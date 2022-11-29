Çinko Ne İşe Yarar? Çinko İçeren Yiyecekler Listesi

Çinko, organizmaya günlük olarak sağlanması gereken hayati eser elementlerden biridir. Güçlü bir bağışıklık sisteminde ve enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca bazı hormonların oluşumunda yer almasının yanı sıra, yaraların iyileşmesini ve kas gelişimini destekler…

Demirden sonra vücutta en çok bulunan eser element çinkodur. Çinko, çok sayıda metabolik süreçte yer alır. Örneğin, vücudun büyüme süreçlerinde ve bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir gereksinimdir. Çinko eksikliği, yara iyileşme bozuklukları, cilt egzaması, algı veya hafıza sorunları ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha yüksek duyarlılığa neden olabilir.

Çinko Nedir?

Çinko vücuttaki tüm organlarda, dokularda ve sıvılarda bulunan temel eser elementlerdendir. Bu, insan yaşamı için gerekli olduğu ancak vücudun kendisi tarafından üretilemeyeceği anlamına gelir. Ayrıca vücut çinko depolayamaz. Bu nedenle, düzenli olarak yiyeceklerle birlikte alınması gerekir.

Çinko, çok sayıda enzim ve proteinin bir bileşenidir. Bu bağlamda, vücutta çok sayıda reaksiyonda görev alır, örneğin:

Hücre büyümesinde ve yara iyileşmesinde

Çeşitli metabolik süreçlerde

Bağışıklık sisteminde

Hamilelik sırasında çocuk gelişimi için

Çinko vücudun savunma sisteminin bir parçasıdır ve hastalıklara karşı etkili koruma sağlayabilir. Bununla birlikte, çinkonun aşırı dozu zararlı olabilir ve zehirlenme belirtilerine yol açabilir.

Çinko Ne İşe Yarar?

Çinko, karbonhidratların, yağların, proteinlerin, nükleik asitlerin ve diğer mikro besinlerin sentezinde yer alan 300’den fazla enzimin etkisi için gereklidir. Bağışıklık, iltihaplanmayı azaltma, antioksidan, bilişsel işlev ve daha fazlası için önemlidir.

Çinko, yara iyileşmesini destekler ve ayrıca bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Olumlu etkileri arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer almaktadır. Beyaz kan hücrelerinin oluşumu için vazgeçilmezdir. Bu işlevlerinin yanı sıra tiroid ve testosteron hormonları ile insülinde bulunur.

Çinko ayrıca hücre ve organ yapılarında, hücre bölünmesinde, büyümede, kanın pıhtılaşmasında, görme, tat ve koku almada rol oynar. (Kaynak)

Çinko eksikliği için risk grupları; sindirim bozukluğu olan kişiler, vejeteryanlar, hamile ve emziren kadınlar, aşırı alkol tüketenler ve orak hücre hastalığı olan kişileri içerir.

Çinko İçeren Yiyecekler Nelerdir?

Temel olarak vücut, hayvansal gıdalardan alınan çinkoyu bitkisel gıdalardan daha iyi kullanır. Ne yazık ki sebzeler ve bazı tahıllar, bağırsakta çinko emilimini engelleyebilen bir bileşik olan fitat (fitik asit) içerir. Bununla birlikte, birçok bitki aynı zamanda iyi çinko kaynaklarıdır.

Hayvansal gıdalardan elde edilebilen en iyi iyi çinko kaynakları şunlardır:

İstiridye (en yüksek miktarda çinko içerir)

Et (sığır eti, kümes hayvanları)

Balık ve deniz canlıları

Peynir

Yoğurt

Süt

Bitkisel çinko kaynakları:

Fasulyeler

Hububat

Kaju fıstığı, ceviz ve badem

Yulaf ezmesi

Bezelye

Kabak çekirdeği

Çinko Emilimini Neler Engelleyebilir?

Tam tahıllar, tahıllar ve sebzeler gibi bazı bitki bazlı gıdalar fitat içerir. Fitat, fitik asidin kimyasal bir şeklidir. Bunlar çinkoyu bağlayabilir ve böylece çinkonun gıdalardan emilimini engelleyebilir.

