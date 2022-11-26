Anjina Pektoris Nedir? Nedenleri ve Belirtileri

Anjina pektoris, kalbin oksijen ihtiyacı ile arzı arasındaki dengesizliktir. Tipik olarak koroner arter hastalığı (KAH) bağlamında, kalbin geçici bir dolaşım bozukluğu tarafından tetiklenen göğüste paroksismal bir ağrı olarak kendini gösterir. Bu genellikle bir veya daha fazla koroner arterin daralmasından kaynaklanır. Bu nedenle anjina pektoris bir hastalık değil, akut kalp yetmezliğinin bir belirtisi veya ana belirtisinin adıdır…

Anjina Pektoris Nedir?

Anjina pektoris, göğüs bölgesinde ağrı ataklarını ve sıkışma hissini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu şikayetler genellikle fiziksel efor veya stresle bağlantılı olarak fark edilir hale gelir ancak istirahat halindeyken de “birdenbire” ortaya çıkabilir.

Anjina pektoris durumunda ortaya çıkan şikayetler çoğu durumda koroner arter hastalığının (KAH), yani kalbin koroner arterlerinin daralmasının ilk belirtisidir. Kalp kası, özellikle stres altında yeterli oksijen ile beslenmez. Aniden gelişen anjina pektoris belirtileri ayrıca kalp krizinin bir işareti olabilir ve tıbbi bir acil durum teşkil edebilir.

Anjina pektoris, ağrının nasıl tetiklendiğine ve nasıl bir seyir izlediğine bağlı olarak kararlı ve kararsız formlara ayrılır.

Kararlı Anjina Pektoris

Anjina pektoris, örneğin fiziksel efor, spor veya stres gibi kalp kasının daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğu durumlarda fark edilir hale gelirse, buna stabil veya kararlı anjina pektoris denir. Semptomların tetikleyicisi ve şiddeti her zaman benzerdir. Nöbetler halinde ortaya çıkarlar, eforla başlarlar ve dinlenmeyle veya acil durum ilaçlarının kullanımıyla azalırlar. Dereceye bağlı olarak, kararlı anjina pektorisin farklı şiddet dereceleri vardır:

1. Derece : Şikayetler uzun süreli veya ağır fiziksel eforla (örneğin spor) ortaya çıkar ancak günlük eforla (örneğin merdiven çıkma) ortaya çıkmaz.

: Şikayetler uzun süreli veya ağır fiziksel eforla (örneğin spor) ortaya çıkar ancak günlük eforla (örneğin merdiven çıkma) ortaya çıkmaz. 2. Derece : Şikayetler günlük eforla (örneğin merdiven çıkma, hızlı yürüme) ve soğuk algınlığı veya psikolojik stresle ortaya çıkar.

: Şikayetler günlük eforla (örneğin merdiven çıkma, hızlı yürüme) ve soğuk algınlığı veya psikolojik stresle ortaya çıkar. 3. Derece : Şikayetler hafif günlük aktivitelerde bile (örneğin normal yürüme, giyinme) ortaya çıkar.

: Şikayetler hafif günlük aktivitelerde bile (örneğin normal yürüme, giyinme) ortaya çıkar. 4. Derece: Semptomlar istirahatte de ortaya çıkar.

Kararsız Anjina Pektoris

Önceden efor sarf etmeden göğüste ani bir ağrı ve sıkışma olursa buna kararsız anjina pektoris denir. Nedeni genellikle bir (veya daha fazla) koroner arteri aniden bloke eden kan pıhtısıdır. Koroner arter tamamen tıkanırsa ve kan akışı engellenirse, sonuç hayatı tehdit eden bir kalp krizidir. Kararsız anjina, eğer vazokonstriksiyon zamanla artmaya devam ederse, kararlı anjinadan da gelişebilir. Semptomlar daha sonra eskisinden daha az stresle bile ortaya çıkar, daha yoğun olur, daha yavaş azalır veya acil durum ilaçları ile hafifletilemez.

