Koltuk Altında Şişlik Neden Olur?

Koltuk altında şişlik fark edilirse, birçok kişi bu belirtinin tehlikeli bir hastalığı gösterebileceğinden şüphelenir. Ancak koltuk altındaki lenf bezi şişlikleri, genellikle ter bezi iltihabı veya enfeksiyon gibi nispeten zararsız nedenlerden kaynaklanır…

Koltuk Altındaki Şişliklerin Nedenleri

Koltuk altında küçük şişlikler hissediliyorsa, bunlar genellikle şişmiş lenf bezleridir. Normalde lenf bezleri hissedilemeyecek kadar küçüktür. Ancak bazen, örneğin koltuk altı gibi vücudun farklı bölgelerinde büyürler ve fark edilebilir hale gelirler. Bu, bağışıklık sisteminin aktif olduğunun ve bir enfeksiyonla veya belirli patojenlerle mücadele ettiğinin işaretidir.

Lenf bezleri vücutta küçük gruplar halinde dağılırlar. Her küme, belirli bir vücut bölgesinden sorumludur. Bu nedenle, şişmiş bir lenf bezinin yeri, nedene ilişkin önemli bir ipucu sağlar. Sadece koltuk altı altındaki lenf bezleri şişmişse, bundan vücudun oraya yakın bölgelerindeki hastalıklar sorumlu olabilir. Genellikle sadece bir koltuk altı etkilenir. Daha az sıklıkla, her iki koltuk altındaki lenf bezleri de şişebilir.

Çoğu durumda, koltuk altında elle hissedilen şişlik lokal bir enfeksiyonu işaret eder. Bağışıklık sistemi, enfeksiyona neden olan bakteriler, virüsler veya mantarlarla başarılı bir şekilde savaştıktan sonra koltuk altındaki şişlik kendi kendine kaybolacaktır. Ancak nadiren de olsa, koltuk altında şişlik tümör hücreleri gibi ciddi bir hastalığı gösterebilir.

Enfeksiyon Kaynaklı Koltuk Altında Şişlik

Yaygın bir neden, patojenlerden kaynaklanan enfeksiyondur. Patojenler, örneğin koltuk altı tıraş edilirken oluşan küçük bir cilt yaralanması yoluyla vücuda nüfuz edebilir. Sonrasında, lenfositler olarak adlandırılan bağışıklık hücrelerinin aktivitesi bölgede artar ve şişlik oluşur. Kural olarak, böyle bir durumda koltuk altında meydana gelen şişlik zararsızdır ve birkaç gün sonra kendiliğinden kaybolur.

Apse Belirtisi Olarak Koltuk Altında Şişlik

Koltuk altındaki bir enfeksiyon apseye yol açabilir. Apse, kapalı doku boşluğunda irin birikmesidir ve genellikle bir bağ dokusu zarı ile çevrilidir. İrin, tahrip olmuş bakteri ve savunma hücrelerinden oluşur. Koltuk altındaki apse şişlik olarak hissedilebilir. Enfekte bir apse kırmızı, şiş ve ağrılıdır. Buna ateş ve hastalık hissi gibi genel semptomlar eşlik edebilir. Apseler her zaman bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Her durumda, irin çevresindeki dokuya yayılabileceğinden, apselerin üzerine baskı yapmaktan kaçınılmalıdır.

Koltuk Altındaki Ter Bezlerinin İltihabı

Koltuk altında çok sayıda ter bezi vardır. Ter bezleri kıl köklerine açılır. Bakteriler bu açıklıktan ter bezlerine ulaşabilir ve salgı akışını engelleyebilir. Koltuk altındaki nemli ve sıcak iklim, bakterilere optimal yaşam ve çoğalma koşulları sunar. Böylece iltihaplı bir enfeksiyonu gelişir. Ter bezi iltihabının belirtileri, ciltte kırmızı, ağrılı ve muhtemelen iltihaplı görünen küçük şişliklerdir. İltihaplanmanın bir parçası olarak koltuk altındaki lenf bezleri şişebilir.

Aşı Sonrası Koltuk Altında Şişlik

Aşı yapıldıktan sonra, koltuk altındaki lenf bezlerinde geçici olarak şişlik oluşabilir. Bu genellikle üst kolda aşının yapıldığı tarafta olur. Etkilenen bireyler, aşıdan yaklaşık 2 ila 4 gün sonra koltuk altlarında lenf bezi şişmesi fark ederler. Şişlik tehlikeli değildir. Bağışıklık sisteminin aşıya yanıt verdiğinin bir göstergesidir. Genellikle birkaç gün sonra kendi kendine geçer.

Koltuk Altında Tümör Kaynaklı Şişlik

Enfeksiyöz nedenlere ek olarak, koltuk altındaki şişlik nadiren bir tümörü gösterebilir. Örneğin deriden, akciğerden veya memeden gelen tümör hücreleri koltuk altındaki lenf bezlerine nüfuz edebilir, orada çoğalabilir ve ardından şişmeye neden olabilir. Farklı lösemi türleri de koltuk altında bir veya iki tarafta topaklara neden olabilir. Bu nedenle, koltuk altlarındaki uzun süreli şişlikler her zaman bir doktor tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır.

Çok daha nadiren, koltuk altı altındaki şişlikler meme kanserini gösterir. Palpe edilebilen nodüllere veya sertleşmeye ek olarak, bir dizi başka değişiklik bu hastalığı gösterebilir. Bunlar arasında meme ucunun geri çekilmesi, memelerde ani boyut farkı ve koltuk altındaki lenf bezlerinde başka nedenlere bağlanamayan gözle görülür şişme sayılabilir.

Hangi Durumlarda Doktora Görünmelidir?

Çoğu durumda, koltuk altındaki şişlikler zararsız nedenlerden kaynaklanır ve kısa bir süre sonra kendi kendine kaybolur. Kendi kendine iyileşmeyi en iyi şekilde desteklemek için vücudu korumaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye daha fazla özen gösterilmelidir. Yeterli sıvı (günde en az 2 litre su), uyku ve kişinin sağlık durumuna bağlı olarak temiz havada hafif egzersiz önemlidir.

Ancak herhangi bir neden olmaksızın şişlik birkaç haftadan fazla devam ederse ve/veya ateş, açıklanamayan kilo kaybı veya gece terlemesi gibi başka belirtiler varsa doktora başvurulması önerilir. Ayrıca çok ani veya şiddetli şişlikler de derhal tedavi edilmelidir.

Kanser nedeniyle şişen lenf bezleri sert olma eğilimindedir ve ağrılı değildir. Bu nedenle, koltuk altındaki ağrısız şişlikler birkaç gün sonra kaybolmazlarsa mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmelidir.

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