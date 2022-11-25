Protopic Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Protopic krem, egzama (atopik dermatit) tedavisinde kullanılan topikal bir ilaçtır. Egzama, alerjik reaksiyona çok benzeyen kaşıntı, kızarıklık ve iltihaplanmanın eşlik ettiği dermatolojik bir rahatsızlıktır. Kremin etkin maddesi takrolimus monohidrat, bağışıklık sistemini baskılayarak veya düzenleyerek egzama semptomlarını giderir.

PROTOPIC Pomad Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Tipik olarak, egzama tedavisinde kortikosteroid veya kısaca steroid olarak bilinen kortizonlu kremler reçetelendirilir. PROTOPIC ise kortizon içermeyen topikal (cilde uygulanarak kullanılan) bir egzama ilacıdır. PROTOPIC pomad, etken maddesi olan takrolimus monohidrat sayesinde enflamasyonu steroidlere benzer bir şekilde bastırır ve orta güçteki bir steroid kadar etkilidir.

Takrolimus isimli bu maddenin önemli bir avantajı, steroidlerin aksine deri incelmesine (atrofi) veya steroide bağlı diğer yan etkilere neden olmamasıdır. Bu nedenle, egzama tedavisinde kortizonlu topikal preparatları tolere edemeyen veya bunların işe yaramadığı kişilerde PROTOPIC kullanılması uygundur.

PROTOPIC %0.1 krem 30 gramlık tüplerde satışa sunulur. Takrolimus monohidrata ek olarak, beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, propilen karbonat, beyaz bal mumu ve sert parafin içerir.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Bu ilacın etken maddesi takrolimus, bağışıklık sistemi baskılayıcı veya düzenleyici (immunsupresif) bir ajandır. Bağışıklık sistemi üzerinde çalışarak egzamanın neden olduğu kaşıntı, kızarıklık veya şişlik gibi rahatsız edici semptomları giderir.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda kullanılmamalıdır.

Yaygın olarak, diğer tedavilerin yanıt vermediği durumlarda egzama tedavisi için kullanılır. Ancak, vitiligo ve sedef için de reçetelendirilebilir.

Protopic %0,03 ve Protopic %0,1 olmak üzere iki ayrı doz formülü mevcuttur.

Protopic %0.1 pomad 16 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.

2 ila 16 yaş aralığındaki çocuklarda Protopic %0.03 kullanılabilir. Ancak, 2 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

Kısa süreli ve aralıklı uzun süreli tedavi için kullanılabilir. Tedavi uzun vadeli olarak sürekli olmamalıdır.

Pomadın uygulanacağı alanda cilt enfeksiyonu varsa, Protopic kullanmadan önce enfeksiyon tedavi edilmelidir.

Protopic ile tedavi süresince direkt olarak güneşin UV ışınlarına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkılması gerekiyorsa güneş kremi ve vücudu örten giysiler (şapka ve uzun kollular gibi) tercih edilmelidir.

Çoğu durumda ilk hafta içinde iyileşme görülmektedir. Ancak, 2 hafta kullanmanıza rağmen iyileşme olmadıysa veya durumunuz daha kötüye gidiyorsa doktorunuzla konuşmalısınız.

Cilt görünümünde değişiklik olduğunu gözlemlerseniz doktorunuza söylemelisiniz.

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmamalısınız. Hamilelik şüpheniz varsa, hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz doktorunuza söylediğinizden emin olun.

Bu ilaç, egzamanızı tedavi etmek için kullandığınız ilk ilaç olmamalıdır. Sadece işe yaramayan veya istenmeyen yan etkilere neden olan diğer ilaçları denedikten sonra kullanılması önerilir.

Uyarı ve Önlemler

Protopic pomadın uzun süreli kullanımından sonra çok az sayıda hastada cilt kanseri veya lenfoma görülmüştür. Ancak, söz konusu kötü huylu tümörlerin Protopic ile bağlantısı olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Bu ilacın uzun süreli kullanımıyla ilgili kanser endişesi tartışmalı bir konu olsa da egzama dışında diğer bazı cilt rahatsızlıklarınız varsa kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmeniz en iyisidir. Bunlar:

Kutanöz T hücreli lenfoma (cilt kanseri türü)

Mononükleoz (mono)

Deri tümörleri

Lamellar iktiyoz, eritroderma veya Netherton sendromu gibi cilt rahatsızlıkları

Lenfadenopati (lenf düğümlerinin hastalığı) veya lenf düğümü şişmesi

PROTOPIC Krem Nasıl Kullanılır?



16 yaşından büyük yetişkinler için PROTOPIC pomadın %0,03 ve %0,1 olmak üzere iki farlı seçeneği bulunmaktadır. Hangisini kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir. Tipik olarak, sabah-akşam olmak üzere günde iki kez PROTOPIC %0.1 pomadla başlanır ve egzema kaybolana kadar devam edilir. İlerleyen süreçte durumunuza bağlı olarak doktorunuz uygulama sıklığını azaltmanızı veya daha az güçlü olan PROTOPIC %0.03 ile devam etmenizi söyleyecektir.

Ek olarak, PROTOPIC %0.1 kullanımının ardından egzamanız iyileştiyse, geri dönmesini önlemek için günde 1 uygulama olacak şekilde haftada 2 kez kullanmanızı söyleyebilir (örneğin: salı ve cuma). Egzama yeniden başlarsa günde 2 kez uygulamaya geçilebilir.

PROTOPIC krem kullanımında doktorunuzun yönergelerini esas alın. Anlamadığınız bir konu olursa doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Ancak tedavi ettiğiniz bölge elleriniz ise pomadı sürdükten sonra ellerinizi yıkamayın.

Kremi uygulamadan önce cildinizi iyice kurulayın.

İnce bir tabaka halinde kremi nazikçe ovalayarak sürün (sadece egzamalı alanı kaplayacak kadar küçük bir miktar kullanın).

İlacı uyguladığınız alanı hava almayacak şekilde sargıyla veya pansumanla kapatmayın.

Bu kremle aynı anda (eş zamanlı) nemlendirici krem, losyon veya diğer kozmetikleri kullanmayın. Bunları kullanmanız gerekiyorsa PROTOPIC pomad uygulamasından sonra en az 2 saat bekleyin.

Göz, burun delikleri, ağız ve açık yaralara sürmeyin. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

İlacınızı cildinizden uzaklaştıracağı için, losyonu uyguladıktan sonra, duş almak, banyo yapmak veya yüzmek gibi aktivitelerden kaçının.

Kullanmayı unutursanız kaybı telafi etmek için iki kat üst üste (çift doz) krem sürmeyin. Aklınıza geldiği anda kullanın ancak diğer dozun zamanı yaklaşmışsa unutulanı atlayıp normal programdan devam edin.

PROTOPIC Pomad Yan Etkileri



PROTOPIC pomaın en yaygın yan etkisi uygulama yerinde yanma hissi ve kızarıklıktır. Ayrıca, sıcağa ve soğuğa karşı cilt hassasiyetinin artması, karıncalanma ve hafif şiddetli ağrı olabilir. Bunlar PROTOPIC’in hafif yan etkileri olup genellikle 1 hafta içinde kendiliğinden kaybolur.

Daha nadir olarak, uçuk, kıl kökü iltihaplanması (folikülit), alkol aldıktan sonra yüzde yanma ve cilt tahrişi, gül hastalığı (rozasea) benzeri yüz bölgesinde dermatit, sivilce ve ödem oluşabilir. Bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunuzla iletişime geçin.

Bu ilacın size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden beklenmedik herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

İlacınızı 25 derecenin altındaki direkt güneş görmeyen oda sıcaklığında saklayın, dondurmayın. PROTOPIC sizin için özel olarak reçete edilmiştir. Semptomlarınız aynı olsa bile ilacınızı bir başkasına vermeyin veya tavsiye etmeyin.