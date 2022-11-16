Dermovate Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dermovate krem, egzama ve sedef hastalığı dahil olmak üzere kaşıntı, kızarıklık, tahriş veya şişlikle karakterize belirli cilt rahatsızlıklarında kullanılan topikal bir ilaçtır. Etkin maddesi klobetazol propiyonat, kortikosteroidler ismindeki ilaç sınıfına dahildir. Bu, halk arasındaki ifadeyle kremin ”kortizonlu” olduğu anlamına gelir.

Dermovate Krem Nedir?

Dermovate krem ​​veya merhem, (krem yeşil, merhem ise kahverengi ambalajlıdır) ciltte şişlik, kaşıntı, kızarıklık veya tahrişi gidermekte etkili aktif bir bileşen olan klobetazol propiyonatın ticari adıdır. Ancak, bu ilacın muadili olarak sayılabilecek aynı etken maddeye sahip başka topikal preparatlar da bulunmaktadır. Örneğin bakınız: Clobesol krem ve Clovate krem

Dermovate krem, 25 ve 50 gramlık tüplerde satışa sunulan, kolay sürülebilir formda topikal bir ilaçtır. Egzama, sedef hastalığı ve dermatit gibi iltihaplı cilt rahatsızlıklarında güçlü ve hızlı etkili bir tedavidir. Zira, klobetazol propiyonat, kortikosteroid adı verilen ve halk arasında kortizonlu olarak bilinen bir ilaç sınıfına dahil olup, hidrokortizonlu cilt kremleri gibi diğer bazı tedavilerden daha güçlüdür.

DERMOVATE krem %0,05 oranında klobetazol propiyonat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler ise gliseril monostearat, propilen glikol, sodyum sitrat, setostearil alkol, klorokrezol, sitrik asit monohidrat, arlacel 165, bal mumu ve saf sudur.

Dermovate Krem Ne İçin Kullanılır?

DERMOVATE krem, kaşıntı, şişlik veya kızarıklıkla karakterize çeşitli cilt hastalıklarında kullanılır. Yaygın olarak kullanıldığı durumlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Ancak, burada belirtilmeyen başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu ilacı reçetelendirmiş olabilir.

Egzama

Sedef

Liken planus (Cildi ve mukoza zarlarını etkileyebilen, kaşıntı ve kızarıklığın eşlik ettiği bir hastalık)

Diskoid lupus eritematozus (Genellikle yüz bölgesi gibi güneşe maruz kalan ciltte plak şeklinde görülen bir hastalık)

Daha az etkili steroidlere tatmin edici yanıt vermeyen diğer cilt durumları.

Bu kremin nasıl çalıştığını anlamak

Dermovate krem ​​ve merhem, topikal kortikosteroidler veya kısaca steroidler olarak bilinen ilaç grubuna mensup klobetazol propiyonat aktif bileşenini içerir. Klobetazol, derideki iltihaplanmayı ve iltihabın etkilerini azaltmak için kullanılan güçlü bir kortikosteroiddir.

Kortikosteroidler, ciltteki (veya vücudunuzun diğer kısımlarındaki) iltihabı azaltmaya yardımcı ajanlardır. İnflamatuar maddelerin (tahriş edicilerin) salınımını durdurmak için cilt hücrelerine etki ederek çalışırlar. Böylelikle, kızarıklığı, kaşıntıyı ve şişliği önemli ölçüde azaltarak rahatlama sağlar.

Kimler Kullanmamalı?

DERMOVATE krem, kızarıklık, şişlik ve kaşıntıyla karakterize belirli cilt hastalıklarına iyi gelen ”kortizonlu” bir tedavidir. Ancak, söz konusu semptomların eşlik tüm dermatolojik hastalıklarda işe yaramayacağını bilmek önemlidir. Aşağıdaki durumlarda Dermovate krem veya merhem kullanmayın!

Su çiçeği, zona, herpes simpleks gibi viral cilt enfeksiyonları

İmpetigo gibi bakteriyel cilt enfeksiyonları

Pamukçuk, saçkıran ve ayak mantarı (tinea pedis) dahil ciltteki mantar enfeksiyonları

Sivilce, akne

Rosacea (gül hastalığı)

Ağız çevresinde iltihaplı döküntülerin olduğu perioral dermatit isimli cilt hastalığı

Enflamasyonun olmadığı kaşıntılı cilt

Anüs ve cinsel organlardaki kaşıntı

Kremin etken maddesine veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda

1 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz (1 yaşından büyük çocuklarda ise yalnızca doktor tavsiyesiyle maksimum 5 gün kullanılmalı ve kremin uygulandığı bölgenin üzeri kapatılmamalıdır)

Dermovate krem ve merhem yüze sürülür mü?

