Dermifin (Krem – Sprey) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dermifin, krem ve sprey formlarında satışa sunulan topikal bir mantar ilacıdır. Etkin maddesi olan naftifin hidroklorür, antifungaller adı verilen mantar öldürücü ilaçlar grubunun bir üyesidir.

DERMİFİN Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, DERMİFİN krem veya sprey kullanmanızı önerdiyse mantar enfeksiyonu şikayetiniz var demektir. Zira, bu kremin etkin maddesi olan naftifin hidroklorür, antifungaller ismindeki mantar öldürücü ilaçlar sınıfının bir üyesi olup, enfeksiyona neden olan maya veya mantarların hücre zarlarına saldırarak öldüren etkili bir ajandır.

Bu ilacın hem sprey hem de krem formunun etkin maddesi (naftifin) aynı olup, her ikisi de mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılır. Ayak mantarı (tinea pedis), vücut mantarı (tinea corporis), kasık mantarı (tinea cruris), tırnak mantarı (onikomikoz) ve vücutta sarımsı-kahverengimsi lekelere neden olan tinea versicolor ismindeki mantar enfeksiyonunun tedavisinde etkilidir. Bununla birlikte, mantar enfeksiyonlarında yaygın görülen birçok bakteriye karşı da etkilidir. Ayrıca, burada bahsedilmeyen ve dermatofitlerin neden olduğu başka bir mantar enfeksiyonu için de doktorunuz DERMİFİN (%1) krem veya sprey reçetelendirmiş olabilir.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

DERMİFİN’in etkin maddesi olan naftifin hidroklorür, mantar öldürücü aktivite ve klinik olarak önemli anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar etkiler gösteren allilamin sınıfından topikal bir antifungaldir. (Kaynak)

Piyasada krem ve sprey olmak üzere iki ayrı formu bulunur ve her ikisi de mantar tedavisi için kullanılır.

Deri mantarları, maya mantarları, küf mantarları ve diğer mantarlara karşı etkilidir.

Gözlerle temas ettirilmemeli, kazara bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

Hamilelik ve emzirme (laktasyon) döneminde yalnızca doktor onay verirse kullanılabilir. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğini emziren bir anneyseniz kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Etkili bir tedavi için cildinizi temiz ve kuru tutun. Ayrıca, birkaç gün sonra şikayetleriniz azalsa bile önerilen tedavi süresi bitene kadar ilacınızı kullanmaya devam edin. İlacın erken kesilmesi enfeksiyonun geri dönmesine neden olabilir.

Bu ilacın hem sprey hem de krem formu cilt veya tırnak üzerine uygulanarak kullanılır. Hiçbir suretle ağızdan alınmaz.

DERMİFİN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, mantar sorununuzu çözmek için Butefin sprey veya krem reçetelendirmiştir. İlacın hangi formunu kullanıyor olursanız olun, doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına uyun. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

DERMİFİN krem ve sprey doktor tarafından aksi söylenmedikçe günde 1 kez kullanılır (tercihen akşam yatmadan önce)

Uygulamaya başlamadan önce sorunlu alanı yıkayın ve nemli kalmayacak şekilde iyice kurulayın.

Krem: İnce bir tabaka olacak şekilde sorunlu alana ve sorunlu alanın çevresindeki 2 cm’lik alana ovalayarak sürülür.

İnce bir tabaka olacak şekilde sorunlu alana ve sorunlu alanın çevresindeki 2 cm’lik alana ovalayarak sürülür. Sprey: Sorunlu alanın çevresindeki 2 cm’lik alana taşacak şekilde solüsyon püskürtülür ve nazikçe ovalanır.

Sorunlu alanın çevresindeki 2 cm’lik alana taşacak şekilde solüsyon püskürtülür ve nazikçe ovalanır. İlacınızı ne kadar süre boyunca kullanmanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir. Bununla birlikte, mantar belirtileri tamamiyle kaybolduktan sonra 1 ila 2 hafta daha kullanılması tavsiye edilir.

Tırnak mantarında mümkün olduğunca tırnağın dipten kesilmesi önerilir. Günde 1 kez DERMİFİN uygulandıktan sonra tırnağın üzeri bantla kapatılabilir.

Ne Kadar Süre Boyunca Kullanmam Gerekir?

Enfeksiyonun şiddetine ve vücudun neresinde olduğuna bağlı olarak tedavi süresi değişebileceğinden DERMİFİN krem veya spreyi kullanmanız gereken toplam süreyi doktorunuz belirleyecektir. Bununla birlikte, genellikle birkaç gün içinde muhtemelen kaşıntı dahil olmak üzere mantar şikayetlerinizin azaldığını göreceksiniz. Ancak mantar enfeksiyonları cildin birden çok katmanını etkilediğinden, tamamen iyileşmek için ilaca öngörülen süre boyunca devam etmeniz gerekebilir. Ek olarak, enfeksiyonun geri dönmesi önlemek için belirtiler tamamiyle kaybolduktan sonra 1 – 2 hafta daha kullanmanız önerilir.

Çeşitli mantar enfeksiyonlarında tedavi süresi 1 ila 2 hafta arasında değişir ve 4 haftaya kadar uzayabilir. Düzensiz kullanım veya ilacı belirtilen süreden önce kesmek, enfeksiyonun tekrarlama riskini artırır. Öngörülen süre içinde semptomlarınızda herhangi bir iyileşme görmezseniz doktorunuzla konuşun.

Öte yandan, tırnak mantarının tedavisi, genellikle cilt mantar enfeksiyonlarından daha uzun sürer ve aslında optimal klinik etki mikolojik (mantar tedavisi) tedaviden birkaç ay sonra görülür. Bu, sağlıklı tırnağın büyümesi için gereken süreyle ilgilidir. Tırnak uzaması sorunu olanlarda veya geç uzayanlarda iyileşmenin görülmesi ya da tedavi süresi uzayabilir.

DERMİFİN Yan Etkileri

Dermifin mantar kremi veya spreyi kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de uygulama bölgesinde yanma, kuruluk, batma hissi, cilt hassasiyeti, kızarıklık veya kaşıntı gibi hafif etkileri olabilir. Çoğu durumda hafif yan etkiler ilacın kesilmesini gerektirmemekle birlikte, söz konusu etkiler sizi rahatsız edecek kadar şiddetliyse doktorunuzla konuşun.

Bu ilacın faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Mantara Karşı Kişisel Önlemler

Mantar enfeksiyonlarında kullandığınız ilaç kadar kişisel hijyenin de önemli olduğunu unutmayın. Cildinizi temiz tutun ve özellikle çorap, çamaşır ve havlularınızı günlük olarak değiştirin. Mantarlar doğası gereği en çok nemli ve karanlık bölgeleri sevdiğinden cildinizi yıkadıktan sonra nemli bırakmadan iyice kurulayın.

Spor salonları, hamamlar, saunalar, buhar odaları ve havuz kenarları gibi mantarlara ev sahipliği yapabilecek davetkar ortamlarda çıplak ayakla zemine basmayın. Başkasının terliğini, havlusunu veya giysisini kullanmaktan kaçının.

DERMİFİN %1 krem (30 gr) ve DERMİFİN %1 sprey, çözelti (20 mL) eczanelerde satılır. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayın, dondurmayın.