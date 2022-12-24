Norepinefrin Hormonu Nedir? Oluşumu ve Etkileri

Noradrenalin olarak da bilinen norepinefrin, moleküler formülü C8H11NO3 olan bir hormon ve nörotransmiterdir. Otonom sinir sisteminin bir parçası olan bu hormonun uyarıcı ve canlandırıcı bir etkisi vardır. Bu nedenle çeşitli ilaçlarda kullanılır. Norepinefrinin hem aşırı hem de yetersiz üretimi, organizma üzerinde geniş kapsamlı etkilere yol açabilir…

Stres reaksiyonları her zaman sinir sistemi, hormon sistemi ve bağışıklık sistemi arasındaki bir etkileşim olarak gerçekleşir. CRH (kortikotropin salgılatıcı hormon) ile birlikte norepinefrin, stres hormonları ile nöronal haberci maddelerin (nörotransmiterler) reaksiyon zincirini etkileşimli olarak kontrol eder.

Ancak baskılar üstün gelirse, reaksiyon zincirinin dengesi bozulur. Stresle ilişkili tüm sağlık bozukluklarında, genellikle serotonin eksikliğine paralel olarak, fazla miktarda norepinefrin ile karşılaşılır. Daha sonra ortaya çıkan norepinefrin fazlalığının veya eksikliğinin etkileri, organizma için çeşitli sonuçlar doğurur.

Norepinefrinin Tanımı

Norepinefrin (noradrenalin) hem bir hormon hem de bir nörotransmiterdir ve katekolaminler grubuna aittir. Bunlar stres reaksiyonlarında salınan maddelerdir. Ayrıca adrenalin ve dopamin hormonlarını da içerirler. Bir hormon olarak norepinefrin, artan adrenalin salınımını tetikler. Sözde bir “stres hormonu” olarak işlev görür.

Norepinefrin insan organizmasında önemli bir hormon, yani belirli organlar üzerinde düzenleyici veya uyarıcı etkisi olan biyokimyasal haberci bir maddedir. Otonom sinir sisteminin bir parçası olması nedeniyle kan basıncı, solunum ve metabolizma gibi çok sayıda hayati fonksiyonda yer alır.

Norepinefrin, katekolaminlerin madde sınıfına atanır. Bu amino asit türevleri sınıfı, tirozin ve fenilalanin amino asitlerinden oluşur. Bu madde sınıfındaki diğer önemli hormonlar adrenalin ve dopamindir.

Dopamin, noradrenalinin öncüsüdür. Noradrenalin, adrenalinden sadece amino grubu üzerinde bir metil grubunun yokluğunda farklılık gösterir. Bu nedenle, norepinefrin ayrıca demetile adrenalin olarak da adlandırılır.

Norepinefrin Nasıl Oluşur?

Norepinefrin adrenal medullada üretilen bir hormondur. Buna karşılık, nörotransmitter noradrenalin, doğrudan otonom sinir sisteminin sözde sempatik sinir sistemi bölümünde üretilir. Burada işlevi norepinefrin sentezi olan noradrenojenik nöronlar ve kromaffin hücreleri vardır.

Bir nörotransmitter işlevinde, norepinefrin öncelikle belirli nöronlardan salınır. Bu sinir hücreleri, sempatik sinir sisteminin yanı sıra locus caeruleus gibi beynin belirli bölgelerinde bulunur. Norepinefrinin öncüleri, tirozin ve fenilalanin amino asitleridir.

Norepinefrin sentezi, diğer şeylerin yanı sıra elektron donörleri ve kofaktörler olarak görev yapan C vitamini, B6 vitamini, magnezyum ve bakır gerektirir. Norepinefrinin öncüsü dopamindir. Bu, dopamin-beta-hidroksilaz enzimi tarafından oksitlenir, yani bir elektron salarak norepinefrin ile sonuçlanır.

Norepinefrin Ne İşe Yarar?

Norepinefrin (noradrenalin) hormonu, otonom sinir sisteminin bir parçası olan sempatik sinir sistemine aittir. Sempatik sinir sisteminin temel işlevi, tehlike, efor veya stres durumunda organizmanın performansını artırmaktır.

Tehlikeli durumlar dışında, norepinefrin uyanıklığı, motivasyonu ve zihinsel performansı artırmada önemli bir işleve sahiptir. Sempatik sinir sisteminin etki şekli aynı zamanda ergotropik olarak da adlandırılır. Bu, vücudun dışa dönük etkisinin arttığı anlamına gelir. Kana ani norepinefrin salınımı, savaş ya da kaç tepkisini uyarır.

Bu süreç, kalp kasındaki alfa-1 reseptörleri ile beta-1 reseptörlerini uyararak kan basıncının ve kandaki hormon konsantrasyonunun hızla yükselmesine neden olur. Bir nörotransmiter olarak doğasını izleyen norepinefrin, adrenoseptör adı verilen belirli reseptörleri aktive eder. Bunlar arteriyollerde bulunur. Kılcal damar haline gelen ve bu aktivasyonla daralmış küçük arterlerdir.

Sonuç olarak, kaslara daha fazla kan sağlanır, böylece reaksiyon hızı ve performansı artar. Kan basıncını yükseltici etkisinden dolayı adrenalin, travma ve şok tedavisinde acil ilaç olarak kullanılmaktadır. Damar ve kılcal damarlar üzerindeki daraltıcı etkisi tıbbi olarak da kullanılmaktadır. Örneğin, kanamayı en aza indirmek ve ilacın kan dolaşımına girmesini önlemek için norepinefrin lokal anesteziklere karıştırılır.

Norepinefrin Fazlalığı ve Eksikliğinin Sonuçları

Sürekli strese maruz kalmak, anormal derecede yüksek norepinefrin salınımına yol açabilir. Norepinefrinin neden olduğu yan etkilerden biri bağışıklık sisteminin baskılanması olabilir. Seviye kalıcı olarak yükselirse, bağışıklık sistemi zayıfladığı için iltihaplanma desteklenebilir.

Bununla birlikte, uzun süreli aşırı norepinefrin üretimi organizma için sürdürülebilir değildir. Bu nedenle, aşırı üretime bir tepki olarak nihayetinde bir norepinefrin eksikliği meydana gelebilir. Bu, depresyonun yaygın bir nedeni olarak kabul edilir. Dolayısıyla, norepinefrin birçok antidepresanın bir bileşeni olarak bulunur.

Artan norepinefrin üretiminin diğer olası yan etkileri organ hasarı ve nekroz olabilir. Çünkü arteriyollerin daralması organlara giden kan akışını azaltır. Bu nedenle, artan konsantrasyonları kalp yetmezliğine de yol açabilir.

Kandaki patolojik olarak yüksek bir norepinefrin seviyesi, adrenal bezlerin veya beynin çeşitli tümörlerinin bir göstergesi olabilir. Kandaki konsantrasyonu belirlerken, kanülün kan alınmadan en az otuz dakika önce yerleştirilmesi önemlidir. Bunun sebebi, yerleştirmenin kendisinin norepinefrin seviyesini yükseltmesidir.

Öte yandan, depresyon dışında, özellikle adrenal bez hastalıklarında çok düşük bir norepinefrin konsantrasyonu ile karşılaşılır.