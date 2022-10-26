Corbinal (Krem, Sprey ve Tablet) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Corbinal, ciltteki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Krem, sprey ve tablet formlarında satışa sunulan bu antifungal (mantar öldürücü) ilacın etkin maddesi olan terbinafin hidroklorür, enfeksiyona neden olan maya veya mantarların çoğalmasını ve büyümesini durdurarak öldüren etkili bir ajandır.

Corbinal Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, CORBİNAL krem, sprey veya tablet kullanmanızı önerdiyse muhtemelen mantar şikayetiniz var demektir. Zira, bu ilacın etkin maddesi olan terbinafin, antifungaller ismindeki mantar öldürücü ilaçlar grubunun bir üyesi olup, enfeksiyona yol açan maya veya mantarların üreyerek çoğalmasını ve büyümesini durdurarak öldüren etkili bir ajandır.

Bu ilacın krem, sprey ve tablet olmak üzere üç farklı seçeneği vardır. Üçünün de etkin maddesi (terbinafin hidroklorür) ve kullanım amacı (mantar enfeksiyonlarının tedavisi) aynı olmakla birlikte, doktorun tavsiye ettiği ilaç formunu kullanmak önemlidir. Yaygın olarak, ayak mantarı (tinea pedis), vücut mantarı (tinea corporis), kasık mantarı (tinea cruris), tırnak mantarı (onikomikoz) ve vücutta sarımsı-kahverengimsi lekelere neden olan tinea versicolor ismindeki mantar enfeksiyonu için kullanılır.

Ancak, burada bahsedilmeyen ve dermatofitlerin neden olduğu başka bir mantar enfeksiyonu için de doktorunuz CORBİNAL krem, sprey veya tablet reçetelendirmiş olabilir. Nitekim, bu ilacın etkin maddesi terbinafin, dermatofitlerin çoğuna karşı etkinliği olan bir antifungaldir. (Kaynak)

Uyarı ve Önlemler

CORBİNAL krem ve sprey yüze uygulanmamalı, gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

Topikal formları cilde sürüldükten sonra eller yıkanmalıdır.

Karaciğer ve böbrek sorunları olanlar doktorlarını bilgilendirmelidir.

Krem ve sprey formları 16 yaşından, tablet formu ise 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılar için özel bir dozaj programı gerekmez, yetişkinlerdeki gibi kullanılabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmez. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğinizi emziriyorsanız CORBİNAL kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Kan sulandırıcılar, öksürük kesiciler ve kalp ilaçları dahil kullanmakta olduğunuz başka ilaç(lar) varsa etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuzla konuşun.

Etkili bir tedavi için cildinizi temiz ve kuru tutun. İyileşme belirtileri gözlemleseniz bile önerilenden daha kısa sürede ilacın kullanımını kesmeyin. Bu, enfeksiyonun geri dönmesine neden olabilir.

CORBİNAL Nasıl Kullanılır?

Bu antifungal ilacın, krem, tablet ve sprey olmak üzere üç farklı formu bulunmaktadır. Üçünün de kullanım amacı aynı olmakla birlikte, uygulama yöntemi değişkenlik gösterir. Ayrıca, enfeksiyonun türüne, şiddetine ve vücudunuzun neresinin etkilendiğine bağlı olarak ilacınızı kullanmanız gereken toplam süre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle, CORBİNAL’ı doktorunuzun veya eczacınızın talimatları doğrultusunda kullanmanız önemlidir.

Uzman biri aksini belirtmedikçe CORBİNAL krem, sprey ve tabletin tipik kullanımı aşağıdaki gibidir.

Corbinal krem kullanımı

Ayak mantarı, kasık mantarı ve vücut mantarı için 1 hafta boyunca günde 1 kere

Deri kandidiyazisi için 1 hafta boyunca günde 1 veya 2 kere

Tinea versicolor (samyeli) için 2 hafta boyunca günde 1 veya 2 kere kullanılır.

