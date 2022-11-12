Pistantrofobi Nedir? Belirtileri ve Nedenleri

Pistantrofobi, bir kişinin kötü bir deneyim sonucunda diğer insanlara tekrar güvenme korkusunu tanımlamak için kullanılan terimdir. Kötü bir deneyim sonucunda diğer insanlara tekrar güvenmenin korkusu, başkalarının olumsuz yargılarıyla değil, güven ilişkileri kurma korkusuyla ve bunların olumsuz yansımalarıyla ilgilidir…

Pistantrofobi Nedir?

Sosyal bir varlık olarak insanlar, aile veya arkadaşlar gibi bize yakın olan ya da daha az şey paylaştığımız diğer insanlarla ilişki kurmaya ihtiyaç duyarız. En yakın insanlar, en çok güvendiğimiz kişilerdir. İzlenimlerimizi paylaşırız, bizi ilgilendiren konuları tartışırız, samimiyetlerimizi ve görüşlerimizi itiraf ederiz.

Ancak onlar tarafından hayal kırıklığına uğradığımız veya ihanete uğradığımız zamanlar vardır. Bu gerçek, o andan itibaren başkalarıyla nasıl ilişki kuracağımızı etkileyebilir. Bu olduğunda, bunu yaşayan kişi, aynı şeyin tekrar olacağı korkusuyla aynı kişiye veya başka bir kişiye güvenmekten korkabilir. Bu fenomen pistantrofobi olarak bilinir.

Pistantrofobi, diğer insanlarla yakın bir ilişki geliştirmenin mantıksız bir korkusu ile karakterizedir. Travma veya acı verici deneyim o kadar ağırdır ki korku başkalarına güvenme arzusunu bastırır. Bu durumdaki insanlar, er ya da geç kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına uğrayacaklarını veya ihanete uğrayacaklarını hissetmeye başlarlar. Geçmişin acılarının tekerrür edeceği fikrinden korkarlar. Bu yüzden, bunun olmamasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

Pistantrofobi genellikle çiftlerin ayrılmasından sonra daha yaygındır ve 35 yaşın üzerindeki bireylerde yoğunlaşır. Ek olarak, duygularla yakından bağlantılı bu kaygı bozukluğu filofobi gibi daha spesifik korkulara da yol açabilir.

Pistantrofobi Belirtileri

Kimse acıyı yaşamak istemez. Ancak güvenme yeteneğimizi kaybettiğimizde, herhangi bir insan ilişkisinin temelini de kaybederiz. Pistantrofobisi olan insanlar için sonuçlar duygularıyla sınırlı değildir. Ayrıca iş, aile ve tabii ki romantik ilişkiler gibi hayatlarının diğer alanlarına da uzanırlar. Kendi kendine telkinleri, kendilerini sosyal olarak izole etmelerine yol açar.

Tipik davranışlar şunlardır:

Yakın insan teması gerektiren faaliyetlerden kaçınma

Eleştiriden olan korku nedeniyle çekingen davranmak

Yargılanma, reddedilme ve ihanete uğramaktan aşırı derecede korkmak

Tanımadığı yabancılarla karşılaşacağı etkinliklere veya toplantılara katılmamak

Kendi duygularını tehlikeye atabilecek riskler almamak ve bu yüzden yalnız olmayı tercih etmek

Tekrar hayal kırıklığına uğramamak için yakın ilişkilerden kaçınmak

Yukarıdaki davranışların tümü, kişi duygusal olarak bir başkasına bağlı hissettiğinde katlanarak artar.

Ek olarak, başkalarına güvenmenin zorluğu genellikle kendine güvensizlikle başlar. Bu güvensizlik sezgiyi veya altıncı hissi olumsuz etkiler ve bunlar bize başka bir kişinin güvenilir olup olmadığını söyler. Bu nedenle, pitantrofobisi olan insanlar sezgiden yoksun değildir. Sadece iç seslerine güvenmezler. Bu da onları güvenmenin tehlikeli olduğu sonucuna götürür.

Bu bağlamda, onlar için ilişki kurmak çok zor bir iştir. Sanki çok yüksek bir dağa tırmanmak zorundalar ama yükseklikten korkar gibidirler: Attıkları her adımda düşme korkusu artar. Pitantrofobisi olan kişilerin genellikle ilişkilerini aniden bitirmelerinin nedeni budur.

Pistantrofobi Nedenleri

Bu bozukluğun, kişinin güveninin ihlal edildiği ihanetler, hayal kırıklıkları veya benzeri duyguların yaşandığı durumlardan kaynaklanabileceği görülmektedir. Korku duygusu, diğer insanlarla daha az yüzeysel ilişkiler kurmaktan sürekli kaçınılarak sürdürülür.

Hayatta insanların kontrol edilemeyen bazı korkular geliştirmesine neden olan belirli koşullar vardır. Bu koşullar, birisi başkalarına olan güvenini tamamen kaybettiğinde ve başkalarıyla ilişki kurmakta ciddi zorluklar yaşadığında gelişebilir.

Pistantrofobi, bir kişi ister ailede, ister aşkta ya da arkadaş ilişkisinde olsun, başkalarıyla ilişki kurmaktan veya başkalarına bağımlı olmaktan irrasyonel bir korku hissettiğinde ortaya çıkar. Tıpkı diğer fobiler gibi, başkalarına güvenme korkusu da stres, kaçma isteği, şiddetli kas ağrıları veya düzgün nefes alamıyormuş hissetme gibi fiziksel semptomlara yol açabilir.

Pistantrofobi Tedavisi

Güven, ne kendimize ne de başkalarına bir gecede geri gelmez. Bu nedenle, pitantrofobinin üstesinden gelmek için yardım almak önemlidir. Psikologlar duygusal yaralarımızı iyileştirmemize yardımcı olabilir. Nedeni çözülürse, sorun çözülebilir.

Elbette yapılacak ilk şey, bir ihanet veya ayrılık durumunda olan biten her şeyi kabullenmek olacaktır. Bunun için hissettiğimiz acıyı kabul etmeli ve duygularımızdan kaçmayı bırakmalıyız. Aynı şekilde, sorunu önemsizleştirmemeli veya başka yöne bakmamalıyız.

Duygusal sorunların çözülebilmesi için zaman, dinlenme ve duyguların dengelenmesi gerekir. Bu yüzden, hemen yeni bir ilişkiye başlamak iyi bir fikir değildir. O ilişkiyi başarısızlığa mahkum eden yaşadığınız travma olmadan, muhtemelen birine tekrar güvenmeye hazır değilsiniz.

Her gün güven gerektiren durumları uygulayın. Örneğin, partnerinize güveninizi kademeli olarak artıracak birkaç şey yapmasını sağlayın. Sağlam bir temel oluşturmak için birlikte faaliyetlerde bulunun.

Başka birine güvenmek hem gerçek bir meydan okuma hem de bir zorunluluktur. Çevremizdekilere duyduğumuz güvenin birçok faydası vardır. Bu, mutluluğumuzu ve özgüvenimizi arttırmayı içerdiği için kesinlikle çabaya değer.