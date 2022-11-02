Deksalgin Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Deksalgin jel, kas ve eklem ağrılarını gidermek için kullanılır. Etkin maddesi olan deksketoprofen, hafif ila orta şiddetli ağrı tedavisinde etkili analjezik ve antiinflamatuar özelliklere sahip bir NSAID’dir. NSAID’ler, steroid olmayan veya kortizon içermeyen antienflamatuar ilaçlardır.

DEKSALGİN Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Deksalgin, sürüldüğü bölgede ağrı kesici olarak çalışan jel formunda topikal bir ilaçtır. Eklemlerin, kasları kemiklere bağlayan dokunun (tendon) ve kemikleri birbirine bağlayan dokunun (ligament) ağrılı veya iltihaplı durumlarında kullanılır. Jelin etkin maddesi olan deksketoprofen, steroid olmayan (kortizon içermeyen) antienflamatuar ilaçlar (NSAID) sınıfının bir üyesidir.

Deksalgin 60 gramlık tümlerde satışa sunulur ve her bir gramı 18.5 mg deksketoprofen trometamol ihtiva eder. İçerğinde bulunan diğer maddeler, karbomer homopolimer, dietilen glikolmonoetil eter, M acrogol, lavanta esansı, etanol ve saf sudur.

Bu jelin nasıl çalıştığını anlamak

DEKSALGİN gibi deksketoprofen içeren topikal preparatları cildinize uyguladığınızda tüm vücudunuzu etkilemek yerine sadece sürdüğünüz bölgede etki gösterir. Cildinizden hızla emilir ve daha sonra vücudunuzun iltihaplı bölgelerine (örneğin kaslarınız) daha derine iner.

Deksketoprofen vücutta siklooksijenaz (COX) ismindeki maddenin etkisini bloke eder. COX, vücutta bazıları prostaglandinler olarak bilinen çeşitli kimyasalların üretiminde yer alan en temel enzimdir ve vücut tarafından yaralanmaya, belirli hastalıklara veya çeşitli koşullara yanıt olarak üretilir. Deksketoprofen, ağrıya, şişmeye veya iltihaplanmaya neden olan prostaglandinlerin üretimini bloke ederek iltihabı azaltır ve ağrıyı gidererek rahatlama sağlar.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Etken maddesine veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı duyarlılığınız varsa kullanmayın.

Gözlere, makata, cinsel bölgelere veya açık yaralara uygulamayın.

Uzman biri söylemedikçe kremi sürdüğünüz bölgenin üzerini sargıyla, bandajla veya pansumanla kapatmayın.

Hamileliğin son trimesterindeyseniz (son 3 ay) veya bebeğinizi emziriyorsanız kullanmayın.

Aspirine veya diğer NSAID grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa kullanmayın.

Astım hastalığınız varsa kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Hassasiyeti önlemek için tedavi boyunca ve tedaviden 2 hafta sonrasına kadar güneşin UV ışınlarına korunmasız bir şekilde maruz kalmaktan kaçının.

Alerjik bir reaksiyonla karşılaşırsanız kullanımını kesip doktorunuzla görüşün.

6 yaşından küçük çocuklara uygulamayın.

Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe 7 günden daha uzun süre kullanmayın.

Deksalgin Jel Nasıl Kullanılır?

Kreminizi doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki yönergeleri izleyin.

DEKSALGİN Jel ağrılı bölgeye günde 2 veya 3 kez sürülerek kullanılır.

Doktor tarafından aksi söylenmedikçe 1 haftadan daha uzun süre kullanılmaz.

Az miktarda kremi ağrılı bölgeye nazikçe ovalayarak sürün.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse kremi sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılar için ise özel bir dozaj programına gerek yoktur. Yetişkinlerdeki gibi ( günde 2 – 3 kez) kullanılabilir.

24 saat içinde toplam 7.5 gramdan daha fazla jel kullanmayın. Jelin 7.5 gramı yaklaşık olarak 14 cm’e denk gelmektedir.

DEKSALGİN Jel Yan Etkileri

Deksalgin jel gibi steroid olmayan topikal antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), sistemik uygulamaya kıyasla daha düşük bir yan etki profiline sahiptir. Kullanan çoğu kişi herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşmaz. Az rastlanan yan etkileri genellikle ilacın sürüldüğü bölgede ortaya çıkar ve bunlar çoğu kişi tarafından tolere edilebilir düzeydedir.

Kızarıklık, kaşıntı, şişlik, kabuklanma veya pul pul dökülme oluşabilir. Ayrıca, güneşin UV ışınlarına karşı cilt daha hassas hale gelebilir.

Ek olarak, Deksalgin jelin uzun süreli kullanımı ciltte tahrişe veya hassasiyete neden olabilir. Ayrıca, önerilenden daha fazla kullanmak yan etki riskini artıracaktır. Bu nedenle, tavsiye edilenden daha sık veya fazla miktarda kullanmamak önemlidir.

Bu kremin size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Kreminizi 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında muhafaza edin.