Parmak ucuna sıkabileceğiniz kadar az miktarda kremi sorunlu cilt bölgesine ve yakın çevresine nazikçe ovalayarak sürün.

Kremi sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Maksimum 2 hafta kullanmanıza rağmen iyileşme olmazsa veya durumunuz daha kötüye giderse doktorunuzla konuşun.

16 yaşından küçük çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanımı önerilmez.

Corbinal sprey kullanımı

Ayak mantarı, kasık mantarı ve vücut mantarı için 1 hafta boyunca günde 1 kere

Deri kandidiyazisi için 1 hafta boyunca günde 1 veya 2 kere

Tinea versicolor (samyeli) için 2 hafta boyunca günde 2 kere kullanılır.

Sorunlu cilt bölgesini ve yakın çevresini ıslatacak kadar sprey püskürmek suretiyle uygulanır.

Spreyi sıktıktan sonra ellerinizi yıkayın.

Maksimum 1 hafta kullanmanıza rağmen iyileşme olmazsa veya durumunuz daha kötüye giderse doktorunuzla konuşun.

16 yaşından küçük çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanımı önerilmez.

Corbinal tablet kullanımı

Ayak mantarı için 2 ila 6 hafta boyunca günde 1 kere (250 mg’lık 1 tablet) kullanılır.

Kasık mantarı, vücut mantarı ve maya enfeksiyonları için 2 ila 4 hafta boyunca günde 1 kere (250 mg’lık 1 tablet) kullanılır.

Saç ve kafa derisi mantar enfeksiyonları için 4 hafta boyunca günde 1 kere (250 mg’lık 1 tablet) kullanılır.

Tırnak mantarının tedavi süresi, cilt mantar enfeksiyonlarından daha uzun sürer. Çoğu durumda tabletlerin 6 ila 12 hafta boyunca günde 1 kere (250 mg’lık 1 tablet) alınması gerekir. Bununla birlikte, el tırnaklarındaki enfeksiyon için 6 hafta, ayak tırnaklarındaki enfeksiyon için ise 12 hafta kullanılması yeterli olacaktır.

Tırnak mantarında optimal klinik etki, mikolojik tedaviden ve tedavinin kesilmesinden birkaç ay sonra görülür. Bu, sağlıklı tırnağın büyümesi için gereken süreyle ilgilidir. Tırnak uzaması sorunu olanlarda veya geç uzayanlarda iyileşmenin görülmesi ya da tedavi süresi uzayabilir.

Tabletler ağız yoluyla yutularak kullanılır. Aç veya tok karnına hapı yutabilirsiniz.

2 yaşından büyük çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Ancak, 2 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

2 yaşından büyük çocuklardaki dozaj vücut ağırlığına bağlıdır. Buna göre, 20 ila 40 kg arasındaki çocuklar günde 1 kere 125 mg (yarım tablet), 40 kilonun üzerindeki çocuklar günde 1 kere 250 mg (1 tablet) almalıdır.

CORBİNAL Yan Etkileri

Corbinal krem ve sprey ciltte soyulmaya, pul pul döküntülere ve kaşıntıya neden olabilir. Daha seyrek olarak, kabuklanma, cilt renginde değişiklik, kızarıklık, yanma hissi, ağrı, tahriş, kuruluk ve temas alerjisi ortaya çıkabilir.

Corbinal tabletin yaygın yan etkileri ise bulantı, baş ağrısı, mide ağrısı-ekşimesi, ishal, midede şişkinlik hissi, iştah azalması, kaşıntılı deri döküntüleri ve eklem-kas ağrılarıdır. Ayrıca, yorgunluk hissi, baş dönmesi, tat alma bozukluğu, göz bozukluğu ve depresyon gibi istenmeyen etkileri olabilir.

Corbinal kullanan çoğu kişi talimatlara uyduğu takdirde ciddi bir yan etkiyle kaşılaşmaz. Ancak yine de sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla görüşün. Bu ilacın size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

İlacınızı 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edin, dondurmayın. Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.