Maximus Gargara Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Maximus gargara, diş eti iltihaplanması, dil iltihapları, yutak bölgesi iltihaplanmaları, aft yaraları ve boğaz ağrıları gibi ağız içi veya boğazı ilgilendiren oral rahatsızlıklarda kullanılır. Ayrıca, diş tedavilerinin ardından koruyucu olarak kullanılması mümkündür.

MAXİMUS %0.25 Gargara Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Maximus gargara, diş eti iltihaplanması, dil iltihapları, yutak bölgesi iltihaplanmaları, aft yaraları ve boğaz ağrıları gibi oral rahatsızlıkların giderilmesi için kullanılan, steroid olmayan (kortizon içermeyen-nonsteroid) bir ilaçtır. Gargaranın etkin maddesi olan flurbiprofen, iltihapla savaşarak şişliği indirir ve ağrıyı önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle, ağızdaki aft yaraları, diş eti, dil ve boğaz iltihaplanmalarında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, boğaz ağrısı semptomlarında hızlı ve uzun süreli rahatlama sağlar. Ancak, ağız boşluğunu veya yutağı ilgilendiren (burada belirtilmeyen) başka bir durum için de doktorunuz bu antienflamatuar ilacı reçetelendirmiş olabilir.

Maximus gargara 200 mL’lik sarımsı renkli şişede, 15 mL’lik ölçekle birlikte satışa sunulmaktadır. 200 mL bir şişe gargara, 0.50 gram (%0.25) flurbiprofen isimli etken maddeyi ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer madder ise sodyum benzoat, makrogolgliserol hidroksistearat 40, sodyum bikarbonat, gliserol, sakkarin sodyum, sorbitol sıvı kristalize olmayan (%70’lik), ecocool MP, nane esansı, patent mavisi V, propilen glikol ve saf sudur.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?



Maximus gargara ağızda çalkalayıp tükürülmek (gargara yapmak) suretiyle kullanılır, yutulmamalıdır.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bu ilacın aynı etken maddeye sahip sprey formu da bulunmaktadır. Bakınız: Maximus Sprey

Etken maddesine veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlar kullanmamalıdır. Ayrıca, peptik ülser veya bronkospazm şikayeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Böbrek, kalp veya karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli olunmalı, doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmez. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğinizi emziriyorsanız kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

MAXİMUS Gargara Nasıl Kullanılır?

Gargaraların tipik kullanımı, sıvıyı ağız veya boğazda oynatarak çalkalama işlemi yapmaktır. Gargara yapıldıktan sonra ağızdaki sıvı yutulmadan tükürülmelidir.

Maximus gargaranın önerilen günlük kullanımı, sabah akşam 2 kere veya sabah, öğlen, akşam 3 keredir.

Kutu içinde 15 mL’lik ölçek olduğunu göreceksiniz. Ölçeği kullanarak yarım bardak suya 10 mL gargara solüsyonu ekleyin ve bu suyla ağız içini çalkalayarak gargara yapın.

Gargarayı yaptıktan sonra sıvıyı yutmadan lavaboya tükürün.

Kullanmayı unutursanız, kaybı telafi etmek için peş peşe iki kez gargara yapmayın. Unutulanı atlayıp, zamanı geldiğinde normal programdan devam edin.

MAXİMUS Gargara Yan Etkileri

Maximus gargara kullanan çoğu kişi rahatsız edici herhangi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de hafif şiddetli tolere edilebilir bazı istenmeyen etkilerin oluşması mümkündür. Bunlar, uygulama bölgesinde hassasiyet, tahriş (özellikle uzun süreli kullanımda) ve uyuşmadır. Ayrıca, ağızda aft yarası varsa hafif bir yanma hissi olabilir.

Maximus kullanan çoğu kişi de ciddi bir yan etkiye rastlanmaz. Bu ilacın size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden beklenmedik herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde MAXİMUS Gargara

Gebelik kategorisi C (3. trimesterde – son 3 aylık dönemde D)’dir. Hayvan denekler üzerinde yürütülen çalışmalarda flurbiprofenin, teratojenik etkilere (doğuştan gelen kusurlar) neden olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, gebe insan denekler üzerinde yürütülen yeterli klinik çalışmalar olmadığından hamilelerde kullanımı önerilmez. Hamileyseniz öncelikle doktorunuzu bilgilendirin. Doktorunuz, risk-fayda mukayesesi yaptıktan sonra, Maximus kullanmanıza onay verebilir veya alternatif başka bir ilaç reçetelendirebilir.

Klinik çalışmalar flurbiprofenin anne sütüne az da olsa geçtiğini göstermektedir. Bu nedenle, emziren anneler Maximus kullanmaktan kaçınmalıdır. Doktorunuz, tedavi süresi boyunca emzirmeye ara vermenizi veya ilacı kesmenizi önerebilir.

Flurend gargara bu ilacın muadilidir. Gargaranızı 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Beklenmedik bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla konuşun.