Evet ama yalnızca doktor tavsiyesiyle ve maksimum 5 gün! Doktorunuz söylemedikçe bu kremi yüz bölgesinde kullanmamalısınız. Zira, yüzünüzdeki cilt oldukça hassastır ve kolayca incelir. Kremin etken maddesi olan klobetazol, yüzünüzdeki cildi incelterek zarar verirse, bariz fark edilir ve daha iyi hale getiremeyebilirsiniz. Ayrıca, yüzü etkileyen impetigo, rosacea ve akne gibi bazı yaygın cilt problemlerini daha da kötüleşebilir.

Doktorunuz, yüzünüzde kullanmanızı tavsiye ettiyse, tedavi süreci 5 günden fazla sürmemelidir ve kremin uygulandığı alan bandajla veya sargıyla kapatılmamalıdır.

Dermovate Krem Nasıl Kullanılır?

DERMOVATE krem ve merhem günde 1 veya 2 kez iyileşme oluncaya dek 1 ay boyunca kullanılır.

1 ay kullanımının sonrasında uygulama sıklığı azaltılır veya daha az güçlü bir ilaçla tedaviye devam edilir.

2 ila 4 hafta boyunca düzenli kullanılmasına rağmen iyileşme görülmemişse veya durum daha da kötüleşmişse tanının yeniden gözden geçirilmesi için doktorla konuşulmalıdır.

Krem veya merhem ince bir tabaka olacak şekilde sorunlu cilt alanına nazikçe ovalayarak sürülür.

Tedavi edilen alan eller değilse, krem sürüldükten sonra eller yıkanmalıdır.

Uzman biri önermedikçe krem uygulanan bölge bandajla veya sargıyla kapatılmamalıdır.

Gözlerle, burun içiyle ve ağızla temas ettirilmemeli, kazara bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

DERMOVATE, doktorun önerisiyle çocuklarda (1 yaşından büyük) ve yetişkinlerde yüz bölgesinde kullanılabilir. Ancak, her iki durumda da 5 günden fazla kullanılmamalı ve kremin uygulandığı cilt kapatılmamalıdır. Çocuk bezlerinin aynı zamanda hava geçirmez bir örtü görevi görebileceğini ve ilacın emilimini artırabileceğini unutmayın.

Kullanmam gereken krem miktarı ne kadar?

Topikal preparatlarda ilacın kullanım miktarı anlatılırken genellikle ”parmak ucu” ifadesinden bahsedilir. Bu, parmak ucuna sıkabileceğiniz kadar kremi veya merhemi anlatmak için kullanılır. Buna göre, DERMOVATE yetişkin hastalarda:

2 parmak ucu krem, ​​iki el veya bir ayak için yeterlidir.

3 parmak ucu krem, bir kol için yeterlidir.

6 parmak ucu krem, bir bacak için yeterlidir.

14 parmak ucu krem, bir gövdenin hem önü hem de arkası için yeterlidir.

Yukarıda belirtilenden biraz daha fazlasına veya biraz daha azına ihtiyacınız olduğunu fark ederseniz endişelenmeyin. Bu yalnızca kaba bir kılavuzdur. Krem veya merheminizi sorunlu alanı ince bir tabaka halinde kapatacak şekilde sürmeye özen gösteriniz.

Dermovate Krem Yan Etkileri

Klobetazol içeren preparatları uyguladıktan sonra bazı insanlar birkaç dakika boyunca yanma veya batma hissederler. Ayrıca, kızarıklık ve kaşıntı olabilir. Genellikle birkaç gün kullanımın ardından bu hafif etkiler görülmez.

Daha nadir olarak, temas alerjisi, döküntü, ciltte incelme, kuruluk, cilt renginde değişiklik, vücut kıl yoğunluğunda artış, sivilce, tahriş, kanda kortizol hormonu azalması, çocuklarda büyüme yavaşlaması, obezite, kan basıncında yükselme ve yüzde yuvarlaklaşma görülebilir.

Bu ilacın size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden beklenmedik herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Dermovate

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız, DERMOVATE krem veya merhemi yalnızca doktorunuz gerekli görürse kullanmalısınız.

Doktorunuz, hamileyken veya emzirirken kullanabileceğinizi söylüyorsa, vücudunuzun geniş bölgelerinde, hava geçirmeyen pansumanların altında veya uzun süre kullanmayın. Bu, ilacın emilimini en aza indirecektir. Ayrıca, bebeğinizi emziriyorsanız meme başı bölgesine sürmeyin. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın.

DERMOVATE %0,05 kremi 30 derecenin altındaki direkt güneş görmeyen oda sıcaklığında saklayın. Semptomlarınız aynı olsa bile kreminizi bir başkasına önermeyin veya vermeyin.