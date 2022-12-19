Parmakta Sivilce Gibi Kabarcıklar Neden Olur?

Cilt gözeneklerinin veya kıl köklerinin olduğu hemen her yerde sivilce çıkabileceğini biliyor muydunuz? Yani evet, teorik olarak parmaklarda sivilce çıkması mümkündür. Ancak yine de çoğu durumda bunlar gerçek bir sivilce değil, böcek ısırığı, yağ kisti, egzama, siğil veya ganglion kisti gibi durumların oluşturduğu kabarcıklardır.

Çoğu insan yüzündeki sivilcelerden muzdarip olsa da bu iltihaplı şişliklerin vücutta çıkabildiği pek çok bölge var. Sırt, kalça, bacaklar, omuzlar gibi yağ bezlerinin yoğun olarak bulunduğu üst vücut bölgesinde zaman zaman sivilcelerle karşılaşabilirsiniz. Aslında, kıl köklerinin veya cilt gözeneklerinin olduğu parmaklar da dahil olmak üzere hemen her yerde sivilce çıkması teorik olarak mümkündür. Bununla birlikte, parmakta çıkan yumruların çoğu zaman gerçek bir sivilce olmadığını bilmek önemlidir.

Aşağıda, parmakta sivilce benzeri kabarcıklara neden olabilecek olası faktörlerden bahsediyor, tedavi seçeneklerine değiniyor ve doktora gitmenizi gerektiren tipik durumları açıklıyoruz…

Sivilce

Ellerde veya parmaklarda sivilce oluşumunun nadir olduğundan bahsettik. Ancak yine de cildinizin çok büyük bir bölümü bu sinir bozucu çıkıntılardan muaf değil. Cildin ürettiği doğal yağ olan sebum, bakteriler ve ölü deri hücrelerinin bir kombinasyonu gözenekleri tıkayarak siyah noktaları ve ardından iltihaplı sivilceleri meydana getirir. Aslında, cildiniz ne kadar yağlıysa sivilce riskiniz o kadar yüksektir. Bununla birlikte, kuru cilt tipine sahip olanlar bile bazı zamanlarda sivilcelerle karşılaşabilir.

Parmaktaki sivilcelerin en olası iki nedeni, yetersiz el yıkamak veya cildi koruyan iyi bakterileri uzaklaştıran sert sabunlarla aşırı el yıkamaktır. Neyse ki, her ne kadar can sıkıcı olsalar da geçmesi için hiçbir şey yapmasanız bile çoğu durumda ömürleri yalnızca birkaç gündür. Parmaklarınızda sivilce sorunu yaşıyorsanız, el hijyenini aşırı abartmayın veya aksatmayın. Bakınız: Ellerimizi ne sıklıkla yıkamalıyız?

Miksoid Kisti

Miksoid psödokist veya bir diğer ismiyle mukus kisti, tırnağa yakın bölgede çıkan ve kanserli olmayan kabarcıklardır. El veya ayak parmaklarında görülebilir. İçi sıvı dolu veya sert yuvarlak bir yapıya sahip olan bu şişlikler çoğu zaman ağrıya neden olmaz. Cerrahi işlemle kistin alınması veya kriyoterapi gibi çeşitli yöntemlerle yok edilmesi mümkün olsa da çoğu durumda tedavinin ardından kist tekrar çıkar.

Yapılan araştırmalar, mukus kistinin osteoartrit (eklem kireçlenmesi) hastalarında daha yaygın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, eğer eklem kireçlenmesinden şikayetçiyseniz parmağınızdaki sivilce gibi kabarcığın asıl nedeni mukus kisti (miksoid psödokist) olabilir.

Kıl Dönmesi

Parmaklarında kıl yoğunluğu olan biriyseniz ağda veya jilet gibi yöntemleri tercih ediyor olabilirsiniz. Parmak kıllarını almanın (diğer bölgelerde olduğu gibi) en bilinen handikapı kıl dönmesine neden olabilmesidir. Bu durum, yeni çıkmaya başlayan kılın ters istikamete doğru kıvrılarak uzamasından kaynaklanır ve sivilce benzeri yumrulara yol açar.

Kıl dönmesi, bazı durumlarda kıl kökünün iltihaplanmasıyla (folikülit) sonuçlanır. Herhangi bir şey yapmasanız bile kıl dönmesi genellikle kendiliğinden iyileşir.

