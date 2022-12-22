Quercetin (Kuersetin) Nedir, Ne İşe Yarar?

Quercetin (kuersetin), çeşitli gıdalarda bulunan ve vücut üzerinde bazı yararlı etkileri olan bir bitki bileşiğidir. Sarımsı doğal bir boya olarak görünür ve bitkileri çok fazla güneş ışığı gibi zararlı çevresel etkilerden korur. Antiviral ve antioksidan özellikleri nedeniyle alerjiler, soğuk algınlığı ve iltihabı azaltmak için kullanılır…

Quercetin (Kuersetin) Nedir?

Quercetin, doğal bir boya olarak özellikle açık sarı rengiyle karakterize edilen bir polifenol ve flavonoiddir. Bitkileri zararlı çevresel etkilerden koruyan bir bitki pigmentidir. Genellikle bitkilerin içeriğinde bulunması nedeniyle, ikincil bir bitki maddesi olarak beslenmenin önemli bir parçasıdır.

Kuersetin hakkında kısaca bilinmesi gerekenler:

Esas olarak bitkinin kabukları gibi dış kısımlarında bulunur.

gibi dış kısımlarında bulunur. Polifenol grubuna aittir ve vücudun kendisi tarafından üretilemez. Hücrelerimizi, hücre ve dokulara zarar verebilecek serbest radikallerden koruyabilir.

Antiinflamatuar ve kan basıncını düşürücü etkisi nedeniyle, alerji semptomlarının hafifletilmesi ve çeşitli iyi huylu ülserlerin daha hızlı iyileşmesini desteklemesiyle tanınmaktadır.

Quercetin, bazı ilaçlarla farklı etkileşimler içerir ve doz aşımı durumunda izole yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle aktif bileşen, tıbbi tavsiye olmaksızın ilaçlarla birlikte yüksek dozlarda alınmamalıdır.

Aktif bir bileşen olarak kuersetin, bitkiyi UV radyasyonundan, otoburlardan, virüslerden, mantarlardan ve bakterilerden korur. En güçlü antioksidanlardan biri olarak kabul edildiğinden, vücutta koruyucu bir işleve de sahiptir. Ancak vücut quercetini kendisi üretemez ve bitki besinlerinden emer. (Kaynak)

Quercetin esas olarak bitkinin dış kısımlarında (örneğin elmanın kabuğu) toplanır. Soğan, elma, yeşil sebzeler, kırmızı üzüm ve aynı zamanda ıhlamur çayı gibi çeşitli çaylarda yüksek miktarda kuersetin bulunur.

Elmanın iç kısmı neredeyse hiç kuersetin içermez. Bununla birlikte, yiyeceğin hazırlanma şekline bağlı olarak, örneğin pişirme sırasında aşırı sıcaklıklarda bitki maddesinin bir kısmı da yok edilebilir. Pişmiş soğan, taze olanlardan dörtte bire kadar daha az kuersetin içerir.

Quercetin (Kuersetin) Vücuda Nasıl Etki Eder?

Quercetin, vücudu birçok süreçte destekler. Esas olarak antiviral, antiinflamatuar ve kas yenileyici özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Kuersetin ayrıca doğal bir antihistamin (alerji için) olarak etkilidir. Hücre yenilenmesi (anti-aging) ve C vitamini rejenerasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Quercetin, esas olarak ince bağırsakta meydana gelen emilim ile bağırsaklar yoluyla kana girer. Etkilerin vücutta hissedilmesi 6 ila 9 saat sürer. Vücut, verilen miktarın yarısından biraz daha azını emer. Son olarak, madde karaciğerde dönüştürülerek idrar veya dışkı ile atılabilir.

Vücuttaki birçok işlevi nedeniyle, quercetin bazı hastalıklar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir:

Alerjilerin önlenmesi ve giderilmesi için

Soğuk algınlığı için

Damar sertliğini önlemek için

İltihabı azaltmak için

Bazı kanser türlerini önlemek için

Romatoid artritin önlenmesi için

Alerji

Quercetin, alerjilerle bağlantılı olarak önemli bir etki gösterir. Japonya merkezli bir çalışmada, bu bitki bileşiğinin sözde histamin reseptörünü inhibe ettiği bulundu. Alerjisi olan hastalarda yüksek histamin seviyeleri gözlemlendi. Histamin seviyeleri ne kadar yüksek olursa, alerji semptomlarının şiddeti de o kadar yüksek olur. Bu nedenle histamin reseptörlerinin inhibisyonu, alerjik semptomların hafifletilmesi ile ilişkilidir.

