Clovate (Krem – Saç Losyonu) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Clovate, genellikle kaşıntı ve kızarıklığın eşlik etttiği sedef hastalığı, diskoid lupus eritematozus ve liken planus gibi belirli cilt hastalıklarında kullanılan bir ilaçtır. Cilt üzerine uygulamak için Clovate krem ve merhem, kafa derisi için ise çözelti şeklindeki Clovate saç losyonu tercih edilmelidir.

Clovate Nedir, Ne İçin Kullanılır?

CLOVATE, kaşıntı, şişlik veya kızarıklıkla karakterize çeşitli deri hastalıklarında kullanılan topikal kortikosteroidler (bazen kısaca steroidler de denir) grubuna dahil bir ilaçtır. Saçlı kafa derisindeki ve ciltteki belirli durumları (sedef hastalığı, dermatit, döküntü gibi) tedavi etmek için kullanılır.

Genellikle, sedef hastalığı, diskoid lupus eritematozus ve liken planus gibi cilt rahatsızlıkları için reçetelenir. Ayrıca, zor tedavi edilen deri hastalıklarında iltihabın olumsuz etkilerini gidermek için kullanılabilir. Ancak, burada belirtilmeyen başka bir dermatolojik rahatsızlık için de doktorunuz CELOVATE kremi, merhemi veya saç losyonunu kullanmanızı önermiş olabilir.

Bu ilacın, krem, merhem ve saç losyonu olmak üzere üç farklı seçeneği bulunur. Üçünün de etkin maddesi (klobetazol propiyonat) ve kullanım amacı (kortikosteroide duyarlı dermatozların tedavisi) aynı olmakla birlikte, krem ve merhem formu ciltte, saç losyonu ise kafa derisinde kullanılmalıdır.

Bu ilacın nasıl çalıştığını anlamak

Clovate’nin etkin maddesi olan klobetazol propiyonat, kortikosteroid ismi verilen ve halk arasında kortizonlu olarak bilinen bir ilaç sınıfına dahil olup, hidrokortizonlu cilt kremleri gibi diğer bazı tedavilerden daha güçlüdür. Sedef hastalığı, egzama, diskoid lupus eritematozus ve liken planus dahil çeşitli cilt rahatsızlıkların oluşturduğu kaşıntı, kızarıklık, tahriş ve şişlik gibi rahatsız edici semptomları giderir.

Kortikosteroidler veya kısaca steroidler ciltteki (veya vücudunuzun diğer kısımlarındaki) iltihabı azaltmaya yardımcı ajanlardır. İnflamatuar maddelerin (tahriş edicilerin) salınımını durdurmak için cilt hücrelerine etki ederek çalışırlar. Böylelikle, kızarıklığı, kaşıntıyı ve şişliği önemli ölçüde azaltarak rahatlama sağlar.

Diğer yandan, kızarıklık, kaşıntı veya şişliğin eşlik ettiği her cilt sorununda bu kremin işe yaramayacağını bilmek önemlidir. Örneğin, rosacea (gül hastalığı), sivilce-akne, perioral dermatit, uçuk, suçiçeği ve cinsel organlardaki kaşıntılı durumlarda kullanılmaz. Ek olarak, mantarların veya mikropların neden olduğu deri lezyonlarının tedavisi için kullanılmamalıdır.

Clovate Hakkında Uyarı ve Önlemler

CLOVATE, kortikosteroidler grubuna dahildir. Halk arasındaki ifadeyle kortizonludur.

Krem, merhem ve saç losyonu olmak üzere üç seçeneği vardır. Üçünün de etken maddesi (klobetazol propiyonat) aynıdır.

CLOVATE uzun süreli kullanım için değildir. Maksimum 1 ay kullanılmasına rağmen iyileşme görülmediyse doktorla görüşülmelidir.

Mecburi olmadıkça çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuk hastalarda (12 yaşından büyük) kullanımı zorunluysa tedavi süresi 5 günü geçmemeli ve mümkün olan en düşük dozaj uygulanmalıdır.

CLOVATE krem veya merhem uzman biri söylemedikçe yüz bölgesine sürülmemelidir.

12 yaşından büyük çocuklarda ve yüz bölgesinde maksimum 5 gün kullanılmalı, ilacın uygulandığı bölge bandajla veya sargıyla kapatılmamalıdır.

Hamilelik döneminde yalnızca doktor onayıyla, minimum miktarda ve mümkün olan en kısa süre boyunca kullanılmalıdır.

İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden dikkatli olunmalı, bebeğini emziren anneler kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır.

Glokom ismi verilen göz tansiyonuna neden olabileceğinden gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

Kolayca alev alabileceğinden, özellikle saç losyