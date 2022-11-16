Hemoptizi Nedir, Hangi Hastalıklarda Görülür?

Hemoptizi, solunum yollarından kan veya kanlı balgam öksürülmesi anlamına gelir. Bunun sebepleri arasında çeşitli solunum ve akciğer hastalıkları bulunur. Hemoptizinin nedenine bağlı olarak, nefes darlığı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi oldukça değişken belirtiler eşlik edebilir…

Hemoptizi Nedir?

Hemoptizi (kanlı öksürük) başlı başına bir hastalık değil, çeşitli hastalıkların belirtisidir. Dışarı atılan kan miktarı değişken olabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda hastanın hayatını tehlikeye atabilir. Tehlike, kanın akciğerlerin kanamadan etkilenmeyen diğer bölgelerine kaçması ve bunun sonucunda solunumun bozulabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Hemoptizi terimi ayrıca kanlı balgam, akciğer ödemi ile ilişkili pembe köpüklü balgam veya saf kan için kullanılır. Öte yandan, burun kanaması, mide veya yemek borusu kanaması ya da ağızdan kan akışını da içeren diş yaralanması gibi durumlardan ayırt edilmesi önemlidir.

Öksürülen saf kan miktarı günde 100 mililitreden fazla olduğunda, masif hemoptiziden söz edilir. Kan öksürme, solunum yolu ve diğer organların bulunduğu bölgedeki çeşitli hastalıkların ciddi bir belirtisi olarak hafife alınmamalıdır. Sıradan bir öksürüğün aksine hemoptizi, öksürük kesici veya benzeri ilaçlarla giderilemez.

Zatürre veya tüberküloz gibi çok sayıda bulaşıcı hastalık da hemoptizi ile ilişkili olduğundan, gereksiz yere beklememek önemlidir. Kan öksürmeye şiddetli nefes alma güçlüğü eşlik ediyorsa acil tıbbi yardım alınmalıdır.

Hemoptizinin Nedenleri ve Olası Hastalıklar

Hemoptizinin en yaygın nedenleri arasında bronşit, pnömoni, akciğer kanseri ve tüberküloz gibi bir dizi farklı bulunur. Hemoptizi solunum yollarının herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Kan genellikle bronşlardan veya bronşiyal arterlerden (yüksek basınçlı sistem), daha nadiren pulmoner damarlardan (düşük basınçlı sistem) gelir.

Kan öksürme, akciğer yırtılması veya bulaşıcı bir hastalık olan lejyonelloz ile de ortaya çıkar. Bazen bir apse veya akut pulmoner tıkanıklık da kanlı öksürüğe neden olabilir. Başka bir neden, bronşlarda küçük cepler şeklinde genişlemelerin görüldüğü bir durum olan bronşektazidir .

Hemoptiziye neden olan başlıca hastalıklar ve durumlar şunlardır:

Tümörler : Bronkojenik karsinom (vakaların %25-30’u), endobronşiyal adenomlar ve metastatik tümörler.

: Bronkojenik karsinom (vakaların %25-30’u), endobronşiyal adenomlar ve metastatik tümörler. Kronik bronşit : Sigara kaynaklı (vakaların %20-30’u).

: Sigara kaynaklı (vakaların %20-30’u). Bulaşıcı hastalıklar (%10) : Pnömoni, akciğer apsesi veya mantar enfeksiyonları, benzer şekilde Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis gibi bakteriler tarafından üretilen parazitik enfeksiyonlar, Aspergillus gibi mantarlar veya hidatikozdan sorumlu olan Echinococcus granulosus gibi parazitler.

: Pnömoni, akciğer apsesi veya mantar enfeksiyonları, benzer şekilde Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis gibi bakteriler tarafından üretilen parazitik enfeksiyonlar, Aspergillus gibi mantarlar veya hidatikozdan sorumlu olan Echinococcus granulosus gibi parazitler. Vasküler bozukluklar : Pulmoner enfarktüs, mitral darlığı, aort anevrizması yırtılması, kalp yetmezliği…vs.

: Pulmoner enfarktüs, mitral darlığı, aort anevrizması yırtılması, kalp yetmezliği…vs. Vaskülit : Sistemik lupus eritematozus, Wegener granülomatozu, Behçet hastalığı… vb.

: Sistemik lupus eritematozus, Wegener granülomatozu, Behçet hastalığı… vb. Pıhtılaşma bozukluğu : Konjenital veya edinilmiş kan pıhtılaşma bozuklukları.

