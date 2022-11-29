Locoderm Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Locoderm, topikal kortikosteroidler (veya kısaca steroidler) sınıfına dahil bir ilaçtır. Bu, halk arasındaki ifadeyle kremin kortizonlu olduğu anlamına gelir. Egzama, temas alerjisi ve sedef hastalığı gibi kızarıklığın, kaşıntının, şişliğin veya pullanmanın eşlik ettiği cilt rahatsızlıklarında kullanılır.

LOCODERM Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Locoderm, krem ve merhem formlarında satışa sunulan topikal bir ilaçtır. Belirli cilt sorunlarının neden olduğu kaşıntı, şişlik, kızarıklık, pul pul döküntüler veya tahriş gibi rahatsız edici semptomları gidermek için kullanılır. Yaygın olarak, egzama, sedef hastalığı ve temas alerjisi dahil steroid ilaçlara yanıt veren cilt durumları için reçetelenir. Ancak, burada bahsetilmeyen başka bir dermatolojik rahatsızlık için de doktorunuz bu kremi veya merhemi kullanmanızı önermiş olabilir.

Locoderm kremin her bir gramı 1 mg (%0.1) hidrokortizon 17 butirat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler, parafin, yumuşak beyaz parafin, setostearil alkol, polietilenglikol setosteraileter, propil parahidroksibenzoat, butil parahidroksi benzoat, susuz sitrik asit, susuz trisodyum sitrat ve saflaştırılmış sudur.

Locoderm krem kortizonlu mu?

Evet, bu krem kortizonludur. Locoderm kremin etkin maddesi olan hidrokortizon butirat, kortikosteroidler veya kısaca steroidler olarak adlandırılan ilaç sınıfına dahildir. Topikal steroid ilaçlar, ciltte alerjiye neden olan bazı kimyasal habercilerin üretimini bloke ederek çalışır ve kızarıklık, tahriş, şişlik, pullanma veya kaşıntı gibi rahatsız edici semptomları giderir.

Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta, çoğu durumda steroid ilaçların altta yatan durumu tedavi etmediği, semptomları gidererek geçici olarak rahatlama sağladığıdır. Örneğin, egzamanın neden olduğu kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomları ortadan kaldıracak ancak muhtemelen egzamanızı tamamiyle yok etmeyecektir.

Uyarı ve Önlemler

Suçiçeği, uyuz, uçuk ve sivilce dahil olmak üzere, mayaların, mantarların, bakterilerin, virüslerin veya parazit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz. Ayrıca, perioral dermatit, vücut çatlakları, gül hastalığı (rosacea), balık derisi hastalığı, yaralar ve ülserli cilt lezyonları için kullanılmamalıdır.

Hamilelik kategorisi C’dir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce doktor bilgilendirilmeli, doktorun onay verdiği durumlarda fayda sağlayabilecek minimum miktar ve en kısa süreli tedavi hedeflenmelidir.

Çocuk yaş grubunda mecburi olmadıkça kullanılması önerilmez. Çocuk hastalarda kullanılması zorunluysa, doktorun kullanım yönergelerine uyulmalı, geniş vücut alanlarına uygulamaktan ve uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

Kremin etkin maddesine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı duyarlılığı olanlar kullanmamalıdır.

Gözlere ve göz kapaklarına sürülmemelidir.

LOCODERM Krem Nasıl Uygulanır?

Locoderm kremin tipik kullanımı günde 1 ila 3 uygulamadır. Cilt rahatsızlığınız giderildikten sonra kullanım sıklığı azaltılarak günde 1 kez veya haftada 2 – 3 kez (örneğin; pazartesi, çarşamba, cuma) kullanılabilir.

Bir haftada 30 ila 60 gramdan daha fazla kullanılması tavsiye edilmez. Genel olarak haftada en fazla 1 – 2 tüp 30 gram LOCODERM kullanmalısınız. Bununla birlikte, kullanım yönergeleri için doktorunuzun veya eczacınızın söylediklerini dikkate almanız esas olanıdır.

Uygulama esnasında sorunlu cilt alanına az miktarda kremi ovalarak sürün. İnce bir film tabakası şeklinde krem katmanı olması yeterlidir. Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse, uygulama sonrasında ellerinizi yıkayın.

Aşırı krem sürmeniz veya önerilenden daha sık uygulamanız söz konusu rahatsızlığınızı çabuk iyileştirmeyeceği gibi yan etki riskini artırır. Bu nedenle, tavsiye edilenden daha fazla kullanmayın.

LOCODERM Krem Yan Etkileri

Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi Locoderm kremin de bazı yan etkileri olabilir. Yanma hissi, kaşıntı, aşırı kıllanma, kılcal damarların belirgin hale gelmesi veya cilt renginde değişiklik olabilir. Bununla birlikte, uzun süreli tedavi, ilacın uygulanmasından sonra üzerinin kapatılması, geniş vücut alanlarına uygulama, çocuklarda kullanım, koltuk altı, yüz veya genital bölge gibi kıvrımlı ya da hassas bölgelere uygulama yan etki riskini artırabilen faktörlerdir.

Bu merhemin size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha ağır bastığı için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşırsanız, bununla nasıl başa çıkabileceğinizi veya alternatif tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Dikkat: Bu ilaçta 2016 yılında isim değişikliği yapılmış olup, ”Locoid Merhem”, ”Locoid Lipokrem” ve ”Locoid Krem” isimli ürünler artık ”Locoderm %0.1 Merhem”, ”Locoderm %0.1 Lipokrem” ve”Locoderm %0.1 Krem” isimleriyle eczanelerde satışa sunulmaktadır.

Toplam raf ömrü 3 yıldır ve 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.