Elmacık Kemiği Nerededir, Neden Ağrır?

Kafatasının her iki tarafında, göz yuvalarının yanında elmacık kemikleri bulunur. Bu kemiklerin yapısı ile üzerini örten doku, yüzün şeklini ve görünümünü büyük ölçüde belirler. Elmacık kemiği ağrısının altında genellikle nevralji (sinir ağrısı), çene eklemi ve çiğneme kaslarının işlev bozuklukları, iltihaplanma veya diş problemleri vardır…

Elmacık Kemiği Nedir?

Elmacık kemiği, yanağın kemikli temelidir ve yüzün karakteristik şeklini verir. Elmacık kemiği bölgesi, yüzde yanakların üstünde ve çevresinde yer alan iskeletsel bir çerçevedir. Adını, yüz kafatası ile yan kafatası duvarı arasındaki bağlantıyı bir boyunduruk gibi temsil etmesinden alır.

Elmacık kemiği veya os zygomaticum yüz iskeletinin bir parçasıdır. Maksillayı temporal kemiğe ve sfenoid kemiği frontal kemiğe bağlar. Yüzün merkezine doğru göz çukurunu sınırlar.

Elmacık kemiğinin üç yüzeyi vardır: Biri en belirgin kısım olan yanak yüzeyini (fasiyes lateralis) oluşturur. İkincisi (fasiyes orbitalis), göz yuvasının (orbita) sınırını oluşturur. Üçüncüsü ise şakak kemiğiyle (os frontale) bağlantıyı temsil eder.

Elmacık Kemiğinin İşlevi

Elmacık kemiği, üst çenede çiğneme sırasında ortaya çıkan basıncı emen ve yüzün ortasındaki başka bir işlemle (processus frontalis) ön kemiğe ileten üst çene çıkıntısı (processus maxillaris) gibi güçlü bir uzantıya sahiptir.

Göz yuvasının dış kenarını oluşturmasının yanı sıra, yüz ifadeleri veya çiğneme işlemi için gerekli olan çeşitli kaslar buna bağlanır. Elmacık kemiğinin önemli bir işlevi, çiğneme basıncının azı dişlerinden kalvaryaya iletilmesidir.

Elmacık Kemiği Neresi?

Elmacık kemiği yüzün biraz yanında, yaklaşık göz hizasında ve biraz altında yer alır. Maksilla, lakrimal kemik, frontal kemik ve temporal kemiği sınırlar.

Elmacık Kemiği Ağrısının Sebepleri

Göz, burun veya çene bölgesinde oluşan ağrıya benzer şekilde, elmacık kemiklerindeki ağrı da bir tür yüz ağrısıdır. Ağrının nedenini bulmak ve uygun tedaviyi tahmin edebilmek için palpasyon muayenesi ve sıklıkla ayrıca bir MRI gereklidir. Elmacık kemikleri ağrıyorsa bunun arkasında pek çok neden olabilir:

Çocukken suçiçeği geçirdiyseniz, herpes zoster virüsü ömür boyu vücutta kalır. Hayatınızın bir noktasında zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa, virüs kendini zona veya yüz erizipelleri şeklinde gösterebilir. Elmacık kemiği ağrısı o zaman ana semptomdur.

Çok fazla stres yaşarsanız, dişlerinizi gıcırdatıyorsanız, çeneniz yanlış hizalanmışsa veya ağzınızda kötü işlenmiş yapay diş materyali varsa, bu da elmacık kemiklerinizde ağrıya neden olabilir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çene kasları da gerginleşebilir. Böyle durumlarda ağrı sadece elmacık kemiği bölgesinde oluşmakla kalmayarak, şakaklara kadar yayılabilir. Bu da genellikle ağzı geniş açmada sorunlara ve çene ekleminde çatlamalara yol açar.

Trigeminal sinir çoğunlukla yanaklardan geçer. Sinir sıkışırsa elmacık kemiği ağrısı da oluşabilir.

Diğer olası nedenler paranazal sinüslerin iltihaplanması, boyun ve omuz bölgesinde gerginlik, migren veya ağız boşluğunda iltihaplanmadır. Etkilenenlerin baş ağrısı ve sırt ağrısı çekme olasılığı daha yüksektir. Elmacık bölgesindeki ağrı, eşlik eden olası semptomlardan yalnızca biridir.

Elmacık kemiği ağrısının aslında tümör veya inme gibi ciddi bir hastalığın yan etkisi olup olmadığını yalnızca doktor ekarte edebilir.

Elmacık Kemiği Kırığı

Elmacık kemiği kırığı, yüz iskeletinin en yaygın kemik yaralanmalarından biridir. Tipik nedenler düşmeler veya yüze darbelerdir. Bir elmacık kemiği kırığı durumunda, genellikle göz çukuru veya alt çene gibi komşu bölgeler de etkilenir. Duruma bağlı olarak, farklı semptomlar ve komplikasyonların gelişmesi mümkündür.

Elmacık kemiği kırıkları yüze doğrudan uygulanan şiddet sonucu oluşur. Yaygın nedenler, örneğin bisikletten düşme, trafik kazaları veya iki futbolcunun kafa kafaya çarpışması gibi şiddetli bir darbedir.

Yaralanmanın seyrine bağlı olarak, elmacık kemiği kırığı durumunda sıklıkla komşu kemik yapıları (şakak kemiği, alt çene, göz çukuru, üst çene) da etkilenir. Kuvvet tamamen yanal ise, zigomatik kemerin (göz yuvasının alt kenarı ile kulak arasındaki kemikli yapı) izole bir kırılması meydana gelebilir.

Kırık bir elmacık kemiği ile ortaya çıkan şikayetler, kırılmanın ciddiyetine ve türüne bağlıdır. Yer değiştirmiş kırıklarda, bükülebilen kemik parçaları maksiller sinüse veya göz yuvasına hareket edebilir ve sinirlerde, kan damarlarında, göz küresinde yaralanmalara yol açabilir.

Elmacık kemiği kırılması, etkilenen tarafta aşağıdaki belirtilere neden olabilir: