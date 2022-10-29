Malignite Nedir, Neye Göre Derecelendirilir?

“Malignite” terimi, vücuttaki diğer bölgelere yayılma (metastaz yapma) veya yakındaki dokuyu istila etme ve yok etme (lokal olarak) yeteneğine sahip kanser hücrelerinin varlığını ifade eder. Bu kötü huylu hücreler, hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyüme eğilimindedir…

Malignitenin Tanımı

Malignite, bir hastalığın organizmayı makul bir süre içinde yok etme özelliğidir. Tedavi edilmediği takdirde, maligniteler ölüme yol açar. Malignite terimi en yaygın olarak neoplazmaların veya tümörlerin büyüme ve farklılaşma davranışını tanımlamak için kullanılır.

Malign, kötü huylu demektir. Kötü huylu bir tümör, hücresel yapısı nedeniyle agresif bir şekilde büyüme ve yayılma eğiliminde olan bir kanser türüdür. Kötü huylu tümörler kontrolsüz bir şekilde büyür. Tümör hücreleri büyüme kontrolünden kaçar ve süresiz olarak bölünebilir. Yüksek bir mitoz oranına sahiptirler.

Ayrıca, malign tümörler yer kaplayarak büyürler. Komşu organları kalabalıklaştırarak etkileyebilecek fazla doku kütlesi üretirler. Kötü huylu tümörler aynı zamanda ikincil tümörler (metastazlar) oluşturabilirler. Kötü huylu bir tümörden hücreler ayrılırsa, kanı veya lenfi vücudun diğer yerlerine kadar takip edebilir ve metastaz adı verilen yeni tümörler oluşturabilirler.

Malign Tümörlerin Özellikleri

Vücut hücreleri aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğaldığında, sağlıklı dokuyu işgal ettiğinde ve onu yok ettiğinde kanserden söz edilir. Malign tümörler olarak bilinen kötü huylu büyümeler, yüksek bir mutasyon oranına sahiptir. Bu, bazen bölünmenin her adımında çok sık değiştikleri anlamına gelir.

Ayrıca metastaz oluşturmayan ancak yalnızca kaynak yerlerinde büyüyen iyi huylu (benign) tümörler de vardır. Bunlar malign tümörler gibi lenfatik sisteme yayılmazlar. Bununla birlikte, iyi huylu tümörler bazı durumlarda kötü huylu (malign) tümörlere dönüşebilirler.

Bir grup hücre, aşağıdaki özellikleri geliştirdiğinde kötü huylu (malign) olarak kabul edilir:

Kontrolsüz büyüme

Normal dokuyu çevreleyen hasar

Vücudun diğer bölgelerine yayılma

Kötü huylu tümörler vücudun herhangi bir yerinde başlayabilir ve tümörün davranışı aşağıdakiler gibi birçok faktöre bağlıdır:

Tümör türü

Tümörün boyutu

Tümör derecesi

Çevredeki normal dokuya tümör invazyonu (yayılım) miktarı

Tüm bu faktörler patoloğunuz tarafından incelenir ve patoloji raporunda belgelenir.

Ek olarak, tüm malign tümörlerin davranışı aynı değildir. Örneğin, bazı tümörler kötü huylu olmasına rağmen yavaş büyür ve sıklıkla tedavi edilebilirken, diğer kötü huylu tümörler neredeyse her zaman tehlikelidir. Patoloji raporu, doktorunuzun tümörün davranışını tahmin etmesine ve en uygun tedaviyi seçmesine olanak tanıyan önemli bilgiler sağlar (davranışın öngörülmesi prognoz olarak adlandırılır).

Malign Tümör Türleri

Çok farklı malign tümörler vardır. Tümörün tipi ancak bir doku örneği patolog tarafından mikroskop altında incelendikten sonra belirlenebilir.

Yaygın malign tümör türleri şunlardır:

Skuamöz hücreli karsinom

Adenokarsinom

Melanom

Sarkom

Lenfoma

Malignite Dereceleri

Bir tümörün malignitesi, histopatolojik farklılaşmasına (derecelendirme) bağlı olarak 4 malignite derecesine ayrılabilir. Derecelendirme, hücrelerdeki yapısal değişiklikler, nükleer polimorfizm ve mitotik hız gibi özelliklere dayanmaktadır. Derecelendirme ne kadar yüksek olursa, tümör o kadar kötü huylu olur.

G1 – Düşük derecede malignite : Tümör hücreleri histolojik olarak hala orijinal dokularının görünümüne sahiptirler.

: Tümör hücreleri histolojik olarak hala orijinal dokularının görünümüne sahiptirler. G2 – Orta derecede malignite : Tümör hücreleri orta derecede farklılaşmıştır.

: Tümör hücreleri orta derecede farklılaşmıştır. G3 – Yüksek derecede malignite : Tümör hücreleri sadece biraz farklılaşır, yani görünümleri orijinal dokudan büyük ölçüde farklıdır.

: Tümör hücreleri sadece biraz farklılaşır, yani görünümleri orijinal dokudan büyük ölçüde farklıdır. G4 – Çok yüksek derecede malignite: Tümör hücreleri farklılaşmıştır ve artık orijinal dokularına benzemezler.

Not: “Gx” veya “G9” kısaltması kullanılırsa, malignite derecesi belirlenemez.

Malignite Derecelendirmesinin Önemi ve Evreleme

Kanser teşhisi konulduğunda doktor, kanserin malignite derecesini ve hastalığın evresini, yani hastalığın ne kadar yayılmış olduğunu bilmek ister. Malignite derecesi önemlidir çünkü kanserin normal dokuya ne kadar benzer olduğunu ve ne kadar hızlı büyüyeceğini söyler. Düşük dereceli tümörler, normal dokudan en az sapma gösterir ve yüksek dereceli tümörlerden daha yavaş yayılır.

Evreleme (hastalığın evresini belirleme), kanserin yayılıp yayılmadığını ve eğer öyleyse vücudun hangi bölümlerinin etkilendiğini bulmaya çalışır. Kanserin evresi ya tanı anında belirlenebilir ya da daha ileri tetkikler gereklidir. Bu tür muayeneler ayrıca şu görüntüleme testlerini de içerir: CT, MRI, ultrason, IVP, kemik taraması

Kanser, TNM şemasına göre genellikle aşağıdaki aşamalara ayrılır: