA yiyeceklerde çok yaygın değildir. Çay, domates, soya fasulyesi, pirinç veya laktik asit bakterileriyle fermente edilmiş gıdalarda bulunur. Bunlara yoğurt, kimchi, lahana turşusu, limon turşusu, miso, tempeh, kombucha, soya sosu ve balık sosu dahildir. Fermente ürünlerdeki daha yüksek GABA içeriği, mikroorganizmalar tarafından GABA üretilmesinden kaynaklanmaktadır.

GABA Eksikliği

Daha önce bahsedildiği gibi, GABA’nın inhibe edici bir etkisi vardır. Bu terimin ilk bakışta olumsuz bir etkisi var gibi görünse de vücudun ve özellikle beynin kendini kapatması önemlidir. Çünkü sürekli bir heyecan hali sinir hücrelerini zorlar. Sonuç olarak beyin kimyası dengesiz hale geldiğinde, bazı şikayetler ortaya çıkabilir.

GABA eksikliğinin tipik belirtileri şunlardır:

Artan sinirlilik ve iç huzursuzluk

Kaygı veya panik atak

Konsantre olma yeteneği eksikliği

Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Soğuk terlemek

Ellerde terleme

Kronik yorgunluk (adrenal yorgunluk sendromu)

GABA Seviyeleri Nasıl Yükseltilir?

Vücudun bu amino asidi üretebilmesi için L-Glutamine ihtiyacı vardır. Bu önce glutamik asit adı verilen başka bir amino aside ve daha sonra gama aminobütirik aside dönüştürülür. Vücudun bu işlem için çinko, vitamin B6 ve taurine ihtiyacı vardır. Bu önemli besinlerden biri veya birkaçı eksikse, vücut yeterince GABA üretemez.

GABA seviyenizi yükseltmek istiyorsanız, her şeyden önce yeterli uyku listenin başında gelir. Ek olarak, düzenli egzersiz tüm nörotransmiterlere fayda sağlar. Düşük GABA seviyelerine sahip kişiler, yürüme, derin nefes alma ve yoga gibi hafif yoğunluklu egzersizler yapmalıdır.

Beyindeki GABA işlevi, vitamin açısından zengin ve sağlıklı bir diyetle desteklenebilir. Gama aminobütirik asit, yeşil, siyah ve oolong çayın yanı sıra kefir, yoğurt ve tempeh gibi fermente gıdalarda doğal olarak bulunur. Bununla birlikte, tam tahıllar, bakla, soya, mercimek ve fasulyenin yanı sıra ceviz, badem ve ayçekirdeği dahil yemişler de vücutta GABA üretimini artırabilir.

GABA takviyeleri ayrıca kapsül, içecek ve toz halinde de bulunur. Hangi varyantın daha iyi olduğu genellikle kişisel tercih meselesidir. Farklılıklar esas olarak uygulanabilirlik ve maliyettedir. Klasik varyant GABA kapsülleridir. Ürüne ve uygulama alanına bağlı olarak tablet başına 100 mg ile 750 mg arasında GABA içerebilirler. Doğru dozaj birçok farklı faktöre bağlıdır. GABA’yı besin takviyesi olarak almak, doktor tarafından reçete edilen bir ilacın yerine geçemez.

GABA’nın Yan Etkileri

GABA’yı diyet takviyesi olarak almak, önerilen doza uyulduğu takdirde genellikle güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, GABA’yı besin takviyesi olarak alırken herhangi bir olağandışı sağlık sorunu veya yan etki yaşarsanız, daha ileri değerlendirme için bir doktora görünmelisiniz. GABA’nın hamilelik ve emzirme dönemindeki etkilerine dair hala sağlam temellere dayanan bir bilgi bulunmadığından, güvenlik nedeniyle bu dönemde alınmamalıdır.