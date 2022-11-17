Detofen Göz Damlası Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Detofen, göz alerjisinin (alerjik konjonktivit) neden olduğu kızarıklık ve kaşıntı gibi rahatsız edici semptomları gideren damla formunda bir ilaçtır. Etkin maddesi olan ketotifen, antihistaminikler (antialerjikler) ismi verilen ilaç grubuna dahil olup, vücutta alerjik semptomlara yol açan histamini bloke etmek suretiyle çalışır.

DETOFEN Damla Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, DETOFEN göz damlası kullanmanızı önerdiyse, tıp dilinde alerjik konjonktivit adı verilen göz alerjisinden muzdarip olmalısınız. Zira, bu damlanın etkin maddesi olan ketotifen, antialerjik ilaçlar sınıfının bir üyesidir ve alerjilerin neden olduğu göz kızarıklığının ve kaşıntının giderilmesinde etkilidir. (Kaynak)

Mevsimsel alerjik konjonktivit veya saman nezlesi konjonktivit, başta polenler (genellikle ağaç, çiçek, çimen veya yabani ot polenleri) olmak üzere hava kaynaklı belirli alerjenlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilen bu yaygın alerji türü, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, aşırı gözyaşı ve mukus akıntısı dahil çeşitli rahatsız edici semptomlara neden olabilir.

DETOFEN damlanın içerdiği ketotifen, alerjik reaksiyon sırasında vücudunuzun salgıladığı histamini bloke eder. Histamin bloke edildiğinde, alerjinin neden olduğu semptomlar giderilerek kişide hızlı bir rahatlama sağlanır.

DETOFEN %0,025 göz damlasının her bir mL’si 0,25 mg ketotifene eşdeğer 0,345 mg ketotifen hidrojen fumarat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler ise gliserol, sodyum hidroksit, benzalkonyum klorür ve enjeksiyonluk sudur.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Etken maddesine veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayın.

DETOFEN ile birlikte başka bir göz ilacı kullanıyorsanız ikisini aynı anda uygulamayın. İki ilacın uygulanması arasında en az 5 dakika bırakın.

Kontakt lens kullanıyorsanız, ilacınızı uygulamadan önce çıkarın ve ilacı damlattıktan sonra yeniden takmak için en az 15 dakika bekleyin.

Geçici olarak bulanık görmeye veya baş dönmesine neden olabilir. Araç veya iş makinesi kullanacaksanız dikkatli olun.

3 yaşından küçük çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanımı tavsiye edilmez.

3 yaşından büyük çocuklarda ve yaşlılarda özel bir dozaj programına gerek yoktur. Yetişkinlerdeki gibi kullanılabilir.

Hamileler ve bebeğini emziren anneler DETOFEN kullanmadan önce doktorlarını bilgilendirmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde yalnızca doktor onayıyla kullanılabilir.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. 28 günü geçen açılmış şişelerin içinde çözelti olsa bile kullanılmadan atılmalı, sonra kullanmak üzere saklanmamalıdır.

DETOFEN Göz Damlası Nasıl Uygulanır?

Uzman biri tarafından aksi belirtilmedikçe, DETOFEN göz damlasının tipik kullanımı günde 2 kez 1 damla şeklindedir. Yalnızca göze damlatılarak kullanılır, ağızdan (oral yolla) alınmaz!

Doktorunuz başka bir kullanım önerisinde bulunmadıysa, sabah-akşam olmak üzere günde 2 kez 1 damla uygulamalısınız.

Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi yıkayıp kurulayın.

İlacınızı damlatma esnasında damlalığının ucunun gözünüze, kirpiklerinize, göz kapağınıza, cildinize veya başka bir yüzeye temas etmemesine dikkat edin.

Başınızı hafifçe geriye yaslayıp yukarı doğru bakarak alt göz kapağınızı nazikçe aşağı yöne çekin. Oluşan cep şeklindeki boşluğa şişeyi hafifçe sıkarak 1 damla DETOFEN damlatın.

Damlatma işleminden sonra gözünüzü kapatın ve gözünüzün dış kenarına (burnunuzla kesişen bölgeye) parmağınızla 1 – 2 dakika nazikçe bastırın. Bu, ilacınızın gözyaşı kanallarınızdan burnunuza akmasını önleyecektir.

Her kullanımın ardından şişenin kapağınız sıkıca kapatmayı unutmayın.

Damlanızı kullanmayı unutursanız kaybı telafi etmek için çift doz (2 damla) uygulamayın. Hatırladığınız anda damlatın ancak diğer dozun zamanı yaklaşmışsa unutulanı atlayıp normal programdan devam edin.

DETOFEN Damla Yan Etkileri

Detofen damlanın hafif yan etkileri gözde yanma ve batma hissidir. Daha nadir olarak, göz kuruluğu, bulanık görme, göz ağrısı, ışığa karşı hassasiyet, göz ağrısı, bağ ağrısı, ağız kuruluğu, göz kapağında rahatsızlık hissi ve uykulu bir hal görülebilir.

Göz kanaması, kornea iltihabı veya alerjik reaksiyon gibi nadir görülen ciddi bir etkiyle karşılaşırsanız kullanımını kesip acil servise başvurun.

Alerjik konjonktivitte DETOFEN gibi %0,025 ketotifen göz damlaları etkili ve güvenli tedavilerdir. Kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Bu ilacın size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

DETOFEN Göz Damlası Kortizonlu mu?

Hayır. Detofen damlanın etken maddesi olan ketotifen, kortikosteroid (steroid) veya antibiyotik bir ilaç değildir. Ketotifen, antialerjikler veya tıp dilinde antihistaminikler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Antihistaminikler, vücutta histamini bloke ederek çalışırlar. Histamin bloke edildiğinde, alerjinin yol açtığı semptomlar giderilir veya bariz şekilde azalır.

Conjiten göz damlası DETOFEN’in muadilidir. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklanmalıdır. Raf ömrü 2 yıl olmakla birlikte, açılmış şişeler 28 gün içinde kullanılmalı, bu süreyi aşan açılmış şişelerin içinde çözelti olsa bile kullanılmamalıdır.