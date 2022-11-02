Kulak Arkasında Ağrı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kulak arkasındaki ağrının birçok farklı nedeni olabilir. Basit bir soğuk algınlığı sırasında ortaya çıkabileceği gibi, bölgedeki sinir veya kaslardan da kaynaklanabilir. Ağrıya neden olan genellikle şişmiş lenf bezleridir. Ayrıca, çene ve diş hastalıkları da kulak arkası ağrısına yol açabilir…

Kulak Arkası Ağrısının Nedenleri

Kulakların arkasındaki ağrının altında yatan sebepler şaşırtıcı derecede karmaşıktır. Ağrının türü de farklılık gösterebilir. Bazı kişilerde sadece donuk, spesifik olmayan bir ağrı hissedilirken, bazılarında kulak çınlaması, akıntı, baş veya çene ağrısı da görülür. Bununla birlikte, ağrı çoğu zaman geçici ve zararsızdır.

Keskin bir ağrı, orta kulak iltihabının en karakteristik belirtilerinden biridir. Kulak arkasındaki bir kemik enfeksiyonunun neden olduğu ağrı ise genellikle zonklama olarak tanımlanır. Buna ek olarak, diş veya çene eklemi sorunları da kulak arkası ağrısı ile ilişkilendirilebilir. Özellikle yirmilik yaş dişlerinin iltihabı, bazen kulak arkasına yayılabilir.

Kas Gerginliği

Kulakların arkasındaki ağrının oldukça yaygın bir nedeni boyun ve boğaz kaslarındaki gerginliktir. Böyle bir durumda, başı eğmek veya çevirmek de ağrıya neden olabilir. Çene kaslarındaki gerginlik de kulak arkasında ağrıya yol açabilir. Çenenin kulaklara olan yakınlığı, ağrının neden orada da hissedildiğini açıklar.

Gerginliğin olası nedenleri örneğin fiziksel stres, kötü duruş veya cereyanda kalmak olabilir. Fizyoterapi, masaj ve esneme egzersizleri gerginliğin giderilmesine ve böylece kulak arkasındaki ağrıların giderilmesine yardımcı olur.

Lenf Bezi Şişmesi

Lenf bezleri kulakların arkasında da bulunur. Bunlar vücudun diğer bölgelerindeki lenf bezleri gibi, bağışıklık savunma görevlerini yerine getirirler. Kulak arkasındaki lenf bezleri, iltihaplanma ve bulaşıcı hastalıklarla meydana gelen immünolojik reaksiyonların bir parçası olarak şişebilir. Ağrılı bir şekilde şişlik oluşması burada oldukça normaldir. Bu nedenle, kulak arkasında ağrı da oluşabilir.

Bademcik iltihabı ve diş iltihabı da sıklıkla kulağın arkasındaki lenf bezlerinin ağrılı bir şekilde şişmesine yol açar. Bu tür retroauriküler şişlik zararsızdır ve genellikle iki hafta içinde kendi kendine kaybolur. Ancak, üç haftadan uzun süren herhangi bir şişlik, öncelikle malign bir nedeni dışlamak için bir doktor tarafından kontrol edilmelidir.

Bununla birlikte, glandüler ateş ve iltihaplanma gibi uzun süreli hastalıklar bağlamında, kulak arkasındaki böyle ağrılı bir lenf nodu şişmesi üç haftadan uzun sürebilir. Ancak bu lenf nodu şişlikleri özel bir tedavi gerektirmez. Altta yatan enfeksiyon veya iltihaplanma ayrı ayrı tedavi edilir. Sebep ortadan kalktığında, kulakların arkasındaki ağrı da geçer.

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Okzipital Nevralji

Oksipital nevralji, boynun üst kısmına ve kulak arkasına yayılan şiddetli ateşin yanı sıra, bölgede bıçak saplanır veya elektrik çarpar gibi bir ağrıya neden olur. Karakteristik ağrı anidir, başın sadece bir tarafını etkiler ve basit hareketlerle tetiklenir. Ağrı hastalığın tek belirtisi değildir. Oksipital nevraljiden muzdarip insanlar genellikle baş dönmesi, mide bulantısı, kulak çınlaması ve kulak arkasında basınç hissinden şikayet ederler.

Mastoidit

Mastoidit, kulağın arkasında ve altında bulunan temporal kemiğin mastoid sürecinin nadir görülen bir enfeksiyonudur. Mastoidit tipik olarak tedavi edilmeyen veya başarısız bir şekilde tedavi edilen akut orta kulak enfeksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kulak arkasındaki ağrı bu durumun tek belirtisi değildir. Ayrıca ateş ve baş ağrısını da içerir.

Mastoidit belirtileri varsa, hemen bir doktora danışmalısınız. Tedavi edilmezse menenjit, kafatası kemiğinin enfeksiyonu ve hatta yüz sinirinin felci gibi yıkıcı sonuçlara yol açabilir.

Çene Eklemi Sorunları

Temporomandibular eklem, çenenin kafatasına bağlandığı kulağın ön tarafındadır. Çene eklemi rahatsızlıkları, bu eklemi ve çevresindeki kasları etkileyen problemlerden kaynaklanır. Öncelikli belirtisi çiğneme sırasındaki rahatsızlıktır. Aynı zamanda yüz, baş, boyun ve kulak arkasına yayılan ağrı da hissedilebilir. Kulak çınlaması, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi farklı belirtiler de ortaya çıkabilir.

Kulak Arkasındaki Ağrı Yüz Felcinin Belirtisi Olabilir mi?

Kulağın arkasındaki ağrı, yüz felcinden bir ila iki gün önce ortaya çıkar. Yüz felci, yüzün iki yarısından birinin etkilendiği bir felçtir. Etkilenen tarafta yüz ifadeleri bozulur. Bu nedenle göz artık düzgün kapatılamaz ve ağzın bir köşesi aşağı doğru sarkar. Çene ve boyundaki ağrı da tipiktir.

Yüz felci genellikle bir süre sonra kendi kendine geçen geçici bir felçtir. Çeşitli faktörler, sinir kanalını daraltan ve sinire baskı uygulayan iltihaplı şişmeye yol açabilir. Çoğu durumda, doktor semptomlar için tanınabilir herhangi bir neden belirleyemez.

Kulak Arkasındaki Ağrı Nasıl Geçer?

Kulak arkasındaki ağrının, yukarıda da belirtildiği gibi bazıları oldukça ciddi olabilen birçok nedeni vardır. Bu nedenle, kulak akıntısı, boyun tutulması, boyun ağrısı, nörolojik semptomlar ve ışığa duyarlılık gibi herhangi bir ek şikayet durumunda doktora danışmanız en iyisidir.

Kulak arkasındaki ağrının tedavisi nedene bağlıdır. Örneğin, kulağın arkasındaki ağrı orta kulak enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa, doktorunuz muhtemelen bir antibiyotik reçete edecektir. Mastoidit, intravenöz antibiyotikler ve enfekte sıvının cerrahi drenajı dahil daha agresif bir tedavi yaklaşımı gerektirir.