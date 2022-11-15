Dermo Trosyd (Krem – Tırnak Solüsyonu) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dermo-Trosyd, antifungaller ismi verilen ilaç grubunun bir üyesi olup, mantar öldürücü özelliğe sahip topikal bir ilaçtır. Deri kremi ve tırnak çözeltisi şeklinde iki formu bulunan bu ilaç, mantar enfeksiyonlarının tedavisi için reçetelenir.

DERMO-TROSYD Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, DERMO-TROSYD kullanmanızı söylediyse muhtemelen vücudunuzda veya tırnaklarınızda mantar enfeksiyonu var demektir. Zira, tırnak solüsyonu (çözeltisi) ve krem formunda satışa sunulan bu ilacın etkin maddesi olan tiokonazol, enfeksiyona neden olan maya veya mantarları öldürmekte etkili bir antifungal ajandır.

DERMO-TROSYD %1 deri kremi, ayak mantarı (tinea pedis), vücut mantarı (tinea corporis), kasık mantarı (tinea cruris), tırnak mantarı (onikomikoz) ve vücutta sarımsı-kahverengimsi lekelere neden olan tinea versicolor adındaki mantar enfeksiyonu için kullanılır. Ayrıca, Candida ismi verilen mantar türünün neden olduğu bebek bezi bölgesi pişikleri için kullanılabilir. Ek olarak, vajinal mantar (vajinal kandidiyazis) dahil başka bir mantar enfeksiyonu için de doktorunuz bu topikal ilacı reçetelendirmiş olabilir.

DERMO-TROSYD %28 tırnak solüsyonu ise isminden de anlaşılacağı üzere tırnaklara uygulamak üzere tasarlanmıştır ve kapağın iç tarafında sürme fırçası bulunan 5 mL’lik şişeye sahiptir. Onikomikoz ismiyle de bilinen tırnak mantarı tedavisi için kullanılır.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

DERMO-TROSYD, antifungaller ismi verilen mantar öldürücü ilaçlar grubunun bir üyesidir.

Yalnızca cilt veya tırnak üzerine uygulanır. Hiçbir suretle ağızdan alınmaz.

Krem ve çözelti olmak üzere piyasada iki ayrı formülü bulunmaktadır. Her ikisinin de etkin maddesi (tiokonazol) ve kullanım amacı (mantar enfeksiyonlarının tedavisi) aynıdır. Tırnak mantarı için çözelti (solüsyon), cilt mantarları için krem formu tavsiye edilir. Bununla birlikte, DERMO-TROSYD kremin tırnak mantarı için de kullanılması mümkündür.

Candida kaynaklı bebek bezi pişiklerinde kullanılabilir. Ancak, çocuk hasta grubunda doktor önerisiyle kullanılmalı ve doktorun önerdiği dozaj programına uyulmalıdır.

Gözlerle temasından kaçınılmalı, kazara bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

Etkili bir tedavi için cildi temiz ve kuru tutmak önemlidir. Birkaç gün sonra iyileşme belirtileri gözlemlense bile önerilenden daha kısa sürede ilacın kullanımını kesilmemelidir. Bu, enfeksiyonun geri dönmesine neden olabilir.

DERMO-TROSYD krem hamilelik döneminde yalnızca doktor önerisiyle kullanılabilir. DERMO-TROSYD tırnak solüsyonu ise hamilelikte kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, tırnak mantarı tedavisinin uzun sürmesidir.

Etkin maddesi olan tiokonazolün anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Güvenli tarafta kalmak için tedavi süresi boyunca emzirmeye ara verilmelidir.

Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğini emziren bir anneyseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin ve talimatlarına uyun.

DERMO-TROSYD Nasıl Kullanılır?

İlacınızı doktorunuzun söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Dermo-Trosyd krem kullanımı

DERMO-TROSYD deri kremi günde 1 veya 2 kez (sabah-akşam) kullanılabilir.

