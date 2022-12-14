Burun İçi Sivilce Neden Olur, Nasıl Geçer?

Bilmeniz gereken ilk şey, kulak gibi burun deliklerinin de gerçek bir mikrop deposu olduğudur. Çeşitli bakteriler burun içinde bulunabilir ve bunlar her zaman semptomlara neden olmaz. Ancak zayıf bir bağışıklık sistemi, enfeksiyonlar veya aşırı stres gibi durumlarda burun içinde sivilce çıkabilir…

Sivilceler ve siyah noktalar çoğunlukla yüzün sözde T bölgesinde, yani çene, burun ve alında görülür. Burada özellikle yüksek miktarda sebum üretildiğinden, bu bölgelerde söz konusu cilt problemleri ile daha sık karşılaşılır.

Ancak bazen rahatsız edici cilt tahrişleri, burun içi gibi daha alışılmadık yerlerde de görünebilir. Özellikle burun delikleri genellikle küçük sivilcelerden etkilenir. Bunlar sadece can sıkıcı değil, aynı zamanda aşırı derecede acı vericidir.

Burun İçinde Çıkan Sivilcelerin Nedenleri

Burun içinde çıkan sivilcelerin nedenleri vücudun diğer bölgelerindeki sivilcelerden farklı değildir. Cilt aşırı miktarda sebum ürettiğinde ortaya çıkarlar. Bu, bez çıkışlarını tıkar. Bunun bir sonucu olarak, etkilenen bölgede kızarıklık ve iltihaplanma meydana gelebilir.

Cildin gerektiğinden fazla sebum üretmesinin birkaç nedeni vardır. Kural olarak, hormon dengesindeki dalgalanmalardan, genetik yatkınlıktan veya kötü beslenmeden kaynaklanır. Muhtemelen sivilceler, cildinize iyi bakmadığınızın bir işareti de olabilir.

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Buruna sık sık kirli parmaklarla dokunursanız, burun mukozası çok kuruysa veya yakın zamanlarda soğuk algınlığı geçirdiyseniz burun özellikle savunmasızdır.

Herpes virüsünün neden olduğu burun içindeki sivilcelerin bir özelliği vardır: Düzenli olarak, özellikle stres, sıkıntı veya yorgunluk dönemlerinde ve aynı zamanda kişinin bağışıklık sistemi zayıf olduğunda ya da ateşe neden olan bir hastalık (örneğin grip) olduğunda yeniden ortaya çıkarlar.

Hormonal Dengesizlikler

Hepimizin vücudunda hormonlar vardır. Bunlar vücudun her yerine mesajlar gönderen bir tür kimyasal habercidirler. Bu şekilde, vücut fonksiyonlarının düzenleyicileri olarak kan yoluyla hareket ederler.

Bununla birlikte, hormonların doğal dengesi çeşitli nedenlerle bozulabilir. Menstrüasyon, hamilelik veya stres sırasında olduğu gibi vücutta hormon değişiklikleri meydana geldiğinde, bu sebum üretimini etkileyebilir ve burun içinde veya başka yerlerde sivilcelere neden olabilir.

Gıdalar Hormonları Etkileyebilir

Biraz cips veya bir parça kek genellikle bir sorun teşkil etmezken, çok miktarda şekerli ve yağlı yiyecekler bazı kişilerin kan şekerini etkileyebilir. Kan şekerindeki bu dengesizlik hormonları etkiler. Sonuç olarak, sebum üretimi kontrolden çıkar ve burun içi de dahil olmak üzere vücutta sivilceler ortaya çıkar.

Özellikle süt, hormonları etkileme konusunda önemli bir unsurdur. Örneğin günde 1 litre süt içmek, cilt tahrişine neden olabilir. Bunun nedeni, inek sütünün, tehlikeli olmamakla birlikte hormonlarınızda bir dengesizlik yaratabilen ve sonunda kırılmalara yol açabilen doğal hormonlar içermesidir.

Burun Kıllarının Koparılması

Burun içinde bir sivilce çıktığında, bunun diğer bir sebebi genellikle kıllardır. Burun içi doğal kıllara sahiptir. Bunlar kesilir, koparılır ve sonrasında yanlış bir şekilde uzarsa cildi tahriş edebilir, ağrılı ve iltihaplı bir sivilce oluşturabilir.

