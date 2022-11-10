Dermatop (Krem, Merhem ve Solüsyon) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dermatop, steroid ilaçlara yanıt veren cilt rahatsızlıklarının neden olduğu kızarıklık, kaşıntı veya şişlik gibi rahatsız edici semptomları gidermek için kullanılır. Etkin maddesi olan prednikarbat, kortikosteroid veya kısaca steroid olarak adlandırılan ilaç sınıfının bir üyesidir.

Dermatop Nedir, Ne İçin Kullanılır?

DERMATOP, kaşıntı, kızarıklık veya şişlik gibi semptomlara neden olan cilt rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaçtır. Krem, merhem ve topikal solüsyon olmak üzere üç farklı formda satışa sunulur. Üçünün de etkin maddesi prednikarbat ismi verilen bir kortikosteroiddir. Kortikosteroidler veya kısaca steroidler halk arasında genellikle ”kortizonlu ilaç” olarak adlandırılır.

Kaşıntı, şişlik veya kızarıklığın eşlik ettiği, egzama, sedef hastalığı veya temas alerjisi (kontakt dermatit) gibi cilt rahatsızlıkları DERMATOP’un kullanıldığı dermatolojik durumlardır. Ayrıca, dermatozların (cilt rahatsızlıklarının) inflamatuar ve kaşıntılı belirtilerinin hafifletilmesinde işe yarayan başarılı bir tedavi olduğundan kafa derisi sedefi ve seboreik dermatit dahil kortikosteroidlere yanıt veren ve burada bahsedilmeyen başka bir durum için de doktorunuz tarafından bu ilaç reçetelendirilmiş olabilir. Zira, DERMATOP krem, merhem ve solüsyondaki etkin madde olan prednikarbat bir tür kortikosteroid olup, söz konusu cilt rahatsızlıklarının neden olduğu kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi rahatsız edici semptomları gidermekte etkilidir.

DERMATOP içindekiler

Dermatop krem: Her bir gramı 2.5 mg (2.5 mg/g) prednikarbat isimli etkin maddeyi içerir. Yardımcı maddeler ise 2-oktil-1-dodekanol, likit parafin, stearil alkol, setil alkol, miristil alkol, sorbitanmonostearat, polisorbat 60, benzil alkol, edetin asidi disodyum tuzu ve arıtılmış sudur.

Dermatop yağlı merhem: Her bir gramı 2.5 mg (2.5 mg/g) prednikarbat isimli etkin maddeyi içerir. Yardımcı maddeler ise 2- oktil-1-dodekanol, gliserol monodioleat ve beyaz vazelindir.

Dermatop topikal çözelti (solüsyon): Her bir gramı 2.5 mg (2.5 mg/g) prednikarbat isimli etkin maddeyi içerir. Yardımcı maddeler ise etanol, edetin asidi, sitrik asit, polioksietilen-7-gliserolmonoalkanoat, propilenglikol ve arıtılmış sudur.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Etkin maddesi olan prednikarbat bir steroiddir. Yani, halk arasındaki ifadeyle Dermatop kortizonlu bir ilaçtır.

Mantar hastalıkları, tüberküloz, frengi, rosacea (gül hastalığı), perioral dermatit, uçuk, sivilce-akne, su çiçeği ve bakterilerin veya virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılmaz.

Gözle temasından kaçınılmalı, göze yakın yüz bölgesinde yalnızca doktor tavsiyesiyle dikkatli kullanılmalıdır.

Uzun süreli kullanım için değildir. Maksimum 4 hafta kullanılabilir.

1 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

Dermatop topikal çözelti bebeklerde kullanılmaz. Merhem ve krem formları ise bebeklerde yalnızca doktor onay verirse kullanılabilir. Doktorun onay verdiği pediatrik hastalarda mümkün olan en kısa süreli tedavi ve minimum dozaj hedeflenmelidir.

Hamilelik döneminde yalnızca doktor onayıyla kullanılabilir. Doktor onayı alan gebelerde vücudun geniş alanlarına uygulamaktan kaçınılmalıdır.

Prednikarbatın anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Güvenli tarafta kalmak için emziren annelerin Dermatop kullanması önerilmez.

Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya emziriyorsanız kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

DERMATOP Nasıl Kullanılır?

Bu ilacın krem, merhem ve solüsyon olmak üzere üç farklı seçeneği vardır. Üçünün de etkin maddesi (prednikarbat) ve kullanım amacı (steroidlere yanıt veren dermatozlar) aynı olmakla birlikte, doktorun tavsiye ettiği ilaç formunu kullanmak önemlidir.

DERMATOP krem özellikle akut seyir gösteren ve/veya sulanan deri lezyonlarının tedavisinde uygundur. DERMATOP yağlı merhem, akut ve kronik deri hastalıklarının tedavisinde uygundur ve cildi nemli, normal veya kuru olan hastalarda kullanılabilir. DERTAMATOP solüsyon (topikal çözelti) ise baş, kıllı göğüs, sakallı bölgeler gibi kıl yoğunluğu olan derideki sedef ve egzama için uygundur ancak avuç ileri ve ayak tabanları gibi alanlarda da kullanılabilir.

İlacınızı doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Dermatop (krem, merhem ve solüsyon) doktor tarafından aksi söylenmedikçe günde 1 kez kullanılır. Ancak, eğer gerekli görülüyorsa sabah-akşam olmak üzere günde 2 kez kullanılabilir.

Toplam tedavi süresi 4 haftayı geçmemelidir.

Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayın.

Kremi veya merhemi sorunlu alanı ince bir film tabakası halinde kapatacak şekilde nazikçe ovalayarak sürün.

Solüsyon (topikal çözelti) kullanıyorsanız, şişenin damlalıklı ucunu sorunlu alana yaklaştırıp akıcı olmayacak kadar az miktardaki çözeltiyi damlatın ve nazikçe ovalayarak sürün.

Gözler, ağız, burun ve vajina içiyle temasından kaçının. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Uzman biri tarafından aksi belirtilmedikçe ilacınızı uyguladığınız bölgenin üzerini sargıyla veya bandajla kapatmayın.

Dermatop 1 yaşından küçük bebeklerde kullanılmaz. 1 yaşından büyük bebek/çocuk hastalarda ise yalnızca kullanımının mecburi olduğu durumlarda doktor onayıyla kullanılabilir.

Dermatop Yan Etkileri

Önerilen miktar ve sıklıkta kullanırsanız muhtemelen ciddi bir yan etkiyle karşılaşmayacaksınız. Ancak yine de uygulanan cilt bölgesinde kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık, kıl kökü iltihabı (folikülit), derinin incelmesi veya kuruluk gibi hafif yan etkileri olabilir.

Bu topikal ilacın size olan faydalarının yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşırsanız veya durumunuz daha kötüye giderse doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

İlacınızı 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, orijinal kutusunda muhafaza edin. Dondurmayın.

Bu ilaç sizin için reçete edilmiştir. Semptomlarınız aynı olsa bile ilacınızı bir başkasına önermeyin veya vermeyin.

Bu sayfa bir özettir ve tüm olası bilgileri kapsamayabilir. İlacınızla ilgili sorularınız varsa, doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.