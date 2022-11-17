Göz Altı Şişmesi Neden Olur, Neyin Belirtisidir?

Göz altı şişmesi genellikle yumuşak dokuda sıvı birikmesini tanımlar. Şişlik gözyaşı kesesi veya ödem şeklinde görünür hale gelir. Alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar veya yaralanmalar, göz altındaki küçük kan ve lenfatik damarlarının geçirgenliğini değiştirir. Sonuç olarak, damardan dokuya daha fazla su kaçar ve şişlik ortaya çıkar…

Göz Altı Şişmesi Nedir?

Göz altı şişmesi, ilk olarak bölgedeki cilt ve bağ dokusunda lokal olarak oluşan şişlik olarak tanımlanır. Bu, dokuda su tutulmasından kaynaklanır. Şişliğin farklı nedenleri olabilir. Bir yandan kalıtsal ve tamamen kozmetik bir sorun olabileceği gibi, diğer yandan akut bir yaralanmanın sonucu olarak da ortaya çıkabilir veya iltihaplanma süreçlerine bağlı olabilir.

Bir yaralanmanın, göz altındaki şişmeye ek olarak morarma nedeniyle renk bozulmasına neden olması muhtemeldir. Göz altı şişmesi, gözdeki mikrop ve virüslerden de kaynaklanabilir. Bir günden fazla süren veya belirgin bir neden olmaksızın tekrarlayan şişliklerde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Göz Altı Şişmesinin Altında Yatan Nedenler

Göz altında oluşan fark edilebilir şişlik genellikle su tutulmasından kaynaklanır. Örneğin, uzun süre ağladıktan veya kısa bir gece uykusundan sonra ortaya çıkabilir. Aşırı alkol tüketimi, sigara ve çok tuzlu yiyecekler ile beslenme gibi sağlıksız bir yaşam tarzı da sabahları göz altında şişliklerle uyanmaya neden olur.

Göz altındaki belirgin ödem, göz altı torbaları olarak da adlandırılır. Bunlar uyandıktan sonra ortaya çıkabilir ve daha sonra kaybolabilir. Göz kapağının kenarında ağrı ile meydana gelen ani tek taraflı şişlik, konjonktivada gelişen bir arpacık veya bakteriyel enfeksiyonu işaret edebilir. Böyle bir durumda, göz belgesindeki iltihaplanma hızla göz altında şişliklere yol açar.

Bunların dışında, göz altı şişmesinin patolojik sebepleri de vardır. Bunlar, örneğin sigara dumanı, ince toz veya kimyasallardan kaynaklanan alerjik reaksiyonları veya dış tahrişi içerir. Organizma, dokuda daha fazla su depolayarak istilacı mikropları tamponlar. Enfeksiyon azaldığında, şişlik de genellikle kaybolur.

Kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar da göz altında şişmeye neden olabilir. Hamilelik döneminde yüzde veya göz altında şişlik oluşursa, bu preeklampsinin ilk belirtisi olabilir. Preeklampsi, zamanında tedavi edilmezse hem anne hem de çocuk için tehlikeli olabilir.

Göz Altı Şişmesi ile İlişkili Belirtiler

Göz altındaki şişlik tek başına oluşabileceği gibi, beraberinde çeşitli belirtilerle de ortaya çıkabilir. Eşlik eden semptomların doğası öncelikle şişmenin nedenine bağlıdır. Kızarıklık, gözde sulanma, kaşıntı, hapşırma ve burun akıntısı alerjik bir reaksiyonun tipik yan etkileridir.

Göz altındaki şişlik travma veya yaralanmadan kaynaklandıysa, morluk veya cilt yaralanmaları gibi başka belirtiler görülebilir. Ayrıca sivrisinek ısırıkları da sadece şişmeye değil, aynı zamanda bölgede çok rahatsız edici kaşıntı ve kızarıklığa neden olur.

Bu belirtiye sahip hastalık ve durumlar şunlardır:

Ödem

Göz uçuğu

Göz altı torbaları

Arpacık

Kurdeşen

Konjonktivit

Göz iltihabı

Çeşitli alerjiler

Göz Altı Şişmesi Tehlikeli mi?

Sabah erkenden gözlerin altında şişlikle uyanılırsa, bu genellikle zararsızıdır. Bu tür şişlikler çoğunlukla günün ilerleyen saatlerinde kaybolur. Göz altında veya çevresinde şişlik, ilerleyen yaş, soğuk algınlığı ya da kalıtsal faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Böyle durumlar doktor ziyareti gerektirmezler. Gece alkol tüketimi sonrası bile göz altı şişlikleri meydana gelebilir. Soğuk duş, göz çevresindeki şişliği azaltabilir.

Ancak diğer belirtiler ortaya çıkarsa daha fazla dikkat gerekir. Gözlerde kızarıklık, yabancı cisim hissi, yanma ve kaşıntı gibi şikayetler göz hastalığına işaret eder. Alerjik bir konjonktivit, yabancı bir cisim veya göz uçuğu olması fark etmeksizin, böyle durumlarda kesinlikle bir göz doktoruna gitmek gereklidir.

Göz altındaki şişliğe yüzde kızarıklık, püstüller veya nefes darlığı da eşlik edebilir. Bu durumda, kullanılan kozmetik ürünlere veya ilaçlara karşı alerjik bir reaksiyon düşünülmelidir. Gıda alerjileri de bu tür reaksiyonlara ve göz altında şişliklere neden olabilir. Alerjik şok veya astım gelişme riski olduğundan, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmeniz önerilir.

Göz altındaki şişlik, ani görme bozuklukları, olağandışı ağrı veya şişlik bölgesinde sertleşme ile birlikte ise hemen bir doktor ziyareti planlanmalıdır. Hamilelikte göz altındaki şişliğe ek olarak ayak bileği bölgesinde de şişlik fark edilirse, bu riskli bir durum olan ve acil tedavi gerektiren preeklampsiyi gösterebilir. Ayrıca yüksek tansiyon, böbrek veya tiroid bozukluklarının sonucu göz altlarında şişlik meydana geliyorsa, bunun doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir.

Göz Altı Şişliklerinin Tedavisi

Göz altı şişmesinin tedavisi ilgili tetikleyiciye bağlıdır. Kısa bir gece uykusu ya da uzun süre ağlama sonucu şişlik meydana gelirse, ilk yardım önlemi olarak soğuk kompresler uygulanabilir. Soğuğun vazokonstrüktif etkisi vardır ve fazla sıvının dokudan atılmasına neden olur. Bununla birlikte, nedenler zararsızsa, göz altındaki şişlikler daha fazla tedavi gerektirmez.

Enfeksiyonun neden olduğu şişliklerin bir göz doktoru tarafından tedavi edilmesi gerekir. Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik kullanımını gerektirebilir. Alerjiler, doktor tarafından reçete edilecek antihistaminikler veya kortizon içeren müstahzarlarla tedavi edilir.

Her durumda, etkilenenler yüzlerinde ödem varsa yeterince sıvı tüketmelidir. Bu dolaşıma ve lenfatik drenaja yardımcı olur. Anti alerjik yatak örtüleri veya yastık kılıflarının kullanımı ile polen, yatak akarları ya da kumaştaki tüylerin neden olduğu göz çevresindeki şişlikler hafifletilebilir.