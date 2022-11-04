Damar Damar Üstüne Binmesi: May Thurner Sendromu

Halk arasında “damar damar üstüne binmesi” teriminin tam karşılığı olan May Thurner sendromu, kan akışını etkileyen bir durumdur. Sağ bacağa kan gönderen sağ iliak arter (ana bacak atardamarı), kanı sol bacaktan kalbe taşıyan sol iliak vene (toplardamar) baskı yaptığında ortaya çıkar…

May Thurner Sendromu Nedir?

İliak ven kompresyon sendromu olarak da bilinen May Thurner sendromu, karnın altındaki bir toplardamar olan iliak venin daralmasını ifade eder. Genellikle sol bacağın şişmesi ve gerginlik hissi gibi şikayetlere yol açar. Ancak bu hastalık, bacaklarda derin ven trombozu (DVT) veya kan pıhtılarının oluşma riskini artırır. Bu nedenle, bu ciddi ikincil hastalıkları önlemek için erken teşhis önemlidir.

May Thurner sendromu, sağ iliak arteri sol iliak damara baskı yaptığı (sıkıştırdığı) zaman ortaya çıkar. Sağ iliak arteri, kanı sağ bacağa taşıyan ana kan damarıdır. Sol iliak damarı, kanı sol bacaktan kalbe geri taşıyan ana kan damarıdır. Hastalık, bacaklardaki tipik kan akışını kesebilir.

May Thurner sendromu kadınlarda ve 20 ila 50 yaş arasındaki yetişkinlerde daha yaygındır. Bununla birlikte, hastaların birçoğu bu sendromun varlığından bile haberdar değildir. Bunun başlıca nedeni, çoğu insanda derin ven trombozu gelişmedikçe May Thurner sendromu belirtilerinin ortaya çıkmaması olabilir.

May Thurner Sendromu Vücudu Nasıl Etkiler?

May Thurner sendromu, kanın kalbe geri akmasını zorlaştırır. Akışı engellenen kan bacaklarda birikebilir ve derin ven trombozuna (DVT) dönüşebilir. Derin ven trombozu, derin bacak damarlarında bir kan pıhtısı oluştuğunda gelişir. DVT durumunda şu gibi şikayetler ortaya çıkabilir:

Genişlemiş, şişmiş bacak damarları.

Bacakta şişme ve ağırlık hissi.

Bacakta ağrı, zonklama veya hassasiyet.

Bacakta renk değişikliği.

May Thurner Sendromu Kan Akışını Nasıl Bozar?

Atardamarlar sürekli olarak vücutta kan taşır. Arterler, kalpten oksijen açısından zengin kanı alır ve vücuttaki dokulara iletir. Dokular oksijen ve besinleri aldığında, toplardamarlar oksijen aşısından düşük kanı kalbe ve akciğerlere geri taşır.

Toplardamarlar ve atardamarlar vücudun bazı yerlerinde birbirinin üzerinden geçer. Sağ iliak arteri, pelvisteki sol iliak damarın üzerinden geçer. Bu genellikle bir sorun değildir. Ancak May Thurner sendromu durumunda, sağ iliak arter sol iliak vene baskı yapar. Etkisi bir hortuma basmak gibidir. Sol iliak damarı sıkışır ve kanın içinden serbestçe akması zorlaşır.

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May Thurner Sendromunun Belirtileri

May Thurner sendromu genellikle uzun süre belirti göstermez (asemptomatiktir). Sakral damarlar alanında sadece hafif bir daralma oluşması ilk başta sorunlu değildir. Kaçınılmaz olarak artan daralma nedeniyle, kanın sol bacaktan akması zamanla giderek zorlaşır. İleri evrede, sol bacağın şişmesi, varis gelişiminin artması ve buna bağlı olarak bacakta ve daralmış bölgede ağrı ile kendini gösterir.

Hastalığın en kötü sonucu derin ven trombozudur. Azalan akış hızı nedeniyle, kan orada pıhtılaşabilir ve tüm damarı tıkayan bir trombüs (pıhtı kitlesi) oluşturabilir. Derin ven trombozu olan her beş hastadan en az biri May Thurner sendromundan etkilenir.

Belirtiler genellikle yalnızca sol bacağı etkiler ve şu şikayetleri içerir:

Ağırlık hissi

Açık yaralar

Ağrı

Ciltte renk değişikliği

Şişme

Varisli damarlar

May Thurner Sendromunun Tedavisi

Sadece sol bacağın hafif şişmesiyle fark edilebilen hafif May Thurner sendromu durumunda, uzman doktor genellikle bir kompresyon çorabı giymeyi önerir. Bu bacaktaki kan tıkanıklığını önler ve bacaktaki damarlar genişleyemediği için tromboz riskini azaltır.

Halihazırda bir tromboz oluşmuşsa ve bu bağlamda May Thurner sendromu teşhisi konulursa, ilk adım trombozu tedavi etmektir. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen özel ilaçlar, oluşan trombüsü tekrar çözer. Akut tehlike önlendikten sonra, tromboz için risk faktörlerinin anamnezi ve tam olarak nasıl meydana gelmiş olabileceği alınır.

Damar ciddi şekilde hasar görmüş veya daralmışsa, önemli ölçüde artmış tromboz riski söz konusudur. Hastalığın ileri evresinde, varis çorabı giymek artık damarların genişlemesini tamamen önlemek için yeterli değildir. Ek olarak, etkilenen bölge daralmaya devam eder ve daha fazla komplikasyon riski ancak ameliyatla önlenebilir.

Doktorlar damarlara venöz stentler yerleştirir. Özel bir maddeden yapılmış küçük stentler, damar duvarını destekler ve artık daralmamasını sağlar. Bunlar vücutta ömür boyu kalırlar ve genellikle vücut tarafından yabancı cisimler olarak saldırıya uğramazlar. Ek olarak, venöz stentler düzenli aralıklarla doktorlar tarafından ultrason kullanılarak kontrol edilmelidir.