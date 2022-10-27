Polisitemi (Eritrositoz) Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Polisitemi veya eritrositoz, kanda artan sayıda kırmızı kan hücresi anlamına gelir. Nedenler, vücuda yetersiz oksijen sağlanması (örneğin kronik akciğer hastalıklarında), şiddetli dehidrasyon veya belirli hastalıkların bir sonucu olarak artan kırmızı kan hücresi üretimi olabilir…

Polisiteminin Tanımı

Polisitemi, eritrositlerin çoğalmasını ifade eder ve bu nedenle eritrositoz olarak da adlandırılır. Kırmızı kan hücrelerinin sayısının artması, kanın kalınlaşmasına yol açar. Bu da kanın akış özelliklerinde bir değişikliğe neden olur ve süreç önemli ölçüde bozulur. Çoğu durumda, buna oksijen eksikliği neden olur.

Artan hemoglobin değeri ile kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısı mutlak veya nispi olarak artar (kanın kalınlaşması durumunda).

Aşağıdaki iki tür arasında bir ayrım yapılır:

Birincil polisitemi : Bu tür başlı başına bir hastalıktır. Daha az sıklıkla görülür ve yaşlıları etkileme eğilimindedir. Kan kök hücreleri kemik iliğinde yavaş ama kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Kırmızı kan hücrelerindeki kalıcı artışın yanı sıra beyaz kan hücreleri ve trombositlerde de artış olur.

: Bu tür başlı başına bir hastalıktır. Daha az sıklıkla görülür ve yaşlıları etkileme eğilimindedir. Kan kök hücreleri kemik iliğinde yavaş ama kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Kırmızı kan hücrelerindeki kalıcı artışın yanı sıra beyaz kan hücreleri ve trombositlerde de artış olur. İkincil polisitemi: Kırmızı kan hücrelerindeki artış başka bir hastalığın sonucudur. Bu nedenle, tanımlanabilir bir nedeni vardır ve genellikle oksijen eksikliğinden kaynaklanır. Birincil polisitemiden daha sık görülür.

Polisitemi Belirtileri

İlk olarak, kandaki hematokrit artar. Bu durum, mukoza zarlarının kırmızıya dönmesiyle görsel olarak ifade edilir. Kan yavaş akar, atardamarları ve damarları tıkar. Özellikle kalp, kalınlaşan kanın neden olduğu ek yükten etkilenir. Kardiyovasküler sistem hastalığı varsa, nefes darlığı oksijen eksikliğinin bir işareti olabilir.

Vücudun diğer bölgelerinde kan eksikliği gelişir ve halsizlik ortaya çıkar. Polisitemi hastaları sık sık baş dönmesi ve baş ağrısından muzdariptir. Takip eden dönemde hasta yüksek tromboz riski yaşar. Arter tıkanıklıkları ve varislerde artış meydana gelir.

Polisitemi durumunda, aşağıdaki tipik şikayetler ortaya çıkar:

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Kulak çınlaması

Görsel rahatsızlıklar

Yüz kızarması

Kaşıntı (özellikle su ile temas halinde)

Yüksek kan basıncı

Polisitemi Nedenleri

Kırmızı kan hücrelerindeki bir artışın birçok olası nedeni vardır. En yaygın neden sigara içmektir. Bunu kalp ve akciğer hastalıkları izler. Diğer bir neden, yüksek irtifalara adapte olurken veya plazma hacminde bir azalma yoluyla vücudun oksijen kaynağıyla olan bağlantıdır. Bir hastada eritrositoz tespit edilirse, bu nedenini bulmak önemlidir. Tedavi daha sonra teşhis edilen hastalığa bağlıdır.

Polisitemi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:

Kadınlarda , hemoglobin (Hb) seviyesi 16,5 g/dl’den fazla olduğunda veya kandaki kırmızı kan hücrelerinin (hematokrit/Hct) yüzdesi 0,48’den fazla olduğunda.

, hemoglobin (Hb) seviyesi 16,5 g/dl’den fazla olduğunda veya kandaki kırmızı kan hücrelerinin (hematokrit/Hct) yüzdesi 0,48’den fazla olduğunda. Erkeklerde hemoglobin seviyesi 18,5 g/dl’nin üzerinde veya alyuvar sayısı 0,52’nin üzerinde olduğunda.

Polisiteminin çoğunluğu ikincildir, yani başka hastalıkların sonucudur. Yüksek hemoglobin seviyeleri genellikle bir kan testi ile tesadüfen tespit edilir. Akciğer hastalığı olan KOAH’lı hastaların %6-8’inde polisitemi görülürken, obstrüktif uyku apnesi olan kişilerde bu oran %2-8’dir.

Polisitemi Vera

Polisitemi vera, nadir görülen ve özellikle kırmızı kan hücrelerinin çok hızlı çoğaldığı bir kemik iliği hastalığıdır. Hastalarda baş ağrısı, kaşıntı (sıklıkla sıcak bir banyo veya duştan sonra), kanama eğilimleri ve yorgunluk olabilir. Yüzün ve cildin geri kalanının kızarması da tipiktir. Tanı anında, etkilenenler ortalama olarak 60 ila 65 yaşları arasındadır.

Çeşitli Hastalıklar

Azalan oksijen kaynağının, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde telafi edici bir artışa ve artan hemoglobin değerinde bir artışa yol açtığı çok sayıda hastalık vardır. Bunlar örneğin kardiyovasküler sistem hastalıkları (kalp yetmezliği veya kalp kusurları), akciğerler (KOAH, bronşiyal astım), obstrüktif uyku apnesi (OUAS), böbrek veya kanser hastalıklarıdır.

Daha az yaygın olarak, kırmızı kan hücrelerinin üretimini kontrol eden bir hormon olan eritropoietin üretiminin artmasına yol açan konjenital genetik değişiklikler de vardır.

Sigara İçmek

Sigara içmek, polisiteminin yaygın nedenleri arasındadır. Sigara içmek kandaki CO hemoglobin konsantrasyonunun artmasına ve dokularda oksijen eksikliğine yol açar. Sonuç olarak, vücudun oksijen kaynağı bozulur. Bu da kırmızı kan hücrelerinin üretiminin artmasına neden olabilir ve kronik oksijen eksikliğinin bir işaretidir.

Yüksek İrtifa

Sağlıklı insanlarda, yüksek irtifada kalındığında hücrelere sınırlı oksijen verilmesi nedeniyle vücut kırmızı kan hücreleri oluşturmak üzere uyarılabilir. Sporcular bu etkiyi sözde yüksek irtifa antrenmanında kullanırlar. Örneğin yüksek dağlarda kalma sırasında ortaya çıkan oksijen eksikliği, eritropoiezi uyaran ve daha fazla kırmızı kan hücresi yoluyla daha iyi oksijen temini sağlayan eritropoietin salınımının artmasına neden olur.

İlaç Tedavisi

İlaçlar veya dehidrasyon da hemoglobin seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bronşiyal astım veya KOAH gibi akciğer hastalıklarında ve ayrıca otoimmün hastalıklarda kullanılan kortizon preparatları, eritrosit üretiminin artmasına yol açar.

Diüretikler ise, örneğin kalp yetmezliğinde veya yüksek tansiyonda kullanılır. Bunlar idrar atılımının artmasını sağlar ve sıvı kaybına bağlı olarak kanın kalınlaşmasına neden olabilir. Bu da göreceli olarak yüksek hemoglobin ve hematokrit değeri ile sonuçlanır. Eritrosit sayısı aynı kalır.