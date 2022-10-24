Codermo (Merhem, Krem ve Losyon) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Codermo, sedef hastalığı, temas alerjisi veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarında kullanılan topikal bir ilaçtır. Krem, merhem ve losyon formlarında satışa sunulan Codermo, kızarıklık ve kaşıntı gibi rahatsız edici semptomları gideren mometazon furoat isimli etkin maddeyi içerir.

Codermo Nedir, Ne İçin Kullanılır?

CODERMO, kaşıntı ve kızarıklığın eşlik ettiği, egzama, sedef hastalığı veya temas alerjisi (kontakt dermatit) gibi cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Ayrıca, dermatozların (cilt rahatsızlıklarının) inflamatuar ve kaşıntılı belirtilerinin hafifletilmesinde işe yarayan başarılı bir tedavi olduğundan kafa derisi sedefi ve seboreik dermatit dahil kortikosteroidlere yanıt veren ve burada bahsedilmeyen başka bir durum için de doktorunuz tarafından reçetelenmiş olabilir. Nitekim, CODERMO krem, merhem ve losyondaki etkin madde olan mometazon furoat güçlü bir kortikosteroid olup, söz konusu cilt rahatsızlıklarının neden olduğu kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi rahatsız edici semptomları gidererek rahatlama sağlar.

CODERMO, içeriğinde bulunan mometazon furoat sayesinde benzer şekilde çalışan bazı kremlerden çok daha güçlüdür. Etkili formülü nedeniyle, hidrokortizon gibi daha hafif steroidler işe yaramadığında doktor tarafından reçetelendirilebilir.

CODERMO güçlü bir kortikosteroid olmasıyla birlikte, kızarıklık, kaşıntı veya şişliğin eşlik ettiği her cilt sorununda işe yaramayacağını bilmek önemlidir. Örneğin, rosacea (gül hastalığı), sivilce-akne, perioral dermatit, uçuk, suçiçeği, bebek pişikleri, iltihaplı deri rahatsızlıkları, göz çevresi dermal rahatsızlıklar, aşı sonrası deri reaksiyonları ve cinsel organlardaki kaşıntılı durumlarda kullanılmaz.

Codermo (Krem, Merhem ve Losyon) Nasıl Kullanılır?

Codermo merhem, krem veya losyonu doktorunuzun ya da eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Codermo (merhem, krem ve losyon) günde 1 kez kullanılır.

Krem veya merhemi sorunlu cilt bölgesine ince bir tabaka olacak şekilde sürün ve nazikçe ovalayın.

İlacın losyon formunu kullanıyorsanız, şişeyi sorunlu cilt bölgesine yaklaştırıp birkaç damla damlatın ve solüsyon kayboluncaya dek nazikçe ovalayın.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse ilacınızı sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Doktor aksini söylemedikçe 2 yaşından küçük çocuklarda kullanmayın.

Eğer kullanımı mecburiyse çocuklarda ve yüz bölgesinde maksimum 5 gün kullanılmalıdır. Doktorunuz önermedikçe çocuklara ve yüz bölgenize uygulamayın.

Uzman biri önermedikçe ilacı sürdükten sonra üzerini kapatmayın veya bandajla sarmayın.

Kasık ve koltuk altı gibi cildin sürtünme olan bölgelerinde doktor önerisi olmadan kullanmayın.

Açık yaralarla, enfekte olmuş ciltle ve gözlerle temasından kaçının.

Uzun zamandır CODERMO kullanan biriyseniz ilacınızı aniden kesmeniz önerilmez. İlacın aniden bırakılması, yanma, kızarıklık veya batma hissi gibi şikayetlere neden olabilir. Bunları önlemek için doktorunuzla iletişime geçin. Doktorunuz, ilacın kullanma sıklığını kademeli şekilde azaltarak bırakmanızı sağlayacak bir kullanım programı belirleyebilir.

CODERMO Yan Etkileri

Uygulanan cilt bölgesinde yanma, kaşıntı, karıncalanma, deride incelme, kıl kökü iltihabı, cilt renginde açılma, sivilce, çatlak ve his kaybı yaşanabilir.

Önerilen miktar ve sıklıkta kullanırsanız muhtemelen ciddi bir yan etkiyle karşılaşmayacaksınız. Ancak yine de sizi rahatsız eden herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşırsanız veya durumunuz daha kötüye giderse doktorunuzla veya eczacınızla konuşmayı ihmal etmeyin.

Bu topikal ilacın size olan faydalarının yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Codermo

Hamilelikte güvenli olduğunu kanıtlayan yeterli klinik çalışmalar yapılmamıştır. Bu nedenle, hamile kadınların CODERMO merhem, losyon veya krem kullanması önerilmez. Benzer şekilde, anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren anneler kullanmamalıdır.

Ancak yine de uzman hekim tarafından risk-fayda mukayesesi yapılarak kullanımı kesinlikle gerekli görülüyorsa hamile bir kadına veya emziren bir anneye reçeteleyebilir. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğinizi emziriyorsanız CODERMO kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Codermo’yu direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edin, dondurmayın. Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.