Anjina Pektorisin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Anjina pektorisin en yaygın nedeni koroner arter hastalığıdır (KAH). Bu, kalbe kan sağlayan arterlerin (koroner arterler) duvarlarında patolojik tortuların (hücre, yağ ve diğer maddelerden oluşan plaklar) oluşmasına neden olur. Sonuç olarak, arterler daralır ve sertleşir. Bu da kan akışını bozar ve kalp kasına oksijen tedarikini azaltır. Özellikle stresli durumlarda bu kendini anjina pektoris olarak gösterir.

Risk faktörleri, damarların astarına zarar veren, yağ birikmesine yol açan veya kas kramplarına neden olan faktörlerdir. Buradaki önemli risk faktörü, damarların iç duvarlarına zarar verdiği, oksijen taşınmasını engellediği, kan pıhtılarını ve iltihaplanmayı teşvik ettiği için sigara içmektir.

Sigara içmek

Çok yüksek tansiyon

Olumsuz kan lipit seviyeleri (yüksek HDL ve LDL kolesterol seviyeleri)

Şeker hastalığı

Egzersiz eksikliği

Obezite veya diyet (doymuş yağlar, kırmızı et, çok fazla şeker, çok fazla kalori)

Psikolojik stres

Enfeksiyonlar ve iltihaplanma

Kan damarının duvarı, iltihaplanma süreçlerinin bir sonucu olarak değişir ve sözde arteriosklerotik plak gelişir. Halk arasında buna damar sertliği denir. Uzun yıllar boyunca damarlar sertleşir ve çapları küçülür. Böyle bir plak yırtılırsa, bölgede bir kan pıhtısı oluşur.

Anjina Pektoris Belirtileri

Anjina pektoris genellikle göğüs kemiğinin arkasında ani bir ağrı ve sıkışma, yanma veya baskı hissi ile kendini gösterir. Ağrı boyun, alt çene, dişler, kollar veya üst karın gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Ayrıca bazen kürek kemiklerinin arasında da ağrı olur.

Etkilenenler kol, omuz, dirsek veya elde bir ağırlık ve uyuşma hissi bildirirler. Çoğunlukla vücudun sol tarafı etkilenir. Ayrıca ani nefes darlığı, mide bulantısı, kusma, terleme ve/veya boğazda baskı, boğulma hissi gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilere boğulma korkusuna kadar varan kaygı duyguları eşlik eder.

Kadınlarda anjina pektoris genellikle erkeklerden farklı semptomlarla kendini gösterir. Yorgunluk, nefes darlığı ve mide problemleri gibi şikayetler buradaki tipik belirtilerdir. Klasik göğüs ağrısı ise sadece birkaç kadında görülür.

Diyabete bağlı sinir hasarı (diyabetik polinöropati) olan hastalar, hasarlı sinirler artık ağrı uyaranlarını tam olarak iletemediği için genellikle ağrı hissetmezler. Bazı durumlarda, anjina pektoris bu nedenle diyabetli kişilerde neredeyse ağrısızdır.

Anjina Pektoris Nasıl İlerler?

Anjina pektorisin prognozu altta yatan hastalığa bağlıdır. Anjina pektoris aslında tanım gereği bir semptomdur ve kendi başına bir hastalık değildir. Bununla birlikte, her zaman ciddi bir uyarı işareti olarak görülmelidir.

Daha önce de belirtildiği gibi, anjina pektoris çoğu durumda koroner kalp hastalığının bir belirtisidir. Damar sertliği yıllar içinde yavaş yavaş gelişir. Belli bir seviyeye ulaşırsa, bazen düşük efor seviyelerinde bile anjina pektorisi tetikler. Ataklar ne kadar güçlü ve sık olursa, kalp krizi riski de o kadar yüksek olur.

Anjina pektoris atakları performansın düşmesine ve genel olarak etkilenenlerin birçoğunun yaşam kalitesinin düşmesine neden olur.

Prognoz üzerinde olumlu bir etki için anjina pektorisin mümkün olduğunca erken tedavi edilmesi özellikle önemlidir. Tedavi sadece doktorun uygun ilacı reçete etmesi veya bir operasyon (balon dilatasyonu, baypas) gerçekleştirmesini içermez. Etkilenenler ayrıca sigarayı bırakarak, diyetlerine ve düzenli egzersizlerine dikkat ederek olumlu bir sonuca katkıda bulunma fırsatına sahip olurlar.