: Konjenital veya edinilmiş kan pıhtılaşma bozuklukları. Tıbbi müdahalelerin neden olduğu değişiklikler : Pıhtılaşma önleyici veya antiagregan farmakolojik tedaviler (kan pıhtılaşmasını değiştirir), bronş biyopsisi (doku örnekleri alınması)…vb.

: Pıhtılaşma önleyici veya antiagregan farmakolojik tedaviler (kan pıhtılaşmasını değiştirir), bronş biyopsisi (doku örnekleri alınması)…vb. Diğer nadir nedenler : Koital hemoptizi (mukozal ödemi artıran efor nedeniyle kalp hastalığı olan hastalarda).

: Koital hemoptizi (mukozal ödemi artıran efor nedeniyle kalp hastalığı olan hastalarda). Yabancı cisimlerin aspirasyonuna bağlı hemoptizi.

Bilinmeyen veya idiyopatik kökenli hemoptizi: Vakaların %5-30’u.

Hemoptizi Teşhisi

Hemoptizi tanısı, olası nedeninin belirlenmesi için esastır. Bu nedenle doktor, kanamanın sindirim sistemi veya alt solunum yolu kaynaklı olduğunu doğrulamak için doğrudan ya da dolaylı nedenleri araştıracaktır. Anamnezin bir parçası olarak, ayrıca kanlı öksürüğün ne kadar süredir devam ettiği ve öksürüğün hangi durumlarda ortaya çıktığı da araştırılır.

Mevcut eşlik eden şikayetler veya önceki hastalıklar da önemlidir. Doktor ayrıca tansiyon ve kalp seslerine de özellikle dikkat eder. Ayrıca balgam ve solunum yolları detaylı bir şekilde incelenir. Balgamın yakından incelenmesi ileri tanı için çok faydalıdır. Örneğin, hemoptizi durumunda balgamdaki kan parlak kırmızı, mide kanamasında ise siyahtır.

Akciğerlerin dinlenmesi de çok önemlidir. Çünkü bu, doktorun kanamayı lokalize etmesini sağlar. Kanın mide-bağırsak sisteminden mi yoksa solunum sisteminden mi geldiğini hemen belirlemek genellikle mümkün olmadığından, her iki olasılığı da kontrol etmek önemlidir. Herhangi bir enfeksiyon, anemi veya tümör belirteçlerini saptamak için bir kan sayımı da yapılır.

Hemoptizinin kaynağı ayrıca bronkoskopi veya göğüs röntgeni yardımıyla da belirlenebilir. Kanlı öksürük, tüberküloz, akciğer apsesi veya pnömoni ile ortaya çıkan tipik değişiklikleri gösterdiğinden, bir röntgen muayenesi genellikle çok önemli bilgiler sağlar.

Hemoptizi Tedavisi

Hemoptizi, göğüs hastalıkları uzmanı veya göğüs cerrahı tarafından incelenip tedavi edilebilecek bir değişikliktir. Nedene bağlı olarak dahiliyeciler, kardiyologlar vb. diğer uzmanlar da müdahale edebilir. Tedavi sırasında, öksürükte görülen kan miktarları arasında bir ayrım yapılır.

Hafif hemoptizinin tedavisinde, kanamayı oluşturan neden ve teşhisin netleştirilmesine öncelik verilir. Masif kanama olduğunda, nedene ek olarak, acilen hastanın hayatta kalmasını sağlamaya yönelik tedavi uygulanır. Akut tedavinin üç amacı vardır:

Hasta hızla boğulabileceği için hava yolunun ve kanamayan akciğerin korunması

Kanama kaynağının hızlı lokalizasyonu

Kanamanın durdurulması

Bronkoskopi sırasında hemostatik ilaçlar doğrudan bronşiyal sisteme verilebilir ve lazer ışığı gibi yöntemlerle kanama durdurulabilir. Çok şiddetli kanama olması durumunda, hava yollarının açık tutulması için bronkoskopi sırasında ventilasyon yapılması gerekir.

Tekrarlayan kanamalarda, belirgin lokalize kanamalarda ve bazı hastalıklarda kanamanın kaynağını ortadan kaldırmak için ameliyat gerekebilir. Böyle bir durum, örneğin akciğer kanseri, akciğer apsesi veya vasküler malformasyonlarda ortaya çıkabilir.