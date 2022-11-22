Midede Gaz Belirtileri ve Nedenleri

Midede gaz birikmesi, neredeyse her beş kişiden birini etkileyen, hoş olmayan ancak yine de yaygın bir şikayettir. Genellikle bağırsaklarda aşırı gaz birikmesinden kaynaklanır ve bu da midenin rahatsız edici bir şekilde şişmesine neden olur…

Gazlar, sindirim işlemi sırasında mide asidi ve yağ asitlerini nötralize ederek oluşturulur. Esas olarak nitrojen ve karbondioksit oluşur. Bu da midede aşırı şişme hissine ve hatta karın ağrısına yol açabilir. Genel olarak birçok farklı neden vardır. Bunlar çeşitli yeme alışkanlıklarından strese ve bağırsakta gaz oluşumunun artmasına neden olabilecek bazı hastalıklara kadar uzanır.

Midede Gaz Birikmesi Nedir?

Kabızlık ve ishale ek olarak, midede gaz birikmesi en sık bildirilen gastrointestinal şikayetlerden biridir. Gastrointestinal sistemdeki artan gaz içeriğine dayanır. Gastrointestinal sistem, sindirim süreci ile bir posaya dönüştürülen ve son olarak artık bir madde olarak atılan katı ve sıvı yiyecekler içerir. Bağırsak bakterileri, bağırsak florası olarak adlandırılan ince ve kalın bağırsağın tüm mukoza zarını kaplarken, hidroklorik asit üretimi nedeniyle midede biyolojik bakteri kolonizasyonu olmaz.

İrritabl bağırsak sendromu, laktoz veya fruktoz intoleransı ya da mideyi etkileyen başka bir şikayetiniz yoksa, midede gaz birikmesi nispeten normal bir olgudur. Sonuç olarak, midede çok fazla hava vardır. Bu sindirim sürecinde ortaya çıkar ancak hızlı yemek yerken veya gazlı içeceklerle de hava yutulur. Yiyeceklerin kendisi de hava içerir ve mideye her gün yaklaşık 3 litre hava girer.

Midede Gaz Birikmesi Belirtileri

Midede gaz birikmesi durumunda, tek belirti olarak genellikle şişkinlik oluşur. Ancak midedeki şişkinliğe başka belirtiler de eşlik edebilir. Sıklıkla rahatsız edici bir dolgunluk veya basınç hissi vardır ve karın çok gergindir. İshal veya kabızlık gibi düzensiz bağırsak hareketleri de mümkündür. Ayrıca mide bulantısı, halsizlik, mide ve sırt ağrısına da neden olabilir.

Diğer tipik belirtiler şunlardır:

Sık geğirme

Midede baskı hissi

Karında gözle görünür genişleme

Bağırsak sesleri

Midedeki şişkinlik, kronik bağırsak sorunları ve hastalıklarında da çok sık ortaya çıkar. Özellikle irritabl bağırsak sendromu olan kişiler sıklıkla şişkinlik hissederler. Şişkinliğe ek olarak, aşağıdaki belirtiler irritabl bağırsak sendromunun tipik belirtileridir:

İshal

Kabızlık

Gaz

Karın ağrısı ve karın krampları

Şişkinlik, Roemheld sendromu durumunda kalp hastalığına benzer semptomlara neden olabilir. Mide ve bağırsaklardaki gazlar dışarı çıkamıyorsa yükselir ve diyaframı yukarı doğru itebilir. Karın ve diyaframda yükselen hava kalbe baskı yapar. Sonuç olarak, şişkinlik kalp krizine benzer semptomlar üretir, örneğin:

Hızlı, sığ solunum

Nefes darlığı

Ağır terleme

Kaygı duyguları

Korku

Göğüs ağrısı, kalp ağrısı

Kardiyak aritmiler

Roemheld sendromu, özellikle ağır, yüksek yağlı bir yemekten sonra ortaya çıkar. Şişkinlik azaldığında, kalp semptomları tekrar kaybolur. Roemheld sendromu tehlikeli değildir ancak taşikardi ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkarsa hafife alınmamalıdır. Şikayetlerin bir doktor tarafından netleştirilmesi ve kalp krizinin kesin olarak dışlanması önemlidir.

Midede Gaz Birikmesinin Nedenleri

Midede gaz birikmesinin birçok olası nedeni vardır. Psikolojik faktörler genellikle gözden kaçar ancak çoğu zaman bu rahatsız edici hisse yol açan bir husustur. Buradaki ana faktörler, çok fazla hava yutularak aceleyle yemek yemeye yol açabilen korku ve strestir. Gastrointestinal sistemdeki artan hava, daha sonra kısa vadede midede gaz birikmesine neden olabilir.

Diğer bir etken, doğuştan gelen veya yaşam boyunca ortaya çıkabilecek gıda intoleransıdır. Bunlar şiddet açısından farklı olabilir ve bu nedenle semptomlar açısından büyük ölçüde değişebilir.

Başlıca gıda intoleransları şunlardır:

Şişkinliğin diğer bir yaygın nedeni, irritabl bağırsak sendromu denilen bir durumdur. Bu hastalık en çok kadınları etkiler. İrritabl barsak sendromu, yemekten sonra dolgunluk hissinin yanı sıra 3 ay devam eden ve haftanın en az bir günü tekrar eden gaz, kabızlık veya ishalle kendini gösterir.

Nadir Görülen Nedenler

Uzun süre alınan bazı ilaçlar da bu tür şikayetlere neden olabilir. Bunlar, alfa-glukosidaz inhibitörleri grubundan diyabet tedavisi için kullanılan ilaçları, penisilin içeren antibiyotikleri, diklofenak gibi anti-enflamatuar ilaçları ve laktuloz gibi laksatifleri içerir.

Sindirim sorunlarına da neden olan bir klinik tablo kronik pankreatittir. Bu organ sindirim enzimlerinin üretiminden sorumludur. Pankreas kronik olarak iltihaplanırsa, işlevi sınırlıdır ve bu nedenle enzimler artık yeterince üretilemez. Bu ayrıca olası kabızlık ve şişkinlik ile sindirim sorunlarına yol açabilir.

Diğer bir nadir ancak olası neden, bağırsak veya midenin belirli bölümlerinin felç olmasıdır. Sonuç olarak, sindirim hiç gerçekleşmez veya sadece yavaş gerçekleşir. Bu da kabızlığa, midede şişkinliğe ve gaz birikmesine neden olabilir.

Midede Gaz Birikmesine Neden Olan Yiyecekler

Yemekten hemen sonra midede gaz birikiyor ve buna bağlı olarak bir şişkinlik meydana geliyorsa, bunun başlıca nedeni belirli yiyeceklerin tüketilmesidir. Bunlar; lahana, soğan, brokoli, karnabahar, kereviz, havuç ve kuşkonmaz gibi yüksek lifli diyetten bazı sebzelerdir.

Fasulye ve mercimek gibi bakliyatların yanı sıra kuru üzüm veya kuru muz, kayısı, erik ve incir gibi kuru meyveler de şişkinlik etkisine sahiptir. Aynısı, ksilitol veya sorbitol gibi şeker veya şeker yerine kullanılan bazı hazır gıdalar için de geçerlidir. Ek olarak, mideyi şişirebilen ve rahatsız edici bir baskı hissine yol açabilen gazlı içecekler, alkol ve kahveyi de unutmamak gerekir.

Kadınlarda Midede Gaz Birikmesi

Kadınlarda bu durum için sayılabilecek birkaç neden daha vardır. Bazı kadınlar, adet dönemleri başladığında veya kanama başlamadan birkaç gün önce düzenli olarak hazımsızlık ve şişkinlik yaşarlar. Bu dönemde progesteron hormonunun artması nedeniyle gastrointestinal sistem çevresindeki kaslar halsizleşir ve sindirim bozulur. Bu semptomlar genellikle adet öncesi sendromun (PMS) bir parçası olarak ortaya çıkar.

Diğer bir yaygın klinik tablo, sözde miyomlardır. Bunlar rahmin kas tabakasında büyüyen ve yeterince büyüdüğünde bağırsaklara baskı yapabilen iyi huylu nodüllerdir. Bu nedenle, miyomlar kabızlık hissine ve midede şişkinliğe de yol açabilir.

Progesteron seviyesi hamilelik sırasında da yükselir ve gastrointestinal sistemdeki kasların gevşemesini sağlar. Bu, bireysel gıda bileşenlerinin bağırsaklardan daha yavaş geçerek daha iyi kullanılabileceği anlamına gelir. Ancak gaz oluşumu da artar.

Hamilelik sürecinde, çocuk büyüdükçe karın daha sıkı hale gelir ve bu da bağırsaklara daha fazla baskı uygular. Bunun kabızlığa ve gazla birlikle şişkin bir mideye yol açması daha olasıdır.