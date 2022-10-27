Contractubex Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Contractubex Jel, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan yara izlerini gidermek için kullanılır. İçerdiği aktif bileşen kombinasyonu (extractum cepae, heparin ve allantoin) sayesinde, yaralanmaların, yanıkların, sivilcelerin, suçiçeğinin veya cerrahi operasyonların geride bıraktığı yara izlerini giderir.

Contractubex Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Contractubex, çeşitli nedenlerden dolayı ciltte sonradan meydana gelen yara izlerinin giderilmesi için kullanılan jel formunda bir kombinasyon ilacıdır. Benzersiz aktif bileşen kombinasyonu (extractum cepae, heparin ve allantoin) sayesinde yara izlerinin mükemmel bir tedavisidir. Yara izlerinin derinliklerinde çalışır ve görünümünü azaltır.

Contractubex jel, hareket kısıtlılığına neden olan veya estetiksel olarak rahatsız edici olan skarların tedavisinde etkilidir. Yaygın olarak, yara izleri, yanık izleri, sivilce-akne izleri, su çiçeği izleri ve cerrahi operasyon (ameliyat) sonrası izlerin veya çukurların giderilmesinde kullanılır.

Contractubex yara izi kremi extractum cepae, heparin sodyum ve allantoin isimli üç etken maddeyi içerir. Bunlara ek olarak içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ise sorbik asit, p-metil hidroksibenzoat, ssantan sakızı, polietilen glikol 200, parfüm ve saf sudur.

Contractubex gerçekten işe yarıyor mu?

Yapılan klinik çalışmalar, Contractubex jelin yara izi tedavisinde önemli ölçüde etkili ve güvenli bir tedavi olduğunu göstermektedir. (Kaynaklar: 1, 2, 3) Bununla birlikte, yeni oluşan yara izlerinde jelin en iyi sonucu verdiğini bilmek önemlidir. Bu, uzun yıllardan beri sahip olduğunuz yara izleri için jeli daha uzun süre kullanmanız gerekebileceği veya yeni izlere kıyasla etkinliğinin daha az olabileceği anlamına gelir.

Uyarı ve Önlemler

En iyi sonucu almak için söz konusu yaranın iyileşmesinden (epitelizasyon) sonra kullanılmaya başlanmalıdır.

Yeni yara izlerine nazaran eski yara izlerinin tedavisi daha uzun sürebilir. Yara izinin durumuna göre haftalar veya aylar boyunca jelin kullanılması gerekebilir.

Özellikle yeni yara izlerinin tedavisi esnasında aşırı soğuktan, güneşin UV ışınlarından ve sert masaj uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Gebelik döneminde kullanılmasının herhangi bir olumsuz sonuca neden olması beklenmez. Ancak yine de hamilelik döneminde temkinli olunmalı ve diğer tüm ilaçlar gibi doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Jelin etken maddelerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emzirme dönemindeki anneler öncelikle doktorlarının onayını almalıdır.

1 yaşından büyük çocuklarda kullanılabilir.

Contractubex Jel Nasıl Kullanılır?

Contractubex yara izi kremini doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki yönergeleri takip edin.

CONTRACTUBEX cilt üzerine sürülerek uygulanan (topikal) bir ilaçtır.

Sorunlu cilt bölgesine (yara-yanık-dikiş izi veya sivilce-su çiçeği çukuru gibi) günde birkaç kez sürülür.

Yara izinin büyüklüğüne göre kullanmanız gereken jel miktarı değişkenlik gösterecektir. Bununla birlikte, sorunlu alanı ince bir film tabakası şeklinde kapatacak kadar jel yeterli olmalıdır.

Jel yara izi üzerine sürülüp ciltten emilinceye kadar nazikçe ovalanmalıdır.

Eski yara izleri yenilere kıyasla daha inatçıdır. Bu nedenle, eski yara izlerinin tedavisinde jelin etkinliğini artırmak için ilacın sürüldüğü bölgenin üzeri kapatılarak akşamdan sabaha bekletilebilir.

1 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. 1 yaşından büyük çocuklarda ise bir veya iki kez yara izi üzerine sürülebilir.

CONTRACTUBEX JEL Yan etkileri

CONTRACTUBEX yara izi jelinin yaygın yan etkileri uygulama bölgesinden ortaya çıkan kaşıntı, kılcal damarlarda kan toplanması nedeniyle kızarıklık (eritem), kılcal damarların görünür bir hale gelmesi (telenjektazi), ve yara izinde çukurlaşmadır. (skar atrofisi) Daha nadir olarak, ciltte yanma veya gerilme hissi, cilt renginde değişiklik, şişlik, ağrı, ciltte soyulma görülebilir.

Contractubex genellikle cilt tarafından iyi tolere edilen ve kullanan çoğu kişide ciddi yan etkilere neden olmayan bir tedavidir. Ancak yine de sizi rahatsız eden beklenmedik herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşmeniz önemlidir.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

CONTRACTUBEX jel 100, 120 ve 150 gramlık tüplerde satışa sunulmaktadır. Raf ömrü 3 yıl olup, 25 derecenin altındaki direkt güneş görmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır.