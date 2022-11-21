Anti Skab Losyon Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Anti skab losyon, uyuz hastalığında kullanılan bir ilaçtır. Piretroid ilaçlar sınıfının bir üyesi olan bu losyonun etkin maddesi permetrin, antiparaziter bir maddedir. Bu, ilacınızın uyuz akarlarını ve bitleri öldürmekte etkili olduğunu anlamına gelir.

Anti Skab Losyon Nedir, Ne İçin Kullanılır?

ANTİ-SKAB %5 losyon, beyaz renkli, ciltten hızla emilebilen formda, 120 mL’lik plastik şişelerde satışa sunulan bir uyuz ilacıdır. İçerdiği etken maddesi permetrin sayesinde, uyuz akarlarını (Sarcoptes scabiei von hominis) ve kasık bitlerini (pediculosis pubis) öldürmekte etkilidir.

Permetrin sentetik nörotoksik piretroidler ismi verilen ilaç sınıfına mensuptur. Eklem bacaklılarda nöronal zarlar boyunca sodyum taşınması üzerinde çalışarak yumurtaları (sirkeleri), bitleri ve akarları hedef alarak depolarizasyona neden olur. Bu, etkilenen eklem bacaklının solunum felci geçirmesi ve sonrasında ölümüyle sonuçlanır.

ANTİ-SKAB losyon şişesi (120 mL) 5.7 gram permetrin ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler ise butillenmiş hidroksitoluen, gliseril monostearat, setostearil ve setil alkol, orta zincirli trigliserit, isopropyl miristat, hafif mineral yağ, karbomer 934, sodyum hidroksit, gliserol,brij 35, benzil alkol ve saf sudur.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Bu losyon uyuz hastalığı için yaygın olarak kullanılır. Ancak, kasık biti dahil başka bir eklem bacaklı istilası için de doktorunuz bu ilacı reçetelendirmiş olabilir.

ANTİ-SKAB losyonun aynı etken maddeye sahip krem formu da bulunmaktadır. Bakınız: Anti Skab Krem

2 yaşından küçük çocuklarda yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılabilir.

Gözlerle temas etmemesine dikkat edilmeli, kazara bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

Çocukların ilacı yalama riski nedeniyle, çocukların yüz çevresine uygulanması gerekiyorsa ağıza yakın bölgelere sürülmemesine dikkat edilmelidir.

Piretroidler sınıfından olan ilaçlara veya bu losyonun içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olanlar kullanmamalıdır.

Uyuz ve bit enfekte bir kişiyle doğrudan cilt temasıyla yayılır. Bu nedenle, aile üyeleri ve cinsel partnerler için de bu ilaçla tedavi gerekebilir.

Kişisel önlem olarak, son zamanlarda kullanılan tüm kıyafetler, iç çamaşırları, pijamalar, şapkalar, çarşaflar, yastık kılıfları ve havlular sterilize edilmelidir. Bunlar kaynar suda yıkanmalı ve sıcak ütüyle ütülenmelidir. Ayrıca, taraklar, fırçalar, saç tokaları ve diğer kişisel bakım ürünleri de sıcak suyla yıkanmalıdır. Ek olarak, ev temiz tutulmalı ve genel bir temizlik yapılmalıdır. Uyuz akarlarının ev ortamında 2 ila 3 gün boyunca hayatta kalabileceğini unutmayın.

ANTİ-SKAB Losyon Nasıl Uygulanır?

Losyonun kullanılacağı yüzey alanında bireysel değişiklikler olabileceğinden herkes için geçerli kesin olarak belirlenmiş bir dozaj yoktur. Bununla birlikte, doktor tarafından aksi belirtilmedikçe Anti skab losyonun tipik kullanımı aşağıdaki gibidir.

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Tek uygulamada 30 mL losyon kullanılır. Bazı yetişkin hastalarda 30 mL’den daha fazlasına ihtiyaç duyulabilse de her seferinde 60 mL’den fazlası kullanılmamalıdır.

6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar: 15 mL losyon kullanılır.

1 ila 5 yaş arasındaki çocuklar: 7.5 mL losyon kullanılır.

2 ay ila 1 yaş arası çocuklar: 3.75 mL losyon kullanılır.

Losyonu cildinize uygulamadan önce duş alın ve nemli kalmayacak şekilde tüm vücudunuzu kurulayın.

Başınız hariç boyundan aşağı tüm vücudunuza losyonu uygulamalısınız. El-ayak parmak araları, tırnak araları, koltuk altları, dış genital bölge ve kadınlarda göğüsler dahil olmak üzere vücuda dikkatle sürülmelidir.

Losyonu vücudunuza sürdükten sonra 8 ila 12 saat boyunca yıkamaktan kaçınmalısınız. Süre dolmadan ellerinizi yıkamanız gerekmişse ellerinize yeniden uygulamalısınız.

2 yaşından küçüklerde uzman gözetimi altında uygulanabilir. Bununla birlikte, bu yaş grubunda yüz, boyun, kulak ve saçlı deride de uyuz görülebildiğinden söz konusu alanlara da uygulanmalıdır.

Çoğu durumda tek kullanım sonrası uyuz hastalığı tedavi edilmiş olur ancak yine de eğer gerekli görülüyorsa ilk kullanımı takiben 7 günden önce olmaması şartıyla ikinci bir uygulama yapılabilir.

ANTİ-SKAB Losyon Yan Etkileri

Anti Skab losyon çoğu durumda vücut tarafından iyi tolere edilir ve genellikle acil müdahale gerektirmeyen hafif etkilerden daha fazlası ortaya çıkmaz. Kaşıntı, hissizlik, uyuşma, ağrı, kızarıklık, batma hissi ve yanma hissi bu ilacın hafif yan etiklerinden bazılarıdır.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde ANTİ-SKAB Losyon

Anti Skab losyonun etken maddesi olan permetrinin gebelik döneminde fetüse zarar verme ihtimali düşüktür. Ancak yine de hamile kadınların kullanımına doktorları karar vermeli, doktor onayı olmadan kullanılmamalıdır.

Permetrinin düşük miktarlarda da olsa anne sütüne geçtiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu az miktarın bebeğe zarar vermesi beklenmemekle birlikte emziren annelerin de kullanımına doktorları karar vermelidir.

Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğinizi emziriyorsanız Anti Skab kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Anti Skab 120 mL %5 losyon eczanelerde satılır, reçetesiz olarak alınabilir. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.