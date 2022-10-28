Cortimycine Göz Merhemi Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Cortimycine göz merhemi, alerjilerin neden olduğu göz kızarıklığı, kaşıntısı ve şişliği gibi rahatsız edici semptomları gidermek için kullanılır. Ayrıca, göz ameliyatlarının ardından iltihabı önlemek amacıyla kullanılması önerilebilir.

Cortimycine Göz Merhemi Nedir, Ne İçin Kullanılır?

CORTİMYCİNE, gözdeki iltihabik veya alerjik durumları kontrol altına almak için kullanılan (kortizonlu) bir göz merhemidir. Merhemin etkin maddesi olan hidrokortizon asetat, kortikosteroidler veya kısaca steroidler olarak adlandırılan ilaç sınıfının bir üyesidir.

Yaygın olarak alerjilerin neden olduğu kızarıklık, şişlik, kaşıntı veya kuruluk gibi gözde meydana gelen sorunların giderilmesi için kullanılır. Ek olarak, göz cerrahisi sonrasında iltihaplanmanın yaşanmaması için reçetelenebilir.

CORTİMYCİNE %1 5 gr göz merheminin her bir gramı 10 mg hidrokortizon asetat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler, vazelin flant ve likit vazelindir.

Bu merhemin nasıl çalıştığını anlamak

Enflamasyon (iltihaplanma), alerji veya tahriş sonucu oluşur ve bağışıklık sistemindeki bazı önemli maddelerin salınımından kaynaklanır. Bu maddeler kan damarlarının genişlemesine neden olarak etkilenen bölgenin kızarmasına, şişmesine, kaşınmasına veya ağrılı olmasına yol açar.

Kortikosteroidler, belirli bir alanda bu maddelerin salınımını azaltmak için hücreler içinde hareket ederek çalışır. Böylelikle, şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi rahatsız edici semptomları gidererek rahatlama sağlar.

Uyarı ve Önlemler

Gözünüzde virüslerin, mantarların veya bakterilerin neden olduğu bir rahatsızlık varsa bu merhemi kullanmamalısınız.

Gözünüzde mikrobik akıntılı enfeksiyon varsa kullanmamalısınız.

Gözünüzde herpes enfeksiyonu (herpes simplex), vaccinia (su çiçeğinin özel bir türü), suçiçeği, oküler tüberküloz, mantar hastalıkları veya gözün diğer viral enfeksiyonları varsa kullanmamalısınız.

Merhemin etkin maddesi olan hidrokortizona karşı duyarlılığınız varsa kullanmamalısınız.

Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz kullanmamalısınız. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğini emziren bir anneyseniz doktorunuzu bilgilendirin.

Bu merhem, göz(ler)e uygulandıktan sonra görüşünüzün geçici olarak bulanıklaşmasına neden olabilir. Net bir şekilde görene kadar araç veya makine kullanmayınız.

Bu ilaç, uzman gözetimi altında olmadıkça uzun süreli kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulursa, sizi advers reaksiyonlar açısından izleyebilmeleri için doktora düzenli kontroller yaptırmalısınız.

Kortikosteroidlerin göze yoğun veya uzun süreli uygulanması, göz içindeki basıncın artmasına, glokoma, optik sinirde hasara veya katarakt oluşumuna neden olabilir. Bu ilacı uzun süre kullanmanız gerekiyorsa, göz uzmanınız bu tür yan etkileri izlemek için düzenli göz kontrolleri yaptırmanızı isteyecektir.

CORTİMYCİNE Göz Merhemi Nasıl Kullanılır?

Cortimycine göz merhemini doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Doktor tarafından aksi söylenmedikçe günde 3 – 4 kez göze uygulanır.

Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi yıkayın.

Merhemi uygulama bölgesini görebilmeniz için ayna karşısına geçmeniz iyi bir fikirdir.

Uygulama esnasında merhem tüpünün ucunun gözünüze, kirpiklerinize, göz kapağınıza, cildinize veya başka bir yüzeye temas etmemesine dikkat edin.

Başınızı hafifçe geriye yaslayıp yukarı doğru bakarak alt göz kapağınızı aşağı yöne nazikçe çekin.

Oluşan cep şeklindeki boşluğa, yatay olarak yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda bir şerit oluşturacak şekilde sıkın.

Merhemin gözünüze yayılması için birkaç kez göz kırpın ve gözlerinizi kapatıp birkaç saniye basılı tutun.

Diğer gözünüze de uygulamanız gerekiyorsa aynı adımları tekrarlayın. Diğer gözünüz için aynı merhem tüpünü kullanabilirsiniz. Biri bitmeden yeni tüpü açmayın.

Cortimycine Göz Merhemi Yan Etkileri

Uygulama sonrasında geçici olarak bulanık görme, hafif yanma veya batma hissi ve kaşıntı bu merhemin yan etkilerinden bazılarıdır. Daha nadir olarak, göz kapağında düşüklük, göz bebeği genişlemesi ve gözde iltihaplanma görülebilir.

Bu göz merheminin size olan faydalarının yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden beklenmedik herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

İlacınızı 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayın. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.