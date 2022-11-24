Glukozamin Nedir, Neye İyi Gelir?

Glukozamin, amino şekerler grubuna ait aktif bir bileşendir. İnsan vücudunda doğal olarak bağ dokusu, kıkırdak ve eklem sıvısının bir bileşeni olarak bulunur. Glukozamin, kıkırdak yapıcı, iltihap önleyici ve ağrı giderici özelliklere sahiptir…

Normal yaşlanma süreçlerinin bir sonucu olarak veya romatoid artrit gibi hastalıkların bir parçası olarak, kıkırdak ve bağ dokusunda zamanla bozulma olur. Sonuç, ağrı ve kısıtlı hareketliliktir. Glukozamin, vücut dokusunun gelişimini ve bakımını destekler.

Glukozamin Nedir?

Glukozamin, eklemlerde ve eklem sıvısında bulunan şeker (glikoz) ve proteinlerin yapı taşıdır. İnsan vücudunda doğal olarak bulunur. Bağ dokusu, kıkırdak ve eklem sıvısının bir bileşenidir. Eklem kıkırdağının bir parçası olarak bunlar, sağlığı korumak ve eklemleri yenilemek için önemli bir işleve sahiptir.

Glukozamin, kıkırdak yapıcı, iltihap önleyici ve ağrı giderici özelliklere sahiptir. Bu nedenle, glukozaminin ana uygulama alanı artroz gibi eklem hastalıklarının tedavisidir. Bunlar, doğal kıkırdak kütlesinin bozulmasına yol açan aşınma ve yıpranma belirtileridir. Diz eklemi, ayak başparmağı eklemi ve parmak eklemleri sıklıkla etkilenir.

Glukozamin Nasıl Oluşur?

İnsan vücudunda belirli miktarda glukozamin üretilir. İki bileşen fruktoz-6-fosfat ve amino asit glutamin kombinasyonu, amino şeker glukozamin ile sonuçlanır. Böylece glukozamin vücutta doğal olarak oluşur. Yaşlandıkça, yeterli glukozamin üretme yeteneğiniz azalabilir. Vücutta yeterli amino şeker yoksa, eklemler hareket ettiğinde kıkırdak yıpranabilir.

Glukozamin Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Günlük yiyeceklerde sadece küçük miktarlarda glukozamin bulunur. Midye, yengeç, karides veya ıstakoz gibi kabuklu deniz ürünleri, doğal glukozamin kaynakları olan birkaç gıdadan bazılarıdır. Ek olarak, modern diyetimiz glukozamin içeren herhangi bir gıdayı neredeyse hiç sunmaz.

Ticari olarak temin edilebilen preparasyonlarda, glukozamin genellikle sülfat (glukozamin hemisülfat, D-glukozamin sülfat) veya hidroklorür olarak bulunur. Üreticiler genellikle kitin maddesinden endüstriyel olarak üretilen glukozamin elde ederler. Bu, yengeç veya karides gibi kabuklulardan gelir.

Ek olarak, glukozamin genellikle aktif bileşen kondroitin ile birleştirilir. Kondroitin, kıkırdak dokusunun ana bileşenini oluşturur. Glukozamin gibi bu madde de ağızdan alındığında kıkırdağa dahil olur ve kıkırdağın yenilenmesini ve bakımını destekler. Glukozamin ve kondroitin bu nedenle eklem problemlerinde iki önemli ortaktır.

Glukozamin Ne İşe Yarar?

Kıkırdağımız kanla beslenmez ama yine de canlı bir dokudur, düzenli olarak yenilenir fakat bu süreç çok yavaştır. Vücudun kıkırdak yapısının desteklemesi için gerekli olan maddeler eklem sıvısı yoluyla kıkırdağa ulaşır ve eklemlerin hareketi ile kıkırdağa nüfuz eder. Bu nedenle, düzenli egzersiz yapmak bu süreç için gerekli ve sağlıklıdır.