Siğil

Siğiller ”insan papilloma virüsü (HPV)” nedeniyle oluşan kaba çıkıntılardır. İçinde küçük siyah noktacıklar varmış gibi görünebilir. Parmaklarda veya ellerde yaygın görülmesiyle birlikte zararsızdır.

Sivilce gibi birkaç gün içinde kaybolmazlar ancak yine de çoğu kişinin siğilleri uzun vadede genellikle kendiliğinden geçer. 1 yıl veya daha fazla süredir geçmeyen inatçı siğiller, kriyoterapi, lazer tedavisi, çeşitli kremler veya cerrahi işlemler gibi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Ganglion Kisti

Ganglion kistleri yuvarlak görünümlüdür ve içleri jölemsi bir maddeyle doludur. Yaygın olarak ellerde ve bileklerde çıkma eğilimindedir ancak parmaklarda da görülebilir.

Özellikle sinire baskı yaptıklarında ağrılıdır ve hatta eklemin hareket kabiliyetine müdahale edebilir. Yapılan araştırmalar, ganglion kistlerinin yaklaşık %60’ının kendiliğinden geçtiğini göstermektedir. Ancak, kistiniz ağrıya neden oluyorsa doktora görünmeniz gerekir. Tipik tedavi seçenekleri arasında, iğneyle sıvının çekilmesi (aspirasyon) ve kist kökünü çıkarmak için cerrahi operasyon bulunur.

Böcek Isırıkları

Böcek ısırıklarının büyük çoğunluğu birkaç saat veya bir gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak, geride bıraktığı sivilce benzeri kırmızımsı yumruların kaybolması bir haftayı bulabilir.

Arı sokması, ateş karıncası ısırığı veya sivrisineklerin neden olduğu bu yumrular genellikle ciddi değildir. Soğuk kompres, ısırılan yere baskı uygulamak veya hidrokortizon kremleri kullanmak gibi yöntemler kaşıntı-ağrı gibi şikayetlerinizi azaltarak rahatlama sağlayabilir.

Egzama

Egzama veya atopik dermatit, oldukça yaygın görülen dermatolojik bir rahatsızlıktır. Parmaklar da dahil olmak üzere cildin büyük bir kısmını etkileyebilir ve kaşıntılı kırmızı şişliklere neden olabilir.

Ne yazık ki, egzama kısa süreli gelip geçen bir rahatsızlık değildir. Stres ve hava koşulları gibi faktörler egzamanın şiddetini artırabilir. Yaygın olarak, kortizonlu krem, merhem veya losyonlarla kontrol altına alınır.

Sebase Kist (Yağ Bezesi)

Parmağınızda sarı veya beyaz bir yumruyla karşılaşırsanız yağ bezesi olabilir. Sebase kistler genellikle ağrısız ve zararsızdır. Vücutta en çok görülen noktalar, üst kollar, sırt, kulak, erkeklerde testis (haya), uyluk ve karın bölgeleridir. Bununla birlikte, nadiren de olsa parmaklarda veya ellerde de ortaya çıkabilir.

Yağ bezeleri ağrı veya sancı yapmazlar ancak nadiren fazla büyüdüklerinde alttaki sinire baskı yaparak ağrıya neden olabilirler. Dokunulduğunda deri altında hafif oynayan bir yapıları vardır. İstenildiği takdirde, doktor tarafından küçük bir cerrahi operasyonla çıkarılabilir veya büyük bir enjektör ile çekilebilir. Ancak, zaman içinde aynı bölgeden yeniden çıkabileceği unutulmamalıdır.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyim?

Parmaklarda sivilce çıkması nadir olsa da mümkündür. Sorununuz sivilce (akne) kaynaklıysa muhtemelen birkaç gün veya en geç bir hafta içinde kendiliğinden geçecektir. Ancak, parmağınızdaki kabarcığın farklı bir durumdan ötürü oluşturuğunu düşünüyorsanız, bir haftadır iyileşmiyorsa, ağrıyorsa veya irin-sıvı akıntısı varsa dermatoloji bölümünden randevu alarak muayene olmayı ihmal etmeyin.

Vücudunuzda çıkan yumrular dahil tüm sağlık sorunlarınızda size en iyi ve yalnızca doktorunuzun yardımcı olabileceğini unutmayın.