Hayvansal protein çok az tüketildiğinde veya hiç tüketilmediğinde, yüksek bir fitat alımından söz edilir. Daha sonra bağırsaktaki çinko emilimi karışık bir diyete kıyasla yüzde 45’e kadar azalabilir. Bu nedenle, vejeteryan veya vegansanız, çinko açısından zengin kepekli tahılları ve baklagilleri ıslatmalı, asitlendirmeli veya ekşi maya ile fermente etmelisiniz. Bu fitat içeriğini düşürür.

Bilmekte fayda var: Tam tahıllı ürünler, ihtiyacı karşılamaya iyi bir katkı sağlayacak kadar çok çinko içerir. Örneğin 100 gram tam tahıllı ekmek 1,5 miligram çinko içerirken, aynı miktarda beyaz ekmek sadece 0,7 miligram çinko içerir.

Çinko Eksikliği ve Sonuçları

İnsan vücudunda çinkonun yerini alabilecek başka bir madde yoktur. Yeterli tedarik düzenli olarak sağlanmazsa, çinko eksikliği gelişebilir. Orta derecede bir eksiklik genellikle uzun süre tespit edilemeyen ve spesifik olmayan sistematik semptomlara yol açar.

Çinko, 300’den fazla enzimin bir bileşeni olduğu için hemen hemen tüm vücut süreçlerinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, çinko eksikliği vücuttaki çok sayıda süreci etkiler. Çinko eksikliğine genellikle doğuştan çinko emilim bozukluğu veya sindirim sistemindeki kronik hastalıklar neden olur. Yeterince besin emilmemesine yol açarlar.

Çinko eksikliğinin olası belirtileri şunlardır:

Yorgunluk, enerji eksikliği

Konsantrasyon eksikliği, öğrenme güçlüğü

Enfeksiyonlara ve iltihaplanmaya karşı artan duyarlılık

Yaraların zor iyileşmesi

İltihaplı cilt değişiklikleri

Saç dökülmesi, saç incelmesi

Kırılgan tırnaklar, tırnaklarda beyaz noktalar

Büyüme bozukluğu

Duyusal bozukluklar

Mantar enfeksiyonları

Atlet ayağı

Depresyon

Anemi

Kilo ve/veya iştah kaybı

Gelişimsel yetersizlikler (çocuklarda)

Büyüme geriliği (çocuklarda)

Vücudun Ne Kadar Çinkoya İhtiyacı Var?

Çinko hayati (temel) bir eser element olduğundan, insan vücudunun düzgün çalışması için belirli bir miktara ihtiyacı vardır. Çinko alımı için referans değerler yaşa, cinsiyete ve ayrıca yetişkinlerde fitat alımına göre değişir. Hamile ve emziren kadınlar için değerler hamile olmayan kadınlara göre biraz daha yüksektir.

Günlük çinko gereksinimi için ortalama referans değerler şunlardır:

Kadınlarda günde 8 miligram

Erkeklerde günde 14 miligram

Hamile kadınlarda günde 9 miligram (gebeliğin dördüncü aydan itibaren günde 11 miligram)

Emzirme döneminde günde 13 miligram (bu daha yüksek gereksinim, normal yiyeceklerle de kolayca karşılanabilir)

Aşırı Çinko Alımının Zararları

Optimal çinko alımı, hayvansal gıdaları da içeren dengeli bir diyetle karşılanabilir. Gereksinimin yiyecekler yoluyla karşılanmasının avantajı, zararlı etkileri olabilecek aşırı çinko alımı riski oluşturmamasıdır. Yetişkinlerde çinko alımı için önerilen üst sınır 40 mg’dır. Akut çinko zehirlenmesinin olası belirtileri mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, ishal, karın krampları ve baş ağrılarıdır.

Kronik (uzun süre devam eden) çinko doz aşımı, vücuttaki demir veya bakır seviyelerinde değişikliklere ve bağışıklık sisteminin bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle, önerilen maksimum çinko alımı aşılmamalıdır.

Ek olarak, çinko kapsülleri şeklindeki diyet takviyelerine de dikkat edilmelidir. Aşırı miktarda çinko takviyesi alınırsa, maksimum doz kolayca aşılabilir. Kalıtsal bir bozukluk veya inflamatuar bağırsak hastalığı nedeniyle çinko emilimi bariz bir şekilde engelleniyorsa, çinko takviyeleri bu eksikliği giderebilir. Böyle durumlarda, ne kadar çinko almanız gerektiğini doktorunuzla konuşarak netleştirmeniz gerekir.