Conjiten Göz Damlası Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Conjiten, alerjilerden kaynaklanan göz kızarıklığının ve kaşıntısının giderilmesi için kullanılan damla formunda bir ilaçtır. Etkin maddesi olan ketotifen, antihistaminikler (antialerjikler) adındaki ilaç grubuna dahil olup, vücutta alerjik semptomlara neden olan histamini bloke ederek çalışır.

Conjiten Damla Nedir, Ne İçin Kullanılır?

CONJİTEN, içerisinde 5 mL çözelti bulunan berrak veya hafif sarımsı renkte göz damlasıdır. Alerjilerin neden olduğu göz kaşıntısını ve kızarıklığını gidermek için kullanılır. İlacın etkin maddesi olan ketotifen, antialerjik ilaçlar sınıfının bir üyesi olup, alerji kaynaklı göz kızarıklığının ve kaşıntının giderilmesinde etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Mevsimsel alerjik konjonktivit veya saman nezlesi konjonktivit, başta polenler olmak üzere belirli hava kaynaklı alerjenlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilen bu yaygın alerji, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, aşırı gözyaşı ve mukus akıntısı dahil çeşitli rahatsız edici semptomlara neden olabilir. CONJİTEN damlanın içerdiği ketotifen, alerjik reaksiyon esnasında vücudunuzun salgıladığı histamini bloke etmek suretiyle çalışır. Histamin bloke edildiğinde, alerjinin neden olduğu semptomlar giderilerek kişide hızlı bir rahatlama sağlanır.

CONJİTEN %0,025 steril göz damlasının her bir mL’sinde 0,25 mg ketotifen bulunur. İçeriğindeki diğer maddeler ise benzalkonyum klorür, gliserol, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk sudur.

Uyarı ve Önlemler

İlacın etken maddesine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayın.

Bu göz damlasıyla birlikte başka bir göz ilacı kullanıyorsanız ikisini peş peşe uygulamayın. İki ilacın uygulanması arasında en az 5 dakika bırakın.

Kontakt lens kullanıyorsanız, ilacı uygulamadan önce çıkarın ve yeniden takmak için ilacı damlattıktan sonra en az 15 dakika bekleyin.

Geçici olarak bulanık görmeye veya baş dönmesine neden olabileceğinden araç ya da iş makinesi kullanımında dikkatli olun.

Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz yalnızca doktorunuz uygun görmüşse kullanabilirsiniz. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzla konuşun.

3 yaşından küçük çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanımı önerilmez.

3 yaşından büyük çocuklarda ve yaşlılarda özel bir dozaj programına gerek yoktur, yetişkinlerdeki gibi kullanılabilir.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. 28 günü geçen açılmış şişelerin içinde çözelti olsa bile kullanılmamalıdır.

Conjiten Göz Damlası Nasıl Kullanılır?

Conjiten damlayı doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki yönergeleri izleyin.

CONJİTEN, doktor tarafından aksi söylenmedikçe günde 2 kez 1 damla şeklinde göze damlatılarak kullanılır.

Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi yıkayın.

Uygulama esnasında damlalığının ucunun gözünüze, kirpiklerinize, göz kapağınıza, cildinize veya başka bir yüzeye temas etmemesine dikkat edin.

Başınızı hafifçe geriye yaslayıp yukarı doğru bakarak alt göz kapağınızı aşağı yöne nazikçe çekin. Oluşan cep şeklindeki boşluğa şişeyi hafifçe sıkarak 1 damla CONJİTEN damlatın.

Damlatma işleminden sonra gözünüzü kapatın ve gözünüzün dış kenarına (burnunuzla kesişen bölgeye) parmağınızla 1 – 2 dakika nazikçe bastırın. Bu, ilacınızın gözyaşı kanallarınızdan burnunuza akmasını önleyecektir.

Her kullanım sonrası şişenin kapağını sıkıca kapatın.

Kullanmayı unutursanız kaybı telafi etmek için çift doz (2 damla) kullanmayın. Hatırladığınız anda damlatın ancak diğer dozun zamanı yaklaşmışsa unutulanı atlayıp normal programdan devam edin.

CONJİTEN Göz Damlası Yan Etkileri

Conjiten damlanın hafif yan etkileri, gözde yanma veya batma hissi, uykulu bir hal, geçici bulanık görme, göz kuruluğu, göz kapağında rahatsızlık hissi, göz ağrısı ve ışığa karşı hassasiyettir.

Göz kanaması, kornea iltihabı, ağız kuruluğu veya alerjik reaksiyon gibi nadir görülen ciddi bir etkiyle karşılaşırsanız kullanımını kesip acil servise başvurun.

Conjiten göz damlasını kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Bu ilacın size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

CONJİTEN %0,025 göz damlasını 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında muhafaza edin. Açılmış şişeleri 28 gün içinde kullanın. 28 günü aşan açılmış şişelerin içinde çözelti olsa bile kullanmayın.