Tyoflex Merhem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Tyoflex merhem, kas gevşetici olarak çalışan kolay sürülebilir formda topikal bir ilaçtır. Etkin maddesi olan tiyokolşikosid, ortopedik, travmatik ve romatolojik rahatsızlıkların semptomatik tedavisinde kullanılan bir iskelet kası gevşetici olup, ağrılı kas spazmlarını giderir.

TYOFLEX Merhem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, Tyoflex merhem kullanmanızı önerdiyse muhtemelen kas-iskelet sisteminizi ilgilendiren ağrılı bir durumdan muzdarip olmalısınız. Zira, bu merhemin etkin maddesi olan tiyokolşikosid, analjezik ve antiinflamatuar etkileri olan kas gevşetici bir ajandır. Ortopedik, travmatik ve romatolojik bozuklukların semptomatik tedavisinde kullanılabilen bu ilaç, ağrılı kas spazmlarını gidermekte etkilidir.

Son araştırmalar, topikal olarak uygulanan tiyokolşikosidin sporcuların spor müsabakaları sırasında yaşadığı kas tonusu, sertliği, kontraktürleri ve ağrıları üzerindeki etkisini incelemiş ve kas parametrelerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. (Kaynak)

TYOFLEX %0.25 merhem 30 gramlık tüplerde satışa sunulur ve her tüp 75 mg tiyokolşikosid ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler, vazelin flant ve likit, lavanta esansı, propilen glikol, propil paraben, setostearly alkol, setomakragol 1000 ve deiyonize sudur.

Uyarı ve Önlemler

Etken maddesine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlıysanız,

Kas veya kaslarınızda kasılmama (görev yapmama) sorunu varsa,

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

15 yaşından küçükseniz TYOFLEX merhem kullanmayın!

Nadiren de olsa uyuklamaya veya sersem hissetmeye neden olabilir. Bu nedenle, araç veya makine kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilir.

TYOFLEX Merhem Nasıl Uygulanır?



Merheminizi doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Tyoflex kas gevşetici merhem ağrılı bölgeye sürülerek uygulanır.

Günde 2 veya 3 kez kullanılır.

İnce bir tabaka halinde sorunlu alanı kapatacak şekilde merhemi nazikçe ovalayarak sürün.

Genel bir kural olarak, uygulama esnasında avuç içinizin iki katı büyüklüğündeki bir alana sürmek için parmak ucuna sıkabileceğiniz az miktarda krem yeterli olmalıdır.

Kremi sürdükten sonrasında ellerinizi yıkayın. (Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse)

Hamilelik, emzirme ve ergenliğin tüm aşamalarında kullanımından kaçının. 15 yaşından küçüklere uygulamayın!

TYOFLEX Merhem Yan Etkileri

Tyoflex merhem kullanan çoğu kişi rahatsız edici herhangi bir etkiyle karşılaşmaz. Bununla birlikte, bulantı, kusma, ishal (diyare) ve mide ağrısı gibi hafif etkilerinin olması mümkündür. Söz konusu etkileri deneyimlerseniz doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Ciddi yan etkiler oldukça nadir olmakla birlikte, ilacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda alerjik reaksiyon görülebilir. Tüm vücuda yayılan kaşıntı, döküntü, solunumu etkileyebilecek şekilde ağız, boğaz, dilde şişme varsa veya uykulu bir hal veya sersemlik oluşursa acil servise başvurun.

Bu ilacın size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha ağır bastığı için doktorunuz tarafından reçetendirildiğini unutmayın. Beklenmedik bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Tiyokolşikosid nedir, etki mekanizması nasıldır?

Tyoflex merhemin etkin maddesi olan tiyokolşikosid, Gloriosa superba isimli bitkide doğal olarak oluşan kolşikosid bileşiğinin yarı sentetik bir türevidir ve hem antiinflamatuar hem de analjezik etkileri olan bir kas gevşeticidir. Kas sertliğini veya spazmı hafifletmek için beyindeki ve omurilikteki merkezlere etki ederek çalışır.

Tiyokolşikosid zararlı mı?

Doktorun tavsiye ettiği şekilde, reçete edilen dozlarda ve öngörülen süre boyunca kullanılırsa güvenli bir ilaçtır. Öte yandan, yüksek dozlarda tiyokolşikosid alındığında ( ağız veya enjeksiyon yoluyla alınanlar için geçerlidir) kanser için risk faktörü olabilecek bazı hücrelerde hasara, doğmamış çocuğa zarara ve erkek fertilitesinde bozulmaya neden olabileceği endişesi son yıllarda gündeme gelmiştir.

2013 yılında Avrupa Tabipler Birliği (EMA), tiyokolşikosid içeren ilaçların ağız veya enjeksiyon yoluyla kullanımının (merhem veya krem gibi topikal formlarının değil!) Avrupa Birliği (AB) genelinde kısıtlanması gerektiğini zorunlu kıldı. (Kaynak) Bu ilaçlar artık sadece yetişkinlerde ve 16 yaş ve üstü ergenlerde spinal rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrılı kas kontraktürleri için ek tedavi olarak öneriliyor.

Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), ilaç güvenliği uzmanlarının görüşlerini göz önünde bulundurarak kanıtları gözden geçirdi ve oral olarak (ağızdan) alınan tiyokolşikosidin önerilen dozlarından sonra ölçülen düzeylerden önemli ölçüde daha yüksek olmayan M2 düzeylerinde anöploidinin oluşabileceği sonucuna vardı. Anöploidi, cenin zararı, erkeklerde doğurganlığın azalması için güçlü bir risk faktörüdür ve teorik olarak kanser gelişme riskini artırabilir. Ancak, vücutta önemli seviyelerde M2 ​​üretmeyen cilde lokal uygulamalar bu incelemeden etkilenmez.

Tiyokolşikosid yasaklandı mı?



Ülkemizde de 2015 yılında resmi gazetede yayımlanan bir kararla tiyokolşikosid içeren bazı ilaçların toplatılmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu toplatılan ilaçların krem veya merhem gibi topikal formda değil, tablet, kapsül ve efervesan tablet şeklinde olduğunu bilmek önemlidir. Bu nedenle, TYOFLEX merhem gibi sürülebilir formda olan topikal preparatların kullanımı için endişelenmeniz gerekmez. Fakat yine de diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi bu merhemin kullanımında da doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.