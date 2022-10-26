Herxheimer Reaksiyonu Nedir? Belirtileri ve Nedenleri

Herxheimer reaksiyonu, bulaşıcı hastalıkları antibiyotiklerle tedavi ederken bağışıklık sisteminin bir reaksiyonudur. Vücut reaksiyonu, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için antibiyotik verildiğinde ortaya çıkar ve bakteriyel parçalanmanın neden olduğu endotoksinlerden kaynaklanır…

Herxheimer Reaksiyonunun Tanımı

Kısaca Herx olarak da bilinen Herxheimer reaksiyonu, temel olarak bakterilerden kaynaklanan toksinlerin neden olduğu özel bir reaksiyondur. Bu bakteriyel toksinler, örneğin antibiyotik tedavisinin başlangıcında olduğu gibi, insan vücudu patojenlerden yüksek oranda arındığında oluşur. Vücut buna artan bir inflamatuar reaksiyonla tepki verir.

Reaksiyonun bir parçası olarak, titreme ile birlikte ani ateş ve mevcut hastalığın alevlenmesi gibi tipik semptomlar ortaya çıkar. Ortaya çıkan semptomlar genellikle çok kısa bir süre (birkaç saat) sürer ancak aşırı durumlarda birkaç gün sürebilir. Nadiren şok semptomları olan şiddetli bir seyir meydana gelir.

Herxheimer reaksiyonunun sıklıkla meydana geldiği hastalıklara örnekler Lyme hastalığı, frengi (sifiliz), cüzzam, menenjit ve diğer bakteriyel hastalıklardır. Doktorlar genellikle Herxheimer reaksiyonunu pozitif bir olay olarak görürler, belirli bir antibiyotikle yapılan tedavinin etkinliği hakkında bilgi sağlar.

Herxheimer Reaksiyonu Belirtileri

Herxheimer reaksiyonu, ani ateş, hastalığın semptomlarının başlangıçta kötüleşmesi, baş ağrıları, eklem ağrıları, vücut ağrıları, dolaşım sorunları, mide bulantısı ve ayrıca şiddetli yorgunluk gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterir. Güçlü ruh hali değişimleri, depresyon ve keyifsizlik gibi psikolojik belirtiler bile Herxheimer reaksiyonunun bir parçası olarak ortaya çıkabilir.

Reaksiyon ne kadar uzun sürerse, hastalar depresyon, yorgunluk ve dikkat eksikliği bozukluğuna karşı o kadar savunmasız olur. Herxheimer reaksiyonunun belirtileri tipik olarak birkaç saat sürer ancak teorik olarak günlerce de sürebilir.

Belirtiler patojenlere ve mikroplara karşı bir savunma olarak ortaya çıkar. Normalde, tıbbi bakım olmadan kısa bir süre içinde tekrar kaybolurlar. Bununla birlikte, mevcut şikayetlerin artması veya mevcut hastalığın daha uzun sürmesi durumunda doktor ziyareti yapılabilir.

Aşırı durumlarda, özellikle şiddetli reaksiyonlar dolaşım sisteminin dekompansasyonuna neden olabilir. Bu bağlamda, reaksiyonun bir parçası olarak şok durumlarının gelişmesi göz ardı edilemez.

Herxheimer Reaksiyonu Neden Olur?

Herxheimer reaksiyonunun başlıca nedeni, endotoksin ve dolayısıyla bakteriyel çürümenin neden olduğu inflamatuar mediatörlerin salınımıdır. İnflamatuar haberciler, dokuda inflamatuar reaksiyonları başlatan ve onları devam ettiren biyokimyasal maddelerdir. Bunlar histamin ve bradikinine ek olarak, inflamatuar aracılar olan prostaglandinler ile lökotrienlerdir.

Bu aracıların vücut ve doğal süreçleri üzerinde farklı etkileri vardır. Belirli bir kan seviyesi aşılırsa, maddeler ateş ve mide bulantısı gibi reaksiyonlara neden olabilir veya kan dolaşımını değiştirebilir. Semptomların çoğu, uyarılmış makrofajlardan tümör nekroz faktörüne ve interlökin-1’e verilen cevaba bağlanır.

Herxheimer reaksiyonu esas olarak spiroket endotoksinleri nedeniyle oluşur. Bu endotoksinler, örneğin sifiliz, borreliosis ve abdominal tifüs için antibiyotik tedavisi sırasında salınır. Lyme hastalığında, reaksiyon tüm hastaların yüzde 60’ına kadarında meydana gelir. Öte yandan nörosifiliz durumunda, tüm hastaların sadece küçük bir yüzdesini etkiler.

Herxheimer Reaksiyonunun Teşhisi ve Seyri

Herxheimer reaksiyonunun teşhisi, doktor tarafından bakteri ile ilgili bir antibiyotik tedavisinin arka planına karşı tipik semptomlar temelinde yapılır. Hasta bakteriyel bir enfeksiyondan muzdaripse, bu antibiyotiklerle tedavi edilirse ve reaksiyonun karakteristik semptomları ortaya çıkarsa, teşhis zaten doğrulanmıştır.

Erken teşhis, hastalığın daha sonraki seyri üzerinde her zaman olumlu bir etkiye sahiptir ve ayrıca semptomların daha da kötüleşmesini önleyebilir.

Hasta prognozu, reaksiyonun ciddiyetine ve bakteri yüküne bağlıdır. Bazı hastalar bakteriyel endotoksinlere tepki göstermezken, diğerleri şiddetli şok yaşayabilir. Bu özellikle bakteriler vücuda çok büyük miktarlarda yayıldığında ortaya çıkar. Daha fazla bakteri öldükçe, daha fazla endotoksin salınır. Herxheimer reaksiyonunun şiddeti, özellikle bakteri sayısıyla birlikte artar.

Herxheimer Reaksiyonunun Tedavisi

Herxheimer reaksiyonu nedensel olarak tedavi edilemez. Bakteriyel bir enfeksiyonun tedavisinde bakterileri öldürmek zorunludur. Bu, ölen bakterilerin endotoksinleri Herxheimer reaksiyonu şeklinde fiziksel bir reaksiyona neden olabileceği için antibiyotiklerden vazgeçilemeyeceği anlamına gelir.

En kötü durumda bakteriyel enfeksiyonlar sepsise ve dolayısıyla yaşamı tehdit eden bir duruma yol açabileceğinden, enfeksiyon tedavi edilirken Herxheimer reaksiyonu riski kabul edilir. Antibiyotik tedavisinin kesilmesi genellikle gerekli değildir. Bir istisna, özellikle şiddetli bir reaksiyonun öncesinde meydana gelen şok halidir.

Çoğu durumda, Herxheimer reaksiyonunun semptomları sadece birkaç saat sonra azalır. Bu nedenle tedavi genellikle gerekli değildir. Semptomlar daha uzun süre devam ederse, ilaç yardımı ile sınırlanabilir.

Ateş ve titreme durumunda yatak istirahati ve istirahat uygulanır. Vücut ısısı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hastalara genellikle sıvı alımını artırmaları tavsiye edilir. Ilık banyolar da genellikle destekleyici önlem olarak uygundur. Komplikasyonları ekarte etmek için, doktor bu önlemlerin kullanımını önceden kabul etmelidir. Doktor ayrıca hastaya diyetini değiştirmesini önerecektir.

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