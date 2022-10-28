Midenin Kalp Gibi Atması Neden Olur?

Mide bölgesindeki kalp atışı veya nabız hissi, atardamarlardan geçen kandan kaynaklanır. Uzanırken, yemek yedikten sonra ya da gebelik sırasında nabzı midede hissetme olasılığı daha yüksektir. Çoğunlukla endişelenecek bir şey değildir. Bununla birlikte, nadir durumlarda abdominal aort anevrizması hastalığının belirtisi olabilir…

Midede Kalp Atma Hissi Nedir?

Garip bir his olsa da insanların kalp atışlarını karınlarında veya midelerinde hissetmeleri yaygın bir durumdur. Hissettiğiniz şey, kanı kalbinizden vücudunuzun geri kalanına taşıyan ana arterin bir bölümü olan abdominal aortunuzdaki nabızdır.

Bazı durumlarda mide bölgesinde kalp atışı hissetmek normaldir. Bununla birlikte, yaşamı tehdit eden abdominal aort anevrizmasının bir uyarı işareti de olabilir. Söz konusu hastalığında en büyük tehlikesi, damarın aniden yırtılması ve ciddi bir kanamanın meydana gelmesidir.

Mide Neden Kalp Gibi Atar?

Midede kalp atışı hissinin zararsız nedenleri olabilir. Yemek yemek, kan akışını bölgeye yönlendirir. Ayrıca hamilelik sırasında da midede nabız atışı hissi ortaya çıkabilir. Kan hacmindeki ve kalp debisindeki artış hiperdinamik dolaşım yaratır. Bunun sonucunda da nabız daha güçlü ve midede fark edilebilir hale gelir.

Aşağıda belirtilen durumlarda, midenizdeki nabız atışının farkına varmanız daha olasıdır:

Yemek Esnasında veya Sonrasında

Yemek yediğinizde, vücudunuz sindirime yardımcı olmak ve besinleri emmek için karnınıza daha fazla kan gönderir. Kan akışındaki bu artış, o bölgedeki kalp atışınızın daha fazla farkında olmanızı sağlayabilir.

Hamilelik Döneminde

Bir kadın hamile olduğunda, vücudunda dolaşan kan miktarı önemli ölçüde artar. Bu, alt abdominal aorttaki nabzı daha belirgin hale getirebilir. Ek olarak, bazen bu nabız bebeğin kalp atışı olarak yanlış tanımlanabilir.

Uzanırken

Özellikle dizleriniz yukarıdayken uzanmak, midenizin alt kısmındaki nabzı algılamayı kolaylaştırır. Ayrıca fazla kilolu değilseniz, damarlarınızın cilt bölgenize daha yakın olması nedeniyle midenizdeki nabız atışını bile görebilirsiniz.

Karnınızın sol üst tarafında midenizde bir nabız atışı hissediyorsanız, muhtemelen yukarıdaki üç nedenden birine bağlanabilir. Bununla birlikte, kalp atışınızı karnınızda hissetmenize neden olabilecek abdominal aort anevrizması adı verilen bir durum vardır.

Abdominal Aort Anevrizması Kaynaklı Midede Kalp Atışı

Aort vücuttaki en büyük arterdir. Kalpten başlayarak, göğüs ve karın boyunca uzanır. Normalde aortun çapı göğüs bölgesinde 3,5 santimetre, karın bölgesinde ise 3 santimetredir. Aort dışa doğru şiştiğinde buna abdominal aort anevrizması denir. Bu şişlikler büyüyebilir ve patlayabilir. Bu da yaşamı tehdit eden tıbbi bir acil durumdur.

Bir bahçe hortumunu su akışını durduracak şekilde katladığınızı hayal edin. Basınç artar ve bahçe hortumu iyi durumda değilse yırtılabilir. Temelde artere olan budur. Yaralanma ve enfeksiyon da aort anevrizmasının bir nedeni olabilir.

Kalp atışınızı midenizde hissetmek, abdominal aort anevrizmasının oluştuğunun ve büyüdüğünün bir işareti olabilir.

Karın anevrizması, aortun bir kısmı balon gibi büyüdüğünde oluşur. Büyüyen bir abdominal aort anevrizmanız varsa, şunları fark edebilirsiniz:

Karnınızda veya karnınızın yanında derin, sürekli ağrı

Sırt ağrısı

Karnınızda kalp atışınızı hissetmek veya göbeğinize yakın bölgede (göbek deliğinde) nabız hissi

Aort anevrizması riski yaşla birlikte artar. Bunun nedeni, damar duvarının yapısının yıllar içinde değişmesidir. Elastikiyetini kaybeder ve bu nedenle ana arterdeki yüksek basıncı daha az emebilir.

Araştırmalara göre, her 100.000 kişiden yaklaşık 40’ında abdominal aort anevrizması gelişir. En çok 65 yaş üstü kişiler etkilenir. Erkeklerin aort anevrizması geliştirme olasılığı kadınlara göre yaklaşık altı kat daha fazladır.

Vakaların yüzde 50’sinden fazlasında, abdominal aort anevrizmasının nedeni vasküler kalsifikasyondur. Yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olan kişilerde de yaygındır. Yüksek tansiyon damarları zorlar ve aynı zamanda damar sertliği için bir risk faktörüdür.

Midede Kalp Atışı İçin Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Abdominal aort anevrizması için risk faktörleri söz konusuysa, midede hissedilen bir nabız atışı görmezden gelinmemelidir. Risk faktörleri şunlardır:

Ailesinde anevrizma öyküsü olan kişiler

Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi tıbbi durumlar

Sigara içenler

Midenizde kalp atışı ve aşağıdakiler dahil abdominal aort anevrizmasının diğer belirtileri varsa derhal tıbbi yardım alın: