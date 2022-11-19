Sph Nedir? Gözlük Reçetesi Okuma

Küresel düzeltme (SPH), diyoptri cinsinden bir gözün ametropisini (uzağı veya yakını görememe) gösteren bir değerdir. SPH değeri, gelen ışığı en iyi şekilde kırmak ve gözün retinasına yönlendirmek için bir gözlüğün merceğinin ne kadar güçlü bir şekilde kavislenmesi gerektiğini gösterir. Bu nedenle SPH, bir gözün görme yeteneği hakkında bilgi sağlar…

SPH Değeri Ne Anlama Gelir?

SPH, kişiye özel bir gözlük camının hazırlanması için gereken en önemli değerlerden biridir. Gözlerdeki görme bozukluğunun düzeltilme gücünü gösterir. Sayısal değerin önündeki artı (+) veya eksi (-) işareti, miyop veya hipermetrop olup olmadığınızı gösterir.

“SPH”, “küre” kelimesinin kısaltmasıdır. Bir gözlük merceğinin eğrilik değeri “küre” olarak adlandırılır. Gözlük reçetesindeki SPH değeri, yakını görememe (miyop) veya uzağı görememe (hipermetrop) durumunu telafi etmek için bir gözlük camının veya kontakt lens merceğin kırma gücünün ne kadar güçlü olması gerektiğini gösterir. Gerekli kırılma gücü, merceğin uygun eğriliği, kesimi ile elde edilir.

SPH Değeri Nasıl Belirlenir?

SPH, kırılma gücünün fiziksel birimi olan diyoptri (dpt) cinsinden ölçülür. SPH değeri doktor reçetesinde 0,25’lik artışlarla verilir (0,25, 0,50, 0,75, 1,00 vb.). Olumlu veya olumsuz olabilir, yani artı veya eksi işareti olabilir. Sayının önünde yakını görememe (miyop) için eksi (-), uzağı görememe (hipermetrop) için artı (+) vardır.

Reçetede belirtilen değer, odağı tam olarak retinaya geri kaydırmak için gözlük camının gelen ışığı ne kadar kırması gerektiğini tanımlar. Artı veya eksi işaretin sonrasındaki sayı ne kadar büyükse, görme bozukluğu o kadar belirgindir.

Camların küresi çok yüksek değerlerle belirtilirse, camlar gerekli kırma gücünü elde edecek kadar kalındır. Bununla birlikte, plastik kullanımı sayesinde, gözlük mercekleri artık eskisinden daha ince ve dolayısıyla daha hafif olabilirken aynı dayanıklılığa sahip olabiliyor.

SPH değerinin her iki gözde de aynı olması gerekmez. Gözler bağımsız olarak incelenir. Bu nedenle, gözlük camlarının sağ ve sol göz için farklı değerlerle verilmesi oldukça normaldir.

Göz lazer tedavisi veya lens implantasyonu ile gözün durumunu, en keskin görüş noktası yine retina üzerinde olacak ve böylece uzakta keskin bir görüntü oluşturacak şekilde ayarlamak mümkündür. Göz lazerleri (ReLEx smile, Femto-LASIK) ve lens implantasyonu (ICL) alanındaki yenilikçi tedavi seçenekleri sayesinde, bu daha yüksek ametropide de mümkündür.

Gözlük Reçetesi Neden Önemlidir?

Gözlük reçetesi, gözlerinizin kimliği gibi bir şeydir. Gözlükçünün gözlük camlarını görme bozukluğunuza uygun hale getirmesi için en önemli kişisel görsel değerleri içerir. Bu değerleri elde etmek için önce göz doktoru bir göz testi yapar. Doktor, muayene sonuçlarını bir gözlük reçetesine not eder.

Gözlük reçetesi, aynı zamanda gözlüğünüzün ne zaman ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verir. Bu, örneğin tatilde gözlüğünüzü kırdığınızda veya kaybettiğinizde pratiktir. Ardından, düzeltme değerlerine bağlı olarak, herhangi bir gözlükçü hızlı bir şekilde yenisini verebilir. Gözlük değerlerinizin iki yıldan eski olmaması önemlidir.

Gözlük Reçetesindeki Diğer Değerler Nasıl Okunur?

SPH değerine ek olarak, gözlükçülerin camları üretebilmesi için başka değerler de gereklidir. Yakını görememekten (miyop) ve uzağı görememekten (hipermetrop) astigmata kadar farklı görme bozuklukları türleri olduğundan, gözlük değerlerinin çok farklı kombinasyonları mümkündür.

Gözlük reçetelerinde sağ ve sol göz için veriler, R (sağ göz) ve L (sol göz) kısaltmalarıyla ayrı ayrı verilmektedir. Aşağıda en sık kullanılan diğer cam değerleri ile ilgili ayrıntıları bulacaksınız:

Silindirik Düzeltme (CYL, ZYL)

Sadece astigmat için geçerlidir. Silindir değeri camlara işlenir ve astigmatı düzeltir. Ayrıca diyoptri cinsinden ölçülür ve her bir göz için 0,25’lik artışlarla ayrı ayrı verilir. Her bir göz için yükseklikleri değişebilir ve eksi veya artı işaretine sahip olabilirler. Bu değerler eksen ile ilgilidir. Bir göz için silindir değeri belirtilmişse, gözlük reçetesinde eksen değeri de bulunmalıdır.

Eksen (ACH, A)

Yalnızca astigmat için geçerlidir. Eksen değeri derece (°) cinsinden ölçülür ve bir silindir değeri de belirtildiğinde her zaman mevcuttur. Astigmatın en iyi şekilde dengelenmesi için silindirin lenslere girmesi gereken konumu (dereceyi) belirler. Değer her zaman 0 ile 180 derece arasındadır.

Ekleme (ADD)

Yalnızca presbiyopi için geçerlidir. Değerleri her zaman pozitiftir (artı işareti) ve genellikle her iki göz için aynıdır. 0,25’lik artışlarla diyoptri cinsinden verilir. Presbiyopi durumunda, optimum yakın görüş için gerekli olan eki tanımlar. Örneğin, göz testi 2,00 dpt’lik bir mesafe değeri ve 3,50 dpt’lik bir yakın değer verirse, ekleme +1,50 dpt’dir.

Göz Bebeği Mesafesi (PD)

Göz bebeği mesafesi, düz karşıya bakarken gözleriniz arasındaki mesafe hakkında milimetre cinsinden bilgi sağlar. Camların merkezinin gözlerinizin tam ortasında olması ve en iyi şekilde görebilmeniz için vazgeçilmezdir. Bunun için sağ ve sol gözden yüzün ortasına (burnun ortasına) olan mesafelerin ayrı ayrı kaydedilmesi önemlidir.

Diğer Olası Kısaltmalar

Özel ametropi durumunda prizma değerleri (Prism, PR) ve temel değerler (BAS, B) de gözlük geçişinde belirtilir. Bu düzeltme değerleri, prizma gözlüklerle gözlerdeki şaşılığı telafi etmek için gereklidir.

Bifokal camlı veya trifokal camlı gözlüklerde, yani iki veya üç görme bölgeli camlarda, yakın parça yüksekliği (NTH) gözlük reçetesinde belirtilir. Görsel bölgeler arasındaki ayrım çizgisini milimetre cinsinden gösterir.

Gözlük reçetesindeki çerçeve ve cam malzemesi ile ilgili bilgilere ek olarak, bazen ne tür bir gözlük olduğu hakkında bilgiler de bulunur. F harfi mesafe camları anlamına gelir. N harfi okuma gözlüğü/yakın gözlüğü anlamına gelir. G ise progresif camları ifade eder.