Dermiton Losyon Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dermiton losyon, uyuz tedavisi dahil olmak üzere, kaşıntının eşlik ettiği çeşitli cilt rahatsızlıklarında kullanılan topikal bir ilaçtır. Etkin maddesi olan krotamiton, antipruritik ismi verilen kaşıntı önleyici ilaçlar grubunun bir üyesidir ve ayrıca uyuz akarlarını öldürmekte etkilidir.

DERMİTON Losyon Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, DERMİTON losyon kullanmanızı önerdiyse muhtemelen kaşıntıyla karakterize bir cilt rahatsızlığınız var demektir. Zira, bu losyonun etkin maddesi olan krotamiton, cilt kaşıntısını gideren (antipruritik) bir ajandır. Ek olarak, uyuza neden olan akarları öldürmekte (skabisid) etkilidir. Bu nedenle, DERMİTON gibi krotamiton içeren topikal preparatlar uyuz hastalığında ve uyuzdan bağımsız olarak genel bir kaşıntı önleyici olarak kullanılabilir. (Kaynak)

DERMİTON losyon, yaygın olarak aşağıdaki durumlarda kullanılır. Ancak, kaşıntının eşlik ettiği (burada bahsedilmeyen) başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu topikal ilacı reçetelendirmiş olabilir.

Uyuz hastalığı

Güneş yanıkları

Atopik dermetit (egzama)

Kurdeşen (ürtiker)

Alerjinin neden olduğu döküntüler

Böcek ısırıkları veya sokmaları

Su çiçeği

Pişik veya kaşıntı nedeniyle oluşan cilt hassasiyetinin giderilmesi

DERMİTON losyon, fısfıs sprey başlıklı 100 mL’lik cam şişelerde kullanıma sunulur. Losyonun her bir mL’si 100 mg (%10) krotamiton ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler, isopropil miristat, setil alkol, stearik asit, gliseril monostearat-PEG 100 stearat, propilen glikol, sorbik asit, setostearil alkol, feniletil alkol, esans ve deiyonize sudur.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

DERMİTON, skabisid (scabicides) ve antipruritik bir ilaçtır. Bu, uyuza neden olan akarları öldürdüğü ve ayrıca uyuz dışında da çeşitli nedenlerden dolayı gelişen kaşıntıyı giderdiği anlamına gelir.

İltihap sızıntısı olan cilt rahatsızlıklarında kullanılmamalıdır.

Özel bir dozaj programına gerek olmadan çocuklarda kullanılabilir. Ancak, özellikle uyuz tedavisinde 3 yaşından küçüklerde günde 1 defadan fazla kullanılmamalıdır.

Kaşıntı için yalnızca etkilenen bölgeye, uyuz tedavisinde ise tüm vücuda (yüz ve kafa bölgesi haricinde) uygulanır.

Hamilelik ve emzirme (laktasyon) döneminde kullanımı önerilmez. Hamileler, hamilelik şüphesi olanlar ve bebeğini emziren anneler kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Göze ve göz çevresine uygulanmamalı, hiçbir suretle ağızdan alınmamalıdır.

DERMİTON Losyon Nasıl Kullanılır?

İlacınız sprey formunda olup, yalnızca cilt üzerine püskürtmek suretiyle kullanılır. Kaşıntının giderilmesi ve uyuz tedavisi için nasıl kullanılması gerektiği aşağıda açıklanmıştır. Uzman biri aksini söylemedikçe DERMİTON losyonun tipik kullanımı aşağıdaki gibidir.

Kaşıntının giderilmesinde

Kaşıntının giderilmesi için günde 2 veya 3 kez kullanılır.

Her kullanım sonrasında 6 ila 10 saatlik kaşıntı giderici etkisi olacaktır.

Uygulamaya başlamadan önce şişeyi sallayarak çalkalayın.

Sorunlu cilt alanına losyonu püskürtüp, cildinizden emilene kadar nazikçe ovalayın.

Gözlerinize, gözlerinizin çevresine, burun içine veya ağzınıza sıkmayın.

Uyuz tedavisinde

Uyuz tedavisi için 3 ila 5 gün boyunca, günde 1 kez (tercihen akşamüzeri) kullanılır.

Losyonu kullanmadan önce ılık bir banyo yapın veya duş alın ve cildinizi iyice kurulayın.

Şişeyi sallayarak çalkalayın.

Yüz ve baş bölgesi dışında tüm vücudunuza spreyi püskürtüp cilde masaj yaparak ovalayın. Bu, özellikle ciltte kıvrımların veya kırışıklıkların olduğu bölgeler, eller, ayaklar (tabanlar dahil), parmaklar ve ayak parmakları arasındaki ve nemli bölgeler (koltuk altı ve kasık gibi) için geçerlidir.

Tırnaklarınızı kısa kesin veya uzamış tırnaklarınız varsa altına da uygulamayı unutmayın. Tırnak altına uygulamak için diş fırçası kullanılabilir. Diş fırçası kullanmışsanız işiniz bittikten hemen sonra atın. Aynı diş fırçasının yanlışlıkla ağızda kullanılması zehirlenmelere neden olabilir.

24 saat sonra ikinci uygulama önerilir. Bir sonraki uygulamadan kısa süre önce banyo yapabilir veya duş alabilirsiniz.

Her uygulamadan sonra temiz iç çamaşırı ve kıyafetler giydiğinizden emin olun.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından genel temizlenme banyosu yapın, nevresim takımlarını değiştirin.

DERMİTON Losyon Yan Etkileri

Nadir durumlarda, tahriş, kaşıntı ve kızarıklık gibi hafif etkileri olabilse de bu losyonun yaygın bir yan etkisi yoktur. Losyondaki bileşenlerden birine alerjiniz olmadıkça, DERMİTON’un yan etkilere neden olması pek olası değildir. Ancak yine de cilt durumunuz kötüleşirse veya alerjik tipte bir döküntü geliştirirseniz, losyonu kullanmayı bırakın ve yapmanız gerekeni öğrenmek için doktorunuzla veya eczacınızla ile konuşun.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Uyuz İçin Kişisel Önlemler

Uyuz akarları oldukça bulaşıcıdır. Bu ilacı kullanmak, diğer insanlara uyuz bulaştırmanızı engellemeyecektir. Akarlar tamamiyle temizlenene kadar cinsel veya yakın temastan kaçının. Ayrıca saç taraklarını, saç aksesuarlarını, şapkaları, kıyafetleri, yatak çarşaflarını ve diğer kişisel kullanım eşyalarını başkalarıyla paylaşmaktan kaçının.

Her uygulamadan sonra kıyafetleri, havluları ve çarşafları değiştirin. Bunları sıcak suda yıkayın ve tüm akarları öldürmek ve geri dönmelerini önlemek için sıcak bir kurutucuda (veya kuru temizleme) kurutun veya sıcak ütüyle iyice ütüleyin.

Enfeksiyon, yakın temas halindeki kişilere bulaşabileceğinden, özellikle cinsel partnerinizin ve hanenizin tüm üyelerinin de tedavi edilmesi gerekebileceğini unutmayın.

DERMİTON %10 losyon eczanelerde satılır. 15 ila 25 derece arasındaki serin oda sıcaklığında, doğrudan ısı ve ışıktan uzakta saklayın. Dondurmayın.