Kan Basıncını Düşürme

Quercetin ayrıca damar sertliğine karşı koruma sağlar ve kan basıncını düşürücü etkilere sahiptir. Oksitlenmiş kolesterol, oksidatif stres sırasında arter duvarlarında birikir ve damar sertliğini artırır. Quercetin buna karşı koyabilir çünkü bir flavonoid olarak özellikle etkili bir radikal temizleyicidir.

Antiinflamatuar Özellikler

Quercetin ayrıca sorbitol birikmesine yol açan bir enzimi bloke eder. Artan sorbitol miktarları diyabette böbrek, sinir ve göz hasarı gibi ikincil hasara katkıda bulunabilir. Quercetin, antialerjik ve antiinflamatuar etkilere sahiptir. Bu nedenle, bağırsaklardaki iltihaplanma, prostat veya çeşitli iyi huylu ülserler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. (Kaynak)

Kanser Gibi Ciddi Hastalıklar

Kanserin gelişme nedeni genetik materyaldeki değişikliklerdir. Quercetin, genetik materyali serbest radikallerden korumak için hareket eder. Öte yandan, iltihaplı dokuyu sakinleştiren ve tümör büyümesini durduran bazı özelliklere sahiptir. Sağlıklı hücrelerde onarım genleri aktive edilirken, aynı zamanda kanser hücrelerinin büyümesi de durdurulur. Quercetin böylece kanser gelişimini engeller.

Quercetin Hangi Yan Etkilere Neden Olabilir?

Genel olarak quercetin, normal dozlarda üç aydan kısa bir süre alındığında neredeyse hiç yan etkisi olmayan, iyi tolere edilen bir besin takviyesi olarak kabul edilir. Yan etkileri, çok yüksek konsantrasyonlarda (>1000 mg) yapay bir ürün olarak alındığında veya hatta enjekte edildiğinde ortaya çıkabilir.

Olası yan etkiler şunlardır:

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kol ve bacaklarda karıncalanma

Hafif gastrointestinal şikayetler

Böbrek hasarı (çok yüksek dozlarda)

Vücudun kendisi quercetin oluşturamaz. Bu nedenle, ikincil bitki maddesinin öncelikle gıda yoluyla veya artan bir ihtiyaç varsa besin takviyesi yoluyla alınması gerekir. Quercetin ayrıca diğer ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Hamile ve emziren kadınlar da quercetin kullanmaktan kaçınmalıdır.

Hangi Yiyecekler Quercetin İçerir

Kuersetin, günlük diyetinizin kolayca bir parçası olabilecek birçok meyve ve sebze türünde doğal olarak bulunur. Bununla birlikte, hazırlama türüne bağlı olarak, yiyeceklerdeki quercetin aşırı sıcaklıklarda yok edilebilir. Ek olarak, meyvelerin ve belirli sebze türlerinin soyulmasıyla da büyük miktarda bitki pigmenti içeriği kaybolabilir.

Özellikle soğan, güçlü etkileri olan nispeten yüksek miktarda quercetin içerir. Bu bitki pigmentini frenk soğanı, lahana, domates ve yeşil fasulye gibi yiyeceklerde de bulabilirsiniz. Ayrıca yaban mersini, ahududu, frenk üzümü, böğürtlen ve kızılcık gibi birçok meyve polifenol içerir.

Belirli sebze ve meyvelerde kg başına quercetin içeriği şöyledir:

Kapari 1730-2330 mg

Taze dereotu 550 mg

Soğan 284-486 mg

Frenk soğanı 245 mg

Brokoli 22-32 mg

Yeşil fasulye 30 mg

Domates 2-27 mg

Kızılcık 156 mg

Frenk üzümü 69 mg

Yaban mersini 74-158 mg

Ahududu 24 mg

Böğürtlen 45 mg

Elma 21-72 mg

Üzüm 10-31 mg

Kiraz 47 mg

Bir ipucu olarak, yukarıdaki quercetin bakımından zengin meyvelerden bazılarını sabahları müslinize ekleyebilir veya öğün aralarında atıştırabilirsiniz. Son olarak, besin takviyelerindeki quercetin doğal değildir ve kullanmadan önce her zaman bir doktora danışılmalıdır.