Dermacutan Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dermacutan jel, çeşitli cilt rahatsızlıklarında, böcek ısırıklarında, güneş yanıklarında ve hafif şiddetli yüzeysel yanıklarda kullanılan topikal bir ilaçtır. Jelin etkin maddesi olan dimetinden maleat, antihistaminikler adı verilen ilaç sınıfına dahil olup, alerjik cilt reaksiyonlarını ve kaşıntıyı hızlı bir şekilde giderir.

Dermacutan Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

DERMACUTAN %0.1 Jel, 30 gramlık tüplerde satışa sunulan antialerjik (antihistaminik) bir ilaçtır. Etkin maddesi olan dimetinden maleat sayesinde alerjik cilt reaksiyonları ve çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kaşıntıyı dakikalar içerisinde giderir.

Sivrisinek ısırıkları dahil böcek ısırıkları, güneş yanıkları, hafif şiddetli yüzeysel yanıklar, iltihabik olmayan cilt hastalıkları ve ürtiker (kurdeşen) için yaygın olarak kullanılır. Ek olarak, egzama ve alerjik kökenli diğer kaşıntılı dermatozlarda adjuvan (tedaviyi destekleyen veya yardımcı olan) olarak kullanılabilir. Ayrıca, su çiçeği gibi döküntülü deri hastalıklarında kaşıntıyı gidermekte etkilidir. Ancak, burada bahsedilmeyen kaşıntının eşlik ettiği başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu topikal ilacı reçetelendirmiş olabilir.

Dermacutan jelin her bir gramı 1 mg (%0.1) dimetinden maleat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler ise benzalkonyum klorür, disodyum EDTA, karbopol 940, propilen glikol, sodyum hidroksit ve deiyonize sudur.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

DERMACUTAN antihistamin/antikolinerjik/kaşıntı önleyici bir ajan olan dimetinden içerir.

Dimetinden, histaminin etkisini engelleyerek veya bloke ederek çalışır. Histaminler, alerjik tepki nedeniyle vücutta salınan kimyasal habercilerdir.

Jeli sürüldükten birkaç dakika sonra etkisini göstermeye başlar ve çoğu durumda yarım saat içinde kaşıntı sorunu ortadan kalkar.

Doktor önerisiyle çocuklarda kullanılabilir. Ancak, çocuklarda ve bebeklerde geniş cilt alanlarına uygulanmamalı, özellikle iltihaplanma (enflamasyon) veya soyulma varsa kullanılmamalıdır.

Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanmadan önce doktora danışılmalıdır. Doktor onay vermişse, geniş cilt alanlarına sürülmemeli, ciltte iltihaplanma veya soyulma varsa uygulanmamalıdır. Ayrıca, emziren anneler meme başı bölgesine sürmekten kaçınmalıdır.

Etkin maddesine veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olanlar kullanmamalıdır.

DERMACUTAN Jel Nasıl Kullanılır?

Uzman biri tarafından aksi belirtilmedikçe günde 2 – 4 defa kullanılır.

Genel bir kural olarak, uygulama esnasında avuç içinizin iki katı büyüklüğündeki bir bölgeye sürmek için parmak ucuna sıkabileceğiniz miktarda krem yeterli olmalıdır.

Sorunlu alanı ince bir film tabaka halinde kapatacak şekilde kremi sürün.

Uygulama sonrasında ellerinizi yıkayın (tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse).

7 gün içinde şikayetleriniz kaybolmadıysa veya daha kötüye gidiyorsa doktorunuzla iletişime geçin.

Hamileliğin ilk trimesterinin (ilk 3 ay) sonrasında deride incelme, gerilme veya iltihaplanma varsa kullanmayın. Küçük çocuklarda geniş cilt alanlarına ve hasarlı cilde uygulamaktan kaçınının.

Dermacutan Jel Sivilceye İyi Gelir mi?

Hayır. Dermacutan jel antihistaminik grubundan topikal bir ilaçtır. Alerjik cilt reaksiyonları ve çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kaşıntıyı gidermek için kullanılır. Sivilce ve akne tedavisinde kullanılmaz.

Sivilce sorunundan muzdaripseniz bir cildiye uzmanıyla görüşün. Doktorunuz durumunuzu değerlendirdikten sonra benzoil peroksit, klindamisin, nadifloksasin, tretinoin, tetrasiklin, adapalen, azelaik asit veya eritromisin gibi sivilce tedavisinde etkili ajanları içeren topikal preparatları önerebilir.

Dermacutan Jel Yan Etkileri

Dermacutan Jel genellikle cilt tarafından iyi tolere edilen güvenli bir antihistaminiktir ve bu kremi kullanan çoğu kişi herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de uygulama bölgesinde hafif şiddetli kuruluk ve yanma hissi gibi istenmeyen etkileri olabilir.

Antihistaminik ilaçların küçük çocuklarda yüksek dozajda kullanılması ciddi yan etkilere ve huzursuzluğa neden olabilir. Bu nedenle, Dermacutan jeli çocuğunuzda kullanmadan önce doktorunuza danışın ve uygulama yönergeleri hakkında bilgi edinin.

Bu jelin size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Kullanımı sonrasında sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle kaşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Dermacutan jeli orijinal kutusunda, kapağı sıkıca kapalı şekilde çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) muhafaza edin.