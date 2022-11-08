Dermabel Merhem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dermabel merhem, belirli cilt koşullarının neden olduğu kızarıklık, kaşıntı veya şişlik gibi rahatsız edici semptomları gidermek için kullanılan topikal bir ilaçtır. Etkin maddesi olan betametazon dipropiyonat, egzama (atopik dermatit), kontakt dermatit (temas alerjisi) ve sedef hastalığı dahil çeşitli cilt rahatsızlıklarında yaygın kullanılan bir kortikosteroiddir.

Dermabel Merhem Nedir?

Kaşıntının, şişliğin veya kızarıklığın eşlik ettiği bir cilt sorunundan muzdaripseniz doktorunuz Dermabel merhem veya krem reçetendirmiş olabilir. Nitekim, bu merhemin etken maddesi olan betametazon dipropiyonat, egzama, sedef hastalığı ve kontakt dermatit gibi yaygın görülen cilt rahatsızlıklarının semptomlarını azaltan etkili bir ajandır. (Kaynak)

Dermabel merhem ve krem, steroidler (kortikosteroidler olarak da adlandırılır) olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesidir ve hidrokortizonlu cilt kremleri dahil diğer bazı tedavilerden daha güçlüdür. Dermabel gibi betametazon içeren preparatlar kızarıklık, kaşıntı ve şişliğe iyi gelen bir tedavi olsa da söz konusu semptomların eşlik ettiği her dermatolojik durumda işe yaramayacağını bilmek önemlidir. Örneğin, impetigo, rosacea (gül hastalığı), tüberküloz, sivilce-akne ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonlarında kullanılmaz. Bu nedenle, ilacınızı yalnızca hekim tavsiyesiyle kullanmalı ve semptomlarınız aynı olsa bile bir başkasına önermemelisiniz.

Dermabel Merhem Ne İçin Kullanılır?

DERMABEL, egzama, sedef ve dermatit gibi iltihaplı ve kaşıntılı alerjik cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Ancak burada belirtilmeyen başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu topikal ilacı önermiş olabilir.

Ciltte iltihaplanmaya neden olan vücut kimyasalların etkilerini azaltmak suretiyle çalışır. Doğru kullanıldığında güvenli ve etkili bir tedavi olan bu krem, sedef hastalığında dirseklerde, dizlerde, saçlı deride ve vücudun diğer bölgelerinde gelişebilecek pullu, kaşıntılı lekeleri azaltır. Egzama ve dermatit tedavisinde cildin tahriş edici maddeye verdiği tepkiyle gelişen kızarıklık, şişlik, ağrı veya kaşıntıyı giderir.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

DERMABEL, kortikosteroidler grubuna dahildir. Halk arasındaki ifadeyle kortizonlu bir merhemdir.

Krem ve merhem formunda iki seçeneği vardır ve her ikisinin de etken maddesi (betametazon dipropiyonat) aynıdır.

Uzun süreli tedavi için değildir. Maksimum 3 hafta kullanılabilir.

Çocuk hastalarda kullanımı zorunluysa en kısa süreli tedavi ve mümkün olan en düşük dozaj hedeflenmelidir. Ayrıca, uzman biri tarafından önerilmedikçe bebek bezi altına uygulanmamalıdır.

Göz tansiyonu, katarakt, göz mantarı ve ateşli uçuk endişesi nedeniyle gözlere ve gözlere yakın bölgelere sürülmemeli, yüz bölgesinde uzun süreli tedaviden kaçınılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği veya bağışıklık sistemi sorunu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

DERMABEL uygulanan cilt bölgesinin üzeri hava almayacak şekilde kapatılmamalıdır. Ancak, cildin hava almasına olanak sağlayan kıyafetler giyilebilir.

Kasık ve koltuk altı gibi sürtünmenin fazla olduğu bölgelerde ciltte incelmeye neden olabileceğinden yalnızca doktor onayıyla kullanılmalıdır.

Hamilelikteki etkilerini ortaya koyan yeterli bilimsel veriler olmadığından doktor tarafından mecburi görülmedikçe gebe kadınlar kullanmamalıdır.

Betametazon içeren cilt tedavilerinin emzirme döneminde güvenli olabileceğini düşündüren sınırlı sayıda kanıtlar olmasına rağmen, doktor tarafından onay verilmedikçe kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğini emziren bir anneyseniz kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

DERMABEL Merhem Nasıl Kullanılır?

Dermabel krem veya merheminizi doktorunuzun söylediği şekilde kullanın. Emin olmadığınız konularda eczacınıza ya da doktorunuza danışın.

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez sorunlu cilt üzerine sürülerek kullanılır.

Tedavi süresi 3 haftayı geçmemelidir.

Sorunlu cilt bölgesinin üzerini ince bir film tabakası şeklinde kapatacak kadar sürülmelidir.

Genel bir kural olarak, avucunuzun iki katı büyüklüğündeki bir alana sürmek için parmak ucuna sıkabileceğiniz kadar krem/merhem yeterli olmalıdır.

Merhemi sürdükten sonra eller yıkanmalıdır (tedavi edilen alan eller değilse).

Uygulandığı bölgenin üzerini kapatmak kremin gücünü ve yan etki riskini artırır. Bu nedenle, uzman biri söylemedikçe ilacın sürüldüğü cildin üzeri sargıyla veya bandajla kapatılmamalıdır. Ayrıca, hava alabilecek kıyafetler tercih edilmelidir.

Göz, ağız, burun içi veya vajina içiyle temasından kaçının. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Dermabel Merhem Yan Etkileri

Kıl kökü iltihaplanması, sivilce, kılcal damar çatlamaları, deride incelme, mevcut cilt rahatsızlığına ek olarak gelişen bir enfeksiyon nedeniyle rahatsızlığın kötüleşmesi, ciltte kabarcıklar ve beyaz lekeler DEMABEL’in hafif yan etkileridir. Bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Ağız kuruluğu, idrar için normalden fazla sayıda tuvalete çıkma, ciltte kuruluk, aşırı susama, kandaki kortizol seviyesinde azalma, çocuklarda büyüme yavaşlığı ve yüzde yuvarlaklaşma bu ilacın çok nadir görülen ancak daha ciddi olan yan etkileridir. Ciddi yan etkilerle karşılaştıysanız veya ilaca karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz acil servise başvurun.

Bu merhemin size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. DERMABEL Krem/Merhem kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

DERMABEL 30 gr %0.05 deri merhemi yalnızca eczanelerde satılır. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.