Vital Kapasite Nedir, Neden Ölçülür?

Vital kapasite, akciğer fonksiyon teşhisi için solunum testlerinde ölçülen bir parametredir. Akciğer fonksiyonunun muayenesi sırasında doktor, solunabilecek maksimum hava miktarını ölçebilir. Bu hava miktarına vital kapasite denir…

Vital kapasite spirometrinin bir parametresidir. Nefes alma ve verme sırasındaki akciğer fonksiyonu hakkında bilgi verir. Hedef değerleri cinsiyete, yaşa ve boy uzunluğuna bağlıdır. Yetişkinlerin ortalama vital kapasitesi 3 ila 5 litredir. Ekspiratuar vital kapasite, inspiratuar vital kapasiteden önemli ölçüde saparsa, muhtemelen bir akciğer hastalığı mevcuttur.

Vital Kapasitenin Tanımı

Spirometri, bir solunum fonksiyon aleti (spirometre) kullanarak akciğer fonksiyonunun ölçülmesidir. Akciğer fonksiyon testleri, inspirasyon (akciğerlere alınan hava) parametrelerini ve ekspirasyon (akciğerlerden atılan hava) değerlerini belirler. Bu, hem nefes alma hem de nefes verme ile ilgilendiği anlamına gelir.

Tüm akciğer fonksiyon testlerinin temel parametresi, vital kapasite olarak adlandırılandır. İnhalasyon ile ilgili olarak, inspiratuar vital kapasiteden bahsedilir. Ekspiratuar vital kapasite ise ekspirasyon sırasında akciğer fonksiyonu için anahtar değişkendir.

Her iki miktar da normal solunum veya zorlu solunum sırasında ölçülebilir. Zorlu nefes alma, maksimum hızda nefes almaya karşılık gelir.

Solunum fonksiyon testinin diğer temel miktarları akciğer hacimleridir. Solunum ile ekshalasyon sırasında akciğerlerde ve solunum yollarında bulunan hava hacmini tanımlarlar. Vital kapasiteler ve akciğer hacimleri için hedef değerlerin belirlenmesinde yaş ve vücut ölçüsü gibi faktörler rol oynar.

Vital Kapasite Neden Ölçülür?

Akciğerler, aktif solunum için kullanılan bir çift organdır. Oksijen solunan havadan emilerek, kan yoluyla vücudun tek tek doku ve organlarına taşınır. Bu ulaşım hayati önem taşımaktadır. İnsan vücudundaki tüm hücreler hayatta kalmak için oksijene bağımlıdır. Oksijenleri bittiğinde ölürler.

Bununla birlikte, akciğerlerin işlevleri yalnızca oksijenin emilmesiyle ilgili değildir. Aynı zamanda vücudun metabolizmasının bir son ürünü olarak ortaya çıkan karbondioksitin uzaklaştırılmasında da eşit derecede önemli bir rol oynar. Bu taşıma bozulur veya kesintiye uğrarsa zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. Gaz değişiminin ana alanı, toplam yüzey alanı 140 m2 olan akciğerlerin alveolleridir.

Tıbbi bir uzmanlık alanı olarak pnömoloji, akciğerler ve akciğer fonksiyonu ile ilgilenir. Göğüs hastalıkları uzmanı, akciğer hacimlerini ve vital kapasiteleri belirlemek için çeşitli testler kullanır ve bu da akciğer fonksiyonu hakkında sonuçlar çıkarılmasına olanak tanır. Belirlenen değerleri hedef değerlerle karşılaştırır ve gerekirse teşhis koyulur.

Vital kapasite, akciğer fonksiyonunun merkezi parametresidir ve spirometride parametre olarak kullanılır. İnspiratuar vital kapasite, inspirasyon sırasında akciğer fonksiyonu hakkında bilgi verir. Ekspiratuar vital kapasite, ekspirasyonu ifade eder.

Vital Kapasite Nasıl Ölçülür?

Vital kapasiteleri belirlemek için hasta bir ağızlıktan nefes alır. Burun klipsi ile burun solunumu engellenir. Hava basıncı veya akciğerlerdeki türbülans gibi fiziksel ilişkilere ek olarak, hastanın işbirliği vital kapasite ölçümünün doğruluğunu etkiler. Hasta ölçüm sırasında mümkün olduğunca nefes alıp vermelidir.

Statik vital kapasite, yalnızca akciğerlerin kendi hava hacmini ifade eder. Dinamik vital kapasite, inhalasyon ve ekshalasyon sırasında gaz akışını da hesaba katar. Ekspiratuar ve inspiratuar hayati kapasiteler statik vital kapasitelerdir. Zorlanmış vital kapasite dinamik bir parametredir.

Vital kapasite hastanın yaşına ve boyuna göre farklı hedef değerlere sahiptir. VC_{m} =(27.63 – 0.112 a) \cdot g \quad (\mathsf{in \ cm^3}) ve VC_{w} =(21.78 – 0.101 a) \cdot g \quad (\mathsf{) denklemleri \ cm^3} cinsinden) hedef vital kapasiteyi belirlemenin temelidir. g santimetre cinsinden yükseklik ve a yıl cinsinden yaştır.

İnspiratuar vital kapasitenin aksine, ekspiratuar vital kapasite üç ayrı adımda ölçülür. Maksimum ekshalasyonu, yavaş bir maksimum inhalasyon ve son olarak ölçüm için kullanılan maksimum ekshalasyon izler.

Vital Kapasite Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Normalde, spirometri sırasında doktor her zaman tüm vital kapasiteler için (ekspiratuar, inspiratuar, zorlu ekspiratuar, zorlu inspiratuar) değerler toplar. Kapasiteler hedeflenen aralıkta değilse mutlaka bir akciğer hastalığı olduğu anlamına gelmez. Hasta basitçe ortalamanın altında bir yapıya sahip olabilir.

Hedef değer, hastalık teşhisi için bireysel vital kapasitelerin yaklaşık anlaşmasından daha az alakalıdır. Bu nedenle, hastanın akciğerleri sağlıklıysa, dört vital kapasite nispeten eşit olmalıdır. Önemli ölçüde farklılık gösterirlerse, obstrüktif akciğer hastalığından (KOAH) şüphelenilir.

Obstrüktif akciğer hastalığında, hava yollarının daralması veya tıkanması söz konusudur. Bu gruptaki diğer hastalıklar, örneğin bronşiyal astımdır. Bu durumun nedeni, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonudur. Astımda iklimsel faktörler ve psikolojik bileşenler de rol oynayabilir.

KOAH grubundan olan hastalıklara esas olarak sigara dumanı neden olur. Akciğerler genellikle duman nedeniyle şiddetli şekilde iltihaplanır ve sonuç olarak hava yolları tıkanır veya daralır.