Toplam tedavi süreniz enfeksiyonun şiddetine ve vücudunuzun neresini etkilediğine göre değişkenlik gösterecektir. Bu bağlamda, kandidiyazis ve eritrazma için gereken tedavi süresi genellikle 2 ila 4 hafta arasındadır. Şiddetli ayak mantarlarında 6 haftaya kadar kullanmanız gerekebilir. Deri yüzeyi mantarı (tinea versikolor) için ise çoğu durumda 1 haftalık kullanım yeterlidir.

Uygulamaya başlamadan önce sorunlu alanı yıkayın ve nemli kalmayacak şekilde iyice kurulayın.

İnce bir tabaka olacak şekilde sorunlu alana ve sorunlu alanın çevresindeki 2 cm’lik alana ovalayarak sürün.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse, kremi sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Dermo-Trosyd tırnak çözeltisi kullanımı

DERMO-TROSYD tırnak solüsyonu sabah-akşam (12 saat arayla) olmak üzere günde 2 kez kullanılır.

Tırnak mantarının tedavi süresi genellikle yaklaşık 6 ay olmakla birlikte 12 aya kadar kullanmanız gerekebilir.

Şişenin kapağının alt kısmında sürme fırçası bulunmaktadır. Solüsyon, bu fırça yardımıyla tırnağa ve yakın çevresine sürülmelidir.

Uygulamaya başlamadan önce sorunlu tırnak bölgesini yıkayın ve nemli kalmayacak şekilde kurulayın.

Solüsyonu, tırnağın tamamına ve yakın çevresindeki deriye fırçayla sürün.

İlacınızı sürdükten sonra 10 ila 15 dakika boyunca kurumaya bırakın.

Tırnağınızın üzerinde hafif yağlı bir film tabaka olduğunu göreceksiniz. Bu, mantarlarla savaşan maddedir ve film tabaka mümkün olduğunca uzun süre bozulmamalıdır.

İlacınızı uyguladıktan hemen sonra (ellerinizi veya ayaklarınızı) sabunlu suyla yıkamayın. Sabun ve deterjan film tabakayı tırnağınızdan sökerek ilacı etkisiz hale getirir.

Solüsyonu el tırnaklarınıza sürdüyseniz ve bir şeyler yıkamanız gerekiyorsa eldiven kullanabilirsiniz.

Tırnak mantarının tedavisi, çoğu durumda cilt mantarı tedavisinden daha uzun sürer ve aslında optimal klinik etki, mikolojik (mantar tedavisi) tedaviden birkaç ay sonra görülür. Bu, yeni çıkmaya başlayan sağlıklı tırnağın uzaması için gereken süreyle ilgilidir. Bu bağlamda, özellikle ayak tırnaklarında, tırnak uzaması sorunu olanlarda veya geç uzayanlarda iyileşmenin görülmesi ya da tedavi süresi uzayabilir.

DERMO-TROSYD Yan Etkileri

Etkin maddesi olan tiokonazol, mantar enfeksiyonları için etkili ve genellikle iyi tolere edilen bir tedavidir. Bununla birlikte, yumuşak deri alanlarında şişlik, dermatit ve döküntü gibi hafif yan etkileri olabilir. Söz konusu istenmeyen etkiler çoğu durumda tedavinin ilk günlerinde ortaya çıkar, hafif seyreder ve kendiliğinden geçme eğilimindedir.

Çok nadir durumlarda, temas alerjisi (kontakt dermatit), ciltta yanma hissi, pul pul döküntüler, uyuşma, kuruluk, ağrı, kurdeşen veya vücudun geneline yayılan kaşınma, şişme veya kabarmayı içeren alerjik reaksiyon oluşabilir. Bu etkilerle karşılaşırsanız ilacınızın kullanımını kesin ve doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

DERMO-TROSYD %1 deri kremi, 20 ve 60 gramlık tüplerde, DERMO-TROSYD %28 tırnak solüsyonu ise 5 mL’lik şişelerde satışa sunulmaktadır. Direkt güneş görmeyen 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.