Vücutta yeterince glukozamin almak, sinovyal eklem sıvısının (kıkırdağı yağlayan ve eklemleri sağlıklı tutan sıvı) üretimini uyarır. Glukozaminin eklem sıvısı üzerinde özel bir etkisi vardır. Eklem sıvısında belirgin bir kalınlaşma ve artmış elastikiyet söz konusudur.

Bu nedenle yeterli glukozamin, vücudu yeni kıkırdak hücreleri oluşturması ve sinovyal sıvı üretmesi için uyararak kıkırdak parçalanmasını etkileyebilir.

Glukozamin eklem sağlığını destekler çünkü şu etkilere sahiptir:

Eklem kıkırdağı ve eklem sıvısının uyarılması

Daha az diz ağrısı

Diz ekleminin daha fazla hareketliliği

Glukozamin bu nedenle ağrı, şişlik ve sertlik gibi hafif ila orta şiddette diz osteoartritinin tipik semptomlarını hafifletebilir.

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Glukozaminin Uygulama Alanları ve Etki Şekli

Doktorlar, diz osteoartritinde (tıbbi gonartroz) ağrı ve rahatsızlığı gidermek için glukozamin preparatları reçete eder. Vücudun, yapay olarak sağlanan glukozamini kıkırdak ve eklem sıvısına emdiği varsayılmaktadır. Kıkırdak gelişimi eklemin hareketliliğini tekrar iyileştirmelidir.

Glukozamin, uzun süreli alındığında anti-enflamatuar ve kıkırdak yapıcı etkilere sahip gibi görünmektedir. Glukozamin bu amaçla bir tıbbi ürün olarak onaylanmıştır. Ancak etkisinin hissedilmesi iki ila altı ay sürer.

Çalışmalara göre, kondroitin ve omega-3 ile birleştirilerek etkileri önemli ölçüde iyileştirilebilir. Çam özü ve vitaminler gibi diğer doğal ilaçlar da vücudun iltihapla savaşmasına ve kıkırdak metabolizmasını iyileştirmesine yardımcı olabilir. Bu glukozamin kombinasyonları ilaç değil, diyet takviyeleridir.

Glukozamin Ürünleri Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aktif maddeye aşırı duyarlı veya alerjisi olan hastalar, tedavi için glukozamin preparatları kullanmamalıdır. Glukozamin, yengeç ve diğer kabukluların kabuklarının ana bileşeni olan kitinden elde edildiğinden, kabuklulara alerjisi olan kişiler kesinlikle glukozamin almaktan kaçınmalıdır.

Yukarıda sıralanan kabuklulara karşı alerji oldukça yaygındır. Semptomlar ağızda ve boğazda kaşıntıdan şişmeye ve kızarıklığa kadar değişir. Dikkat özellikle dilin şişmesi durumunda önemlidir. Potansiyel olarak ciddi sonuçları olan bir başka komplikasyon da alerjik şoktur.

Hamilelerde, çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde, bu hasta gruplarına yönelik riskler konusunda yeterli çalışma bulunmadığından kullanımı önerilmemektedir.

Aşağıdaki durumlarda, artroz (eklem kireçlenmesi) tedavisi için sadece doktor tavsiyesi üzerine glukozamin preparatları kullanılmalıdır:

Amino şeker kan şekerini etkilediği için diyabetli bireyler

Glikoz intoleransı olan bireyler

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişiler

Astımı olanlar

Kardiyovasküler hastalığı olan kişiler

Glukozamin endojen bir maddedir ve bu nedenle çok iyi tolere edilir. Ancak bazı durumlarda, kullanım sonrası gastrointestinal sistemle ilgili istenmeyen etkiler gözlemlenmiştir, örneğin:

Mide bulantısı

Kusma

Karın ağrısı

Göğüste ağrılı yanma hissi

Kabızlık

İshal

Özellikle günde 730 ila 1000 mg’lık dozlarda kondroitin içeren müstahzarlar için karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı ile baş ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetler sıklıkla ortaya çıkar.