İmpetex Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

İmpetex krem, egzama reaksiyonlarıyla veya iltihapla seyreden mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Kremin etkili formülü (diflukortolon valerat ve klorkinaldol) enfeksiyona neden olan istilacıları öldürür ve ayrıca kaşıntı, şişlik ve kızarıklık gibi semptomları önemli ölçüde azaltarak rahatlama sağlar.

İMPETEX Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

İmpetex krem, bakterilerle veya mantarlarla enfekte olmuş cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan topikal bir ilaçtır. Numuler egzama, seboreik egzama ve dishidrotik egzama dahil olmak üzere iltihabik belirtilerle seyreden enfekte egzamalarda etkilidir. Ayrıca, cildin iltihaplı bakteriyel cilt enfeksiyonu olan pyoderma ve eritrazma gibi dermatolojik durumlarda kullanılabilir. Bunlara, folikülit ismi verilen kıl kökü iltihaplanmasının ve genellikle çocuklarda görülen impetigo adındaki bulaşıcı deri enfeksiyonunun tedavisi de dahildir. Ancak burada belirtilmeyen başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu kremi reçetelendirmiş olabilir.

İmpetex krem, hem enfeksiyona neden olan bakteri veya mantarları öldürür hem de kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi rahatsız edici semptomları gidererek rahatlama sağlar. Bu geniş kapsamlı etkiyi etken maddeleri olan klorkinaldol ve diflukortolon valerat kombinasyonuna borçludur.

Klorkinaldol, enfeksiyonun birincil suçlusu olan bakterileri ve mantarları öldüren antifungal ve antibakteriyel bir ajandır. Gram pozitif ve gram negatif bakterilerde bakteriyosidal olmakla birlikte, özellikle stafilokoklar olmak üzere gram pozitif bakterilerde daha etkilidir.

Diflukortolon valerat, valerik asit ile esterlenmiş güçlü bir kortikosteroiddir. Tam olarak tedavi edici özelliği olmamakla birlikte, sişlik, kaşıntı ve kızarıklığı kısa sürede azaltarak rahatlama sağlar. Kortikosteroidler veya kısaca steroidler ciltteki (veya vücudunuzun diğer kısımlarındaki) iltihabı azaltmaya yardımcı ajanlardır. İnflamatuar maddelerin (tahriş edicilerin) salınımını durdurmak için cilt hücrelerine etki ederek çalışırlar.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Su çiçeği ve zona dahil olmak üzere virüslerin neden olduğu hastalıklar, rozasea (gül hastalığı) ve perioral dermatit için kullanılmaz. Ayrıca, kremin uygulanacağı bölgede aşı sonrası cilt reaksiyonu gelişmişse kullanılmamalıdır.

Yüz bölgesinde kullanılabilir ancak gözlerle temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Bu krem uzun süreli kullanım için değildir. 3 haftadan daha uzun süre boyunca kullanılmamalıdır.

Uzman biri aksini söylemedikçe kremin uygulandığı alan pansumanla veya sargıyla kapatılmamalıdır.

Hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.

İMPETEX krem kortizonlu mu?

İmpetex kremin etkin maddelerinden biri, diflukortolon valerat isimli güçlü bir kortikosteroiddir. Bir ilacın kortikosteroid olması, halk arasındaki ifadeyle kortizonlu olduğu anlamına gelir. Yani evet, İMPETEX kortizonludur.

İMPETEX Krem Nasıl Kullanılır?

Bebekler, çocuklar ve yetişkinler dahil olmak üzere İmpetex kremi 3 haftadan daha uzun süre kullanmayın. Doktorunuzun veya eczacınızın kullanım yönergelerine uyun. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

İmpetex, sorunlu cilt üzerine günde 2 veya 3 kez sürülerek kullanılır.

İyileşme belirtileri ortaya çıktıktan sonra günde 1 kez kullanmak yeterlidir.

İnce bir tabaka halinde sorunlu alanı kapatacak şekilde kremi nazikçe sürün.

Genel bir kural olarak, uygulama esnasında avuç içinizin iki katı büyüklüğündeki bir bölgeye sürmek için parmak ucuna sıkabileceğiniz miktarda krem yeterli olmalıdır.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse kremi sürdükten sonrasında ellerinizi yıkayın.

Burun içi, ağız veya gözlerle temasından kaçının. Kazara bulaşırsa bol su ile yıkayın.

İMPETEX Krem Yan Etkileri

Önerilen kullanım süresini ve miktarı aşmadığınız sürece muhtemelen rahatsız edici bir yan etkiyle karşılaşmayacaksanız. Ancak yine de diğer topikal kortikosteroid preparatlarda olduğu gibi nadiren kıl kökü iltihaplanması, kremin uygulandığı alanda cilt rengi değişikliği ve tahriş gibi etkiler oluşabilir.

Ayrıca, yanma-batma hissi, kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk gibi bölgesel hafif etkileri olabilir. Bunlar İMPETEX kremin hafif yan etkiler olup, kremi kullanmaya devam ettikçe muhtemelen kendiliğinden kaybolacaktır. Ancak, rahatsız edici etkiler düzelmezse veya daha fazla şiddetlenirse eczacınızla veya doktorunuzla konuşmayı ihmal etmeyin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde İMPETEX Krem

Genel bir kural olarak İMPETEX gibi kortikosteroid içeren topikal preparatlar hamileliğin ilk trimesterinde (ilk 3 ay) kullanılmamalıdır. Ancak bu, ikinci ve üçüncü trimesterde güvenle kullanılabileceği anlamına gelmez. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyin. Doktorunuz durumunuzu değerlendirdikten sonra risk/fayda mukayesesi yapacak ve kullanmanız veya kullanmamanız konusunda bilgilendirecektir.

İMPETEX kremin emzirme (laktasyon) döneminde kullanımına doktor karar verecektir. Doktorun kullanılmasını zorunlu gördüğü durumlarda geniş vücut alanlarına sürmekten kaçınılmalı ve meme başı bölgesine uygulanmamalıdır.

İMPETEX krem 10 gramlık tüplerde eczanelerde satılır. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.