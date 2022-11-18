Burundan Nefes Alamamak Neden Olur?

Burun, solunan havayı temizler, ısıtır ve nemlendirir. Tıkanmış burun solunumu ile, etkilenenler düzgün nefes alamamaktan şikayet ederler. Çoğu zaman bir burun deliği açık ve diğeri tıkalıdır. Solunan havanın burundan filtre edilememesi durumunda, kulaklarda, boğazda, gırtlakta ve bronşlarda çeşitli sorunlar oluşabilir…

Burundan Nefes Almak Neden Önemlidir?

Çoğu insan burnu yalnızca oksijen kaynağı ile ilişkilendirirken, burun bundan çok daha fazlasını yapabilir: Soluduğumuz havayı temizleyerek, nemlendirerek ve yumuşatarak akciğerleri korur. Hava her zaman ağızdan doğrudan akciğerlere aksaydı, önemli ölçüde daha fazla hastalık olur, vücut daha hızlı kurur ve akciğerler bundan etkilenirdi.

Ayrıca burundan nefes almak önemli bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Bebekler doğal olarak burunlarından nefes alırlar. Boğulmadan aynı anda hem emip hem de nefes alabilmelerinin tek yolu budur.

Havadaki Kirleticilerin Filtrelenmesi

Burnunuz yerine ağzınızdan nefes alıp verirseniz hemen hastalanmazsınız. Ancak hava ağızdan doğrudan boğaza akarsa bunun bazı dezavantajları olabilir. Toz parçacıkları ve diğer kir parçacıkları, ağzınızdan nefes aldığınızda trakeaya ve akciğerlere girer. Bu uzun vadede sadece mukoza zarlarına zarar vermekle kalmayarak, aynı zamanda akciğer hastalıkları riskini de artırır.

Burnunuzdan daha sık nefes almanızın belki de en önemli nedeni, soluduğunuz havayı temizlemektir. Burundaki kirpik benzeri küçük kıllar, havadaki kir ve tozu filtreleme görevini üstlenirler. Tehlikeli partiküller burun deliklerinde kalır ve solunarak akciğerlere ulaşamazlar.

Oksijenin Daha Kolay Emilmesi

Oksijen kaynağı söz konusu olduğunda, burundan nefes almak da faydalıdır. Çünkü burnunuzdan nefes alırsanız, yüzde 10 civarında daha fazla oksijen alırsınız. Bunun nedeni, burundan nefes alırken paranazal sinüslerde oluşan ve otomatik olarak akciğerlere taşınan nitrojen monoksittir. Pulmoner alveollerde kan dolaşımını teşvik eder ve kan daha fazla oksijen emer. Bu gaz kana karışırsa, kendinizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha güçlü hissedersiniz.

Hava ve Gıdalardaki Tehlikeler Önceden Anlaşılabilmesi

Burundan nefes almak sadece havadaki kiri ve tozu filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda vücudu diğer tehlikelerden de korur. Bozulmuş süt, yumurta veya diğer yiyecekler genellikle kokularından anlaşılır. Ek olarak, yangın veya havadaki zararlı maddeler durumunda bile burundaki koku alma hücreleri şüpheli kokuları hızla algılar.

Sıcaklık ve Nemin Düzenlenmesi

Burnunuzdan nefes aldığınızda, doğrudan burun mukozasının altında bulunan bir kan damarı ağı havayı ısıtır. Solunan hava genellikle 34 dereceye kadar ulaşır ki bu neredeyse vücut sıcaklığına tekabül eder. Araştırmacılar ayrıca havanın sıcaklığının akciğerlere giderken arttığını da bulmuşlardır. Bununla birlikte, özellikle kışın sıcaklığın optimum şekilde ayarlanması önemlidir. Çünkü sıcak hava ciğerler için soğuk havaya göre çok daha iyidir.

Burun solunumu sadece sıcaklığın düzenlenmesinden sorumlu kalmayarak, aynı zamanda solunan havayı da nemlendirir. Soluduğumuz hava burundan akarken burun boşluğunda bir mukus tabakasıyla su bakımından zenginleşir. Her halükarda, spor yaparken de dahil olmak üzere genellikle burnunuzdan nefes almanızın bir nedeni de budur.

Burundan Nefes Alamamanın Nedenleri

Burun tıkanıklığı genellikle soğuk algınlığı ile ilişkilendirilir. Burun mukozası şişer, tipik burun akıntısı oluşur ve bir noktada burun tıkanır. Diğer bir neden, bazı tahriş edici maddelere karşı alerji veya aşırı duyarlılıktır. Zor burun solunumunun daha nadir nedenleri arasında yabancı cisimler (genellikle bir tarafta), burundaki şekil bozuklukları, nazal polipler, tümörler, yaralanmalar ve aynı zamanda bazı ilaçlar vardır.

Burnunuzdan nefes almakta zorlanırsanız ve sürekli ağzınızdan nefes almak zorunda kalırsanız, solunan hava artık ısıtılamaz ve nemlendirilemez. Kuru ve soğuk hava bronşları tahriş edebilir. Bununla birlikte, burun tıkalıyken ağızdan nefes almak uzun vadede horlamayı daha da kötüleştirebilir.

Çoğu durumda, rahatsız burun solunumu horlamanın nedeni değil, katkıda bulunan önemli bir nedendir. Çünkü insanlar uyurken burundan nefes almakta zorlanırsa bilinçsizce ağızdan nefes almaya geçerler. Bu durum ağızdan horlamayı, yani solunan havanın akışının damak dokusunun titreşmesine neden olduğu bir horlama biçimini teşvik eder.

Alerji: Polen, ev tozu veya hayvan kılı gibi maddelere olan alerjik bir reaksiyon, aynı zamanda burnunuzdan nefes alamamanız anlamına da gelebilir. Alerjen, burun mukoza zarlarının şişmesine ve nefes almanızı zorlaştırmasına neden olur. Bir alerji testi neden olan alerjeni belirleyebilir.

Nazal polipler: Nazal polipler her zaman sorun yaratmazlar. Ancak çok büyürlerse burun ve paranazal sinüslerin hava almasını etkilerler. Ek olarak, sinüslerden salgı güçlükle akabilir. Sonuç, burun tıkanıklığı ve tekrarlayan soğuk algınlığı ve/veya sinüs enfeksiyonlarıdır.

Burundaki şekil bozuklukları: Anatomik bir sorun, nazal septumun deviasyonudur (burun içi eğriliği). Bu da burundan nefes almanın engellenmesine katkıda bulunur. Etkilenenler sıklıkla horlar ve egzersiz yaparken zor nefes almaktan şikayet ederler.

Burun spreyleri: Burun dekonjestan spreyi bir haftadan fazla kullanılmamalıdır. İlacın etkisi geçerse burun mukozasındaki damarlar daha fazla dolar ve böylece burun eskisinden daha fazla tıkanır. Kullanılan maddeler uzun vadede mukoza zarına zarar verebileceğinden, reçetesiz satılan bu spreylerin uzun süreli kullanımı doktorlar tarafından kesinlikle önerilmez.

Sinüzit: Tedavi edilmezse bu durum kronikleşebilir. Nazal mukoza zarları da kalıcı olarak iltihaplanır ve şişer. Ek olarak, sinüslerde viskoz sekresyon oluşur. Bu nedenle, sinüzit hastaları genellikle burundan nefes almakta zorluk çekerler.