Lohusalıkta Karın Ağrısı Neden Olur?

Muhtemelen, doğum yaptıktan sonra bitkin hissedeceğinizi bekliyordunuz. Ancak, karın ağrıları yaşayacağınız çoğu yeni anne gibi aklınızın ucuna bile gelmemiş olmalı. Aslında, lohusalığın özellikle ilk haftalarında alt karın ağrısı oldukça yaygındır ve bunun nedeni genellikle kabızlık, ishal veya sezaryen iyileşmesidir.

Hamilelik esnasında vücudunuzda birçok değişiklik oldu ve şimdi bunlar yeniden ”normale” dönüyor. Ancak, doğum yaptınız diye normalleşmenin bir anda oluvermesini beklememelisiniz. Bu normalleşme evresini ”iyileşme süreci” olarak da adlandırabilirsiniz. Evet, lohusalıktan bahsediyoruz. Lohusalık döneminde karın ağrısı yaygındır ve genellikle ciddi sağlık riski oluşturmayan ve beklenen durumlardan kaynaklanır. Aşağıda, doğum sonrası karın ağrınızın olası nedenlerinden bahsediyor ve bu konuda neler yapabileceğinize değiniyoruz…

Kabızlık

Kabızlık şikayeti olan herkes karın ağrısı ve şişliği yaşayabilir ve aynı şey lohusalık dönemi için de geçerlidir. Doğum sonrası kabızlığın yaygın nedenleri, az lifli yiyeceklerle beslenmek, yeterince su içmemek, lohusalıkta daha az hareket etmek, uyku düzenindeki ani değişiklik, yeni anne olmanın getirdiği stres, hamilelikte veya doğum sonrası ortaya çıkan basur (hemoroid) ve hormonal değişikliklerdir. Ayrıca, kullanılan bazı vitaminler veya ilaçlar kabızlığa katkıda bulunabilir.

Lohusalıkta kabızlığı gidermek için kepekli tahıllar ve baklagiller gibi lifli gıdalara yoğunlaşın, bol su için, doğal müshil etkisi olan kuru erik gibi atıştırmalıkları yiyin ve mümkün olduğunca hareket etmeye çalışın. Eğer basur şikayetiniz varsa ılık oturma banyoları yapmayı deneyin.

İshal

Doğum sonrasında en sık görülen sindirim sorunu kabızlık olsa da vajinal veya sezaryen doğum yapmış olsunlar bazı kadınların ishalden muzdarip olması şaşırtıcı değildir. Bunun nedeni doğum öncesinde size önerilen ilaçlar, takviyeler, stres veya yediğiniz herhangi bir şey olabilir.

İshal olduğunuzda sulu dışkıya ek olarak kramp şeklinde karın ağrısı ve gaz şikayetiniz olabilir. Yağsız pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, yağsız kraker, lor peynirli yağsız tost, yağsız makarna, kabuksuz elma, ayva ve ekmek gibi besinler tüketmeniz ishalinizi kesmeye veya azaltmaya yardımcı olacaktır. Öte yandan, ishal vücutta su kaybına neden olduğundan bol su içmeniz ve sıvı alımına ağırlık vermeniz önemlidir.

Sezaryen İyileşmesi

Normal doğum yerine sezaryenle doğum yaptıysanız, kesinin iyileşme süreci boyunca biraz ağrınızın olması normaldir. Ne de olsa bir ameliyat geçirdiniz! Ek olarak, iyileşme sonrasında da karın bölgenizde küçük bir sezaryen izi kalacağını beklemelisiniz.

Sezaryen sonrası hızla toparlanmak için yapabileceğiniz en iyi şey dinlenmek ve karnınızı aşırı zorlamaktan kaçınmaktır. Genel bir kural olarak, bebeğinizden daha ağır bir şey kaldırmayın. Bol giysiler giyerek bölgenin hava almasını sağlayın. Doktorunuzun tavsiye ettiği ağrı kesiciler varsa kullanın ve yemek, temizlik, bulaşık vb işleri yapması için bir yakınınızdan yardım isteyin.

Doğum Sonrası Tipik Ağrılar

Doğumdan sonra rahminiz kasılarak eski boyutuna geri döner. Bu kasılmaları, doğum kasılmalarının küçük versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Adet kramplarına benzer bir ağrı şeklindedir ve çoğu durumda doğumdan sonraki birkaç gün boyunca en rahatsız edicidir. Bununla birlikte, bebeğinizi emzirirken bu ağrıları biraz daha yoğun hissedebilirsiniz.

Rahim kasılması nedeniyle ortaya çıkan doğum sonrası ağrılar için genellikle endişelenmeniz gerekmez. Lohusalığınızın ilk birkaç günün ardından şiddeti giderek azalır ve en fazla 6 hafta içinde kendiliğinden geçer.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyim?

Doğum sonrasında mide veya karın bölgenizde biraz ağrı olması normaldir ve bunun için her zaman alarm sinyalleri vermenize gerek yoktur. Ancak, enfeksiyon veya kanama gibi komplikasyonlara işaret edebilecek bazı belirtiler ortaya çıkarsa doktora gitmeniz gerekir. Bunlar:

Çok fazla veya parlak kırmızı vajinal kanamam var

Ateşim var

Midem bulanıyor veya kusuyorum

Ağrılarım çok şiddetli veya giderek artıyor

Sezaryen ameliyat yerinde kızarıklık, şişlik, akıntı veya köktü koku var

İdrara çıktığımda ağrı veya yanma oluyor

Göğsüm ağrıyor veya nefes almakta zorlanıyorum

Lohusalık, normalleşme veya iyileşme dönemdir. Süreç boyunca hafif ağrılarınızın veya duygu durum değişikliklerinizin olması normaldir. Ağrılarınızın çok şiddetliyse, kafanızda soru işareti uyandıran bir anormallikle karşılaşırsanız veya yeni anne olmanın getirdiği stres psikolojik olarak sizi derinden etkiliyorsa bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Doğum sonrası süreçteki rahatsızlıklarda ve diğer tüm sağlık sorunlarında size yalnızca ve en iyi doktorunuzun yardımcı olabileceğini unutmayın.