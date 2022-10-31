Cutivate Merhem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Cutivate merhem, sedef hastalığı, egzama, seboreik dermatit ve temas alerjisi gibi belirli cilt sorunlarında kullanılan topikal bir ilaçtır. Etkin maddesi olan flutikazon propiyonat, söz konusu cilt rahatsızlıklarının ortaya çıkardığı kızarıklık, kaşıntı, tahriş veya şişlik gibi rahatsız edici semptomları gideren etkili bir ajandır.

Cutivate Merhem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

CUTIVATE, 30 gramlık tüplerde satışa sunulan kolay sürülebilir formda kortizonlu bir ilaçtır. Belirli cilt sorunlarının neden olduğu kaşıntı, şişlik, kızarıklık veya tahriş gibi rahatsız edici semptomları gidermek için kullanılır. Yaygın olarak, sedef hastalığı, egzama, seboreik dermatit, temas alerjisi (kontakt dermatit), prurigo nodülaris, liken planus, isilik, böcek ısırıkları, diskoid lupus ve eritematozus için reçetelendirilir. Ancak, burada bahsedilmeyen başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu topikal ilacı kullanmanızı önermiş olabilir.

CUTIVATE %0,005 merhemin her bir gramı 50 mikrogram flutikazon propiyonat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler ise propilen glikol, mikrokristalize vaks, sorbitan seskioleat ve sıvı parafindir.

Cutivate merhem kortizonlu mu?

Evet, Cutivate krem halk arasındaki ifadeyle kortizonludur. Bu merhemin etken maddesi olan flutikazon, kortikosteroidler veya kısaca steroidler olarak adlandırılan ilaç sınıfının bir üyesidir. Alerjiye neden olan bazı kimyasal habercilerin üretimini bloke ederek çalışır ve kızarıklık, tahriş, şişlik veya kaşıntı gibi rahatsız edici semptomları gidererek rahatlama sağlar.

Uyarı ve Önlemler

Rosacea (gül hastalığı), sivilce-akne, perioral dermatit, uçuk, iltihapsız kaşıntı, deri enfeksiyonu ve cinsel organlardaki kaşıntılı durumlar için kullanılmaz.

3 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmaz.

Göz tansiyonuna (glokom) neden olabileceğinde gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

12 yaşından küçük çocuklarda yalnızca doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Çocuk yaş grubunda tedavinin mümkün olan az dozajda ve en kısa sürede tamamlanması amaçlanmalıdır.

CUTIVATE, kortikosteroidler grubuna dahildir. Halk arasındaki ifadeyle kortizonlu bir kremdir.

Hamilelik veya emzirme döneminde olan kadınlar kullanmadan önce doktorunun onayını almalıdır. Emzirme döneminde kullanımına doktor tarafından onay verilmişse meme başı bölgesine sürmekten kaçınılmalıdır.

Merhemin etkin maddesine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı duyarlılığı olanlar kullanmamalıdır.

Doktor aksini söylemedikçe 4 haftadan daha uzun süre ve vücudun geniş alanlarında kullanılmamalıdır.

CUTIVATE Merhem Nasıl Uygulanır?

CUTIVATE kremi doktorunuzun söylediği şekilde kullanın. Emin olmadığınız konularda eczacınıza ya da doktorunuza danışın.

Günde 1 veya 2 kez, iyileşme sağlanana dek maksimum 4 hafta boyunca kullanılır.

Sonrasında uygulama sıklığı azaltılır veya daha az güçlü olan başka bir ilaçla tedaviye devam edilir.

Sık tekrarlayan cilt rahatsızlıklarında semptomlar tedavi edildikten sonra günde 1 kez veya haftada 2 kez kullanılabilir.

Ciltte kuruluk, kabuklanma veya pul pul döküntülerin olduğu yaralar için uygundur.

Uygulama esnasında ince bir film tabakası olacak şekilde sorunlu cilt bölgesine az miktarda merhem sürülür.

Krem sürüldükten sonra eller sabun-suyla yıkanmalıdır. (tedavi edilen alan eller değilse)

3 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalı, 3 aydan büyük çocuklarda doktor onayı alınmalı ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

Ne kadar süre boyunca kullanmalıyım?

Bu sorunun cevabı merheminizi ne için kullandığınıza bağlıdır. Kontakt dermatit (temas alerjisi) için muhtemelen sadece 1 haftaya kadar kullanmanız gerekecektir. Egzama ve sedef hastalığı gibi uzun süreli cilt sorunları için doktor kontrolünde kreminizi daha uzun süre kullanmanız gerekebilir.

Uzman biri aksini söylemedikçe 4 haftadan (çocuklarda 5 günden) daha uzun süre kullanmayın. Uzun süreli tedaviye ihtiyacınız varsa, doktorunuz daha az güçlü bir merhem-krem tavsiye edebilir veya kullanım sıklığını azaltmanızı söyleyebilir.

Cutivate Merhem Yan Etkileri

CUTIVATE merhemin yaygın yan etkileri uygulama bölgesinde hafif tahriş ve kaşıntıdır. Ayrıca, yanma veya batma hissi yaşayabilirsiniz. Daha nadir olarak, kuruluk, ciltte incelme, aşırı kıllanma, kılcal damarların belirgin hale gelmesi, yüzde yuvarlaklaşma, kan basıncında yükselme, mikrobik enfeksiyon, kilo artışı, deride kaşıntılı döküntü, kızarıklık, kandaki kortizol hormonu seviyesinde azalma ve cilt renginde değişiklik görülebilir.

Bu merhemin size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha ağır bastığı için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşırsanız, bununla nasıl başa çıkabileceğinizi veya alternatif tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Semptomlarınız aynı olsa bile ilacınızı bir başkasına önermeyin veya vermeyin. Merheminizi 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında muhafaza edin.