Burun karıştırma, burun deliğinde sivilce çıkmasının başka bir nedenidir. Parmaklarımız bakterilerle doludur ve parmağınızı burnunuza soktuğunuzda bakterileri ona aktarırsınız. Bu da burun içinde sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

Burun İçinde Sivilce Riskini Artıran Faktörler

Yukarıda sıralanan nedenlere ek olarak, yaşam tarzını etkileyen ve burun içinde sivilce oluşumunu artırabilen bazı hususlar vardır:

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerindeki komedojenik (gözenekleri tıkayan) bileşenler veya yüksek yağ içeriği

Karbonhidrat ağırlıklı beslenme (özellikle glisemik indeksi yüksek besinler)

Bakteri bulaşmış tekstil ürünleri (örneğin nadiren yıkanan havlular)

İlaç bileşenleri (örn. bromlu sakinleştiriciler/hipnotikler, steroidler)

Sigara / alkol

Burun İçindeki Şişlik Uçuk veya Çıban Olabilir!

Burnun içini dışarıdan incelemek zordur. Burun deliklerinde meydana gelen sivilcelerin burun uçuğu veya burunda çıbanla karıştırılması alışılmadık bir durum değildir. Ağrılı uçuklara bakteri değil, herpes simpleks virüsü neden olur. Herpes oldukça bulaşıcıdır. Bu nedenle, virüsün yayılmasını önlemek için bölgeye ellerinizle dokunmaktan kaçının. Doktor uçuklara karşı antiviral merhemler reçete edebilir.

Burun içindeki şişliğin nedeni çıban da olabilir. Sivilce sadece cildin üst katmanını etkilerken, çıban derinin daha derin katmanlarına kadar uzanır ve bu nedenle genellikle çok ağrılıdır. Burundaki çıban, Staphylococcus aureus bakterisinin neden olduğu kıl kökünün iltihaplanmasıdır. Burundaki bir çıban için doktor ziyareti her zaman gereklidir, çünkü antibiyotikler genellikle burun çıbanları için tek çaredir.

Burun İçindeki Sivilce Nasıl Geçer?

Burnunuzun içindeki sivilceyi tedavi etmekten daha da önemlisi yapmamanız gereken şeylerdir. Asla sivilcenin üzerine bastırmayın ve patlatmayın. Aksi takdirde sivilce daha da kötüleşir, iyileşmesi daha uzun sürer ve yara izleri oluşabilir. Burun içindeki şişlik sivilce değil bir çıbansa, patlatılması durumunda kana karışan bakteriler menenjiti tetikleyebilir.

Burun içindeki sivilceler söz konusu olduğunda, uygun cilt bakımı çok önemlidir. Yüksek yağlı makyaj ürünlerinden kaçının. Yağ oranı yüksek ürünler yerine su bazlı ürünleri tercih edin. Burun mukozası nemli tutulursa iltihap genellikle daha hızlı iyileşir. Ayrıca, sivilceyi patlatmamak için burnunuzu hafifçe sümkürdüğünüzden emin olun.

Burun içine yerleşen sivilcelerin neden olduğu ağrıyı dindirmek için ıslak veya ılık kompresler kullanılabilir. İdeal olan, kompresin gün içinde birkaç kez uygulanması olacaktır. Her kullanımda kompresi maksimum 20 dakika bırakabilirsiniz.

Nazal mukozayı nemli tutmak için papatya çiçeği içeren bir buhar banyosu idealdir. İki litre suyu kaynatın. Bir avuç papatya çiçeğinin veya iki poşet papatya çayının üzerine sıcak su dökün, beş dakika demlenmeye bırakın ve ardından başınızı kasenin üzerine tutarak havluyla sarılı olarak birkaç dakika içinize çekin. Alternatif olarak, kaynattığınız papatya çiçeği suyunu pamuklu çubukla burnunuzdaki sivilcelere de uygulayabilirsiniz.

Uzun vadede burnunuzun içindeki sivilcelerden kurtulmak istiyorsanız şu noktalara dikkat etmelisiniz:

Burnunuzu karıştırmaktan kaçının ve bunun yerine bir mendil kullanın

Kirli ellerle yüzünüze dokunmayın

Nazal mukozayı nemli tutun

Stresten kaçının

Verdiğimiz ipuçlarına rağmen hala burnunuzun içindeki sivilcelerden kurtulamıyorsanız lütfen bir doktora görünün.