Derisiv Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Derisiv krem, yaralanan veya yanan cilt bölgesinde enfeksiyon oluşmasını önlemek için kullanılan topikal bir ilaçtır. Kremin etkin maddesi olan gümüş sülfadiazin, yaraları ve yanıkları enfekte edebilen bakterileri öldürerek çalışan sülfa antibiyotikleri sınıfına dahil etkili bir ajandır.

DERİSİV Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz veya eczacınız DERİSİV krem kullanmanızı önerdiyse, muhtemelen yara veya yanık sorununuz var demektir. Zira, bu kremin etkin maddesi olan gümüş sülfadiazin yaralanmış veya yanmış ciltte enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek çalışan bir antibiyotiktir.

Derisiv krem, yara veya yanıklarda hasarlı bölgenin enfekte olmasını engelleyerek iyileşme sürecini destekler. Bununla birlikte, söz konusu yara veya yanık vücudun geniş alanını kaplıyorsa hastanede tedavi edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir.

DERİSİV %1 krem 40 gramlık tüplerde satışa sunulur ve her bir gramı 10 mg gümüş sülfadiazin ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler ise izopropil miristat, vazelin, stearil alkol, sorbitan monooleat, propilen glikol, hinrojene hint yağı, metil paraben sodyum, sitrik asit ve deiyonize sudur.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

DERİSİV kremin etkin maddesi gümüş sülfadiazin, sülfa antibiyotikleri (sülfonamid antibiyotikler) ismi verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Yani, ilacınız bir tür antibiyotik kremdir.

Yara veya yanıkların ardından enfeksiyon oluşmasını önlemek ya da söz konusu alanlarda oluşmuş mevcut enfeksiyonu gidermek kullanılır.

Özellikle erken doğan (premature) bebekler ve yenidoğanlar olmak üzere 2 aylıktan küçük hiçbir bebekte kullanılmamalıdır.

Emzirmekte oldukları bebekleri 2 aydan küçük olan anneler ve hamileliğin son trimesterinde (son 3 ay) olanlar kullanmamalıdır. Hamileyseniz veya bebeğini emziren bir anneyseniz doktorunuza danışın.

Kremin etken maddesine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlı olanlar kullanmamalıdır.

Böbrek veya karaciğer sorunları olanlar ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği olanlar kullanmadan önce doktorlarını bilgilendirmelidir.

Vücudun geniş alanında yanık bulunuyorsa evde tedavi yerine sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

Gözler, burun deliklerinin içi, ağız veya vajinanın iç kısmına sürülmemeli/temas ettirilmemelidir. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

Yanık sonucu oluşan yaralar krem uygulanmadan önce temizlenmeli ve debride (hasar görmüş, ölü veya enfekte olmuş dokunun uzaklaştırılması) edilmelidir.

DERİSİV Krem Nasıl Kullanılır?

Uzman biri tarafından aksi söylenmedikçe Derisiv krem günde 1 veya 2 kez kullanılır.

Uygulama esnasında sorunlu bölgeyi kapatacak şekilde (1 – 1.5 mm kalınlığında) nazikçe sürülür.

Hasarlı bölgeye pansuman yapılması gerekiyorsa krem üzerine pansuman yapılabilir.

Tedavi edilen alan açık bırakılabilir ancak eğer gerekli görülüyorsa kremi sürdükten sonra üzeri temiz bandajla veya sargıyla örtülebilir.

Duş veya el yıkama gibi su ile temastan sonra krem ciltten uzaklaştırılmışsa yeniden uygulanır.

Düzenli kullanmanız ve hatırlamanıza yardımcı olması için her gün aynı saatte uygulamanız tavsiye edilir.

Sürmeyi unutursanız, mümkün olan en kısa sürede uygulayın. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal programınızdan devam edin. Unutulanı telafi etmek için çift kat krem sürmeyin.

Cilt enfeksiyonunuz veya yanığınız birkaç gün içinde iyileşme belirtileri göstermiyorsa veya durumunuz daha kötüye gidiyorsa doktorunuzla iletişime geçin.

DERİSİV Krem Yan Etkileri

Derisiv kremin yaygın görülen hafif yan etkileri kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissidir. Ayrıca, cilt renginde değişiklik (genellikle kahverengi veya gri tonlarında) oluşabilir.

Bu kreme karşı ciddi bir yan etki nadirdir ve genellikle içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa ortaya çıkar. Vücudun geneline yayılan şiddetli döküntü, su dolu kabarcıklar, burun kanaması veya özellikle solunumu etkileyebilecek şekilde ağız, boğaz ya da dilde şişme oluşursa acil servise başvurun.

Derisiv krem kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Bu ilacın size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Derisiv Krem Yüze Sürülür mü?

Evet, sürülebilir. Yüze uygulanabilir ancak doktor tarafından söylenmedikçe gözlerin yakın çevresine sürmekten kaçınılmalıdır. Derisiv krem açık yara ve yanıklarda (güneş yanıkları dahil) yalnızca cilt üzerinde kullanım içindir. Gözlerinize, ağzınıza, burun deliklerinize veya vajinanızın içine DERİSİV Krem sürmeyin. Pişik için kullanmayın.

Aynı etken maddeye sahip Silverdin Krem bu ilacın muadilidir.

Kreminizi orijinal ambalajında 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayın, dondurmayın.