Ovadril Losyon Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Ovadril losyon, böcek sokmalarının ve günlük yaşamda meydana gelebilen basit cilt tahrişlerinin neden olduğu kaşıntıyı gidermek için kullanılır. Ayrıca, sürüldüğü bölgedeki hafif şiddetli ağrıları geçici olarak giderir.

OVADRİL Losyon Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Ovadril losyon, kaşıntıyı ve hafif şiddetli ağrıyı gidermek için kullanılan topikal bir ilaçtır. Yaygın olarak kullanıldığı durumlardan bazıları, sivrisinek ve arı sokması gibi böcek ısırıkları, güneş yanıkları ve gün içinde meydana gelebilen sıyrıklar, yanıklar veya pişikler gibi hafif şiddetli cilt tahrişleridir. Ovadril, söz konusu durumların neden olduğu kaşıntıyı giderir ve ağrıyı azaltır.

Ovadril losyon kaşıntı ve ağrı giderici maharetini içeriğindeki etkin madde kombinasyonuna borçludur. Lidokain hidroklorür bölgesel uyuşma sağlayan lokal anestezik, difenhidramin hidroklorür kaşıntı, kızarıklık veya şişlik gibi semptomları gideren antihistaminik, çinko oksit ise cildin hızla iyileşmesine yardımcı aktif bir bileşendir.

120 gramlık tüplerde kullanıma sunulan OVADRİL, beyaz renkli ve bergamot kokuludur. Sayılan üç etken maddeye ek olarak gliserin, mentol, propilen glikol, benzalkonyum klorür, etil alkol, sodyum karboksi metil selüloz, bergamot esansı ve distile su ihtiva eder.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

2 yaşından küçüklerde kullanılmaz. 2 yaşından büyük çocuklarda ise mümkün olan en küçük miktar ve en kısa süreli tedavi hedeflenmelidir.

Suçiçeği ve kızamıkta kullanılmaz.

X-Ray cihazı (röntgen) uygulamaları öncesinde sürülmemelidir.

Kabarmış, sulanmış alanlarda, vücudun geniş alanlarına uygulanmamalıdır.

Kızarıklık, yanma hissi veya enfeksiyon oluşursa ya da kremin işe yaramadığı düşünülüyorsa kullanımı kesilmelidir.

Losyonun içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Gözlerle, burun içiyle ve ağızla temasından kaçınılmalı, kazara bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

Gebelik kategorisi C’dir. Hamilelikte kullanılıp kullanılmayacağına doktor karar vermelidir.

Losyonun içeriğinde bulunan difenhidraminin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle, emzirme (laktasyon) döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğini emziren bir anneyseniz OVADRİL kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

OVADRİL Losyon Nasıl Uygulanır?

Losyonunuzu doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

İhtiyaca göre günde 3 veya 4 kez kullanılabilir. (Günlük kullanılan losyon miktarı toplamda 34 ila 40 gramı geçmemelidir)

Kullanmadan önce tüpü sallayarak çalkalayın.

Avuç içine az miktarda krem alın ve sorunlu alana nazikçe ovalayarak sürün.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse losyonu sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Vücudun çok geniş yüzeyinde ve belirtilenden daha sık veya fazla miktarda kullanmayın.

Yanlışlıkla aşırı miktarda losyon sürerseniz veya sağlıklı cilde uygularsanız suyla yıkayın. Losyonunuz suyla yıkandığında kolaylıkla çıkabilecek yapıdadır.

OVADRİL Losyon Yan Etkileri

Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi OVADRİL losyonun da bazı yan etkileri olabilir ancak söz konusu etkiler çoğunlukla hafif şiddetlidir. Losyonun uygulandığı ciltte tahriş (irritasyon), kızarıklık, kaşıntı ve döküntü oluşabilir. Ayrıca, yanlışlıkla gözlerle temas ederse göz tahrişine neden olabilir.

Nadir durumlarda, idrar yapma güçlüğü, bulanık görme, sindirim sistemi rahatsızlığı, uyuşukluk, sinirlilik veya ağız kuruluğu ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, önerilen dozu aşmadan yönergelere uygun şekilde kullandığınızda muhtemelen söz konusu istenmeyen etkilerle karşılaşmayacaksınız. Ancak yine de sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

OVADRİL losyon 120 gramlık tüplerde, eczanelerde satılır. Raf ömrü 2 yıl olup, 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve ışıktan uzak bir yerde saklanmalıdır.