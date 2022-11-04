Dencol Jel Sprey Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Dencol, ağız içi kullanımına yönelik jel sprey formunda bir ilaçtır. Ağrının eşlik ettiği ağız yaralarının, takma dişlerin veya ortopedik çene cihazlarının neden olduğu ağrıların ve 6 aylıktan büyük çocuklarda diş çıkarmaya bağlı olarak gelişen ağrıların giderilmesi için kullanılır.

Dencol Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, DENCOL jel sprey kullanmanızı önerdiyse muhtemelen sizin veya çocuğunuzun ağız boşluğunu ilgilendiren ağrılı bir rahatsızlığınız var demektir. Zira, bu ilacın etkin maddesi olan kolin salisilat, steroid olmayan (kortizon içermeyen) antienflamatuar ilaçlar (NSAID) sınıfının bir üyesi olup, ağız mukozası, diş etleri, farinks ve periodontal bağ dahil olmak üzere ağız boşluğunun ağrı, iltihaplanma, tahriş veya yaralanmalarının tedavisinde kullanılır.

DENCOL jel sprey yaygın olarak iltihap veya ağrının eşlik ettiği ağız yaralarını, takma dişlerin baskı nedeniyle oluşturduğu ağrıları ve 6 aydan büyük çocuklarda diş çıkarma nedeniyle oluşan ağrıları gidermek için reçetelenir. Ancak, burada bahsedilmeyen ve ağız boşluğunu ilgilendiren başka bir durum için de doktorunuz veya eczacınız bu analjezik (ağrı kesici) ilacı kullanmanızı tavsiye etmiş olabilir.

DENCOL, sprey başlığa sahip plastik şişelerde satışa sunulur ve her bir gramı 87.1 mg kolin salisilat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler ise klorhekzidin glukonat, gliserin, sorbitol, povidon K90, PEG 40 hidrojenize hint yağı, sitrik asit monohidrat ve deiyonize sudur.

Bu ilacın nasıl çalıştığını anlamak

DENCOL jel spreyin etkin maddesi olan kolin salisilat, salisilik asitten türetilen steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID) grubuna aittir ve farklı ilaç formlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. (Kaynak)

Kolin salisilat vücutta siklooksijenaz (COX) ismindeki maddenin etkisini bloke etmek suretiyle çalışır. COX, vücutta bazıları prostaglandinler olarak bilinen çeşitli kimyasalların üretiminde yer alan en temel enzimdir ve vücut tarafından yaralanmaya, belirli hastalıklara veya çeşitli koşullara yanıt olarak üretilir. Ağrıya, şişmeye veya iltihaplanmaya neden olan prostaglandinlerin üretimi bloke edildiğinde hızlı bir rahatlama ortaya çıkar.

Kolin salisilat, mukoza zarından hızla emilir ve uygulamadan birkaç dakika sonra ağrıyı önemli ölçüde azaltmaya başlar.

Uyarı ve Önlemler

6 aylıktan küçük bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanılmaz.

Kolin salisilata veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlı olanlar kullanmamalıdır.

16 yaşından küçüklerde soğuk algınlığı, grip veya su çiçeği şüphesi varsa doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Hamilelik döneminde kullanımına doktor karar verecektir. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa doktorunuzu bilgilendirin.

Anne sütüne geçebileceğinden emzirme (laktasyon) dönemindeki anneler doktor tavsiyesi dışında kullanmamalıdır.

DENCOL Jel Sprey Nasıl Kullanılır?

İlacınızı doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

DENCOL yalnızca ağız içinde kullanım içindir.

Yemeklerden önce kullanılması önerilir.

Günde 4 kez (sabah, öğlen, akşam, gece yatmadan önce) 1 puf olacak şekilde kullanılır.

Jel, ağız içindeki sorunlu bölgeye parmak ucuyla veya temiz bir pamukla uygulanabilir.

Ellerinizi yıkayın ve parmak ucuna veya temiz bir pamuk parçasına 1 fıs jel püskürtüp ağız içindeki sorunlu alana nazikçe masaj yaparak sürün.

Çocuklarda ağrının şiddetine bağlı olarak 6 saatte bir uygulanabilir. (6 aydan küçüklerde kullanılmaz)

Dencol Jel Sprey Yan Etkileri

Dencol jel genellikle vücut tarafından iyi tolere edilen bir analjeziktir. Kullanan çoğu kişide herhangi bir yan etkiye rastlanmamakla birlikte, nadir durumlarda baş dönmesi, denge kaybı, kaşıntı, solunum esnasında hırıltı, kurdeşen, deri döküntüleri, bilinç kaybının eşlik ettiği kusma ve kan basıncı düşmesi oluşabilir.

Grip, soğuk algınlığı veya suçiçeği şüphesi olan 16 yaş altındaki çocuklarda kullanıldığında bilinç kaybıyla birlikte kusma görülebilir ve bu son derece ciddi bir yan etkidir (acil müdahale gerektirebilir). Zira, kolin salisilat içeren topikal preparatlar çocuklarda Reye sendromunu indükleyebilir. Reye sendromu nadir görülmekle birlikte oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Bu nedenle, su çiçeği, soğuk algınlığı veya grip şüphesi olan çocuklarda doktor bilgisi dışında DENCOL Jel (kolin salisilat) kullanılmamalıdır.

DENCOL jele karşı alerjik reaksiyon çok nadirdir. Ancak yine de aniden ortaya çıkan nefes darlığı, solunumu etkileyecek şekilde ağız, boğaz veya dilde şişme ya da ciltte döküntüler gözlemlerseniz acil servise başvurun.

Bu ilacın size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Dencol jeli devlet karşılamamaktadır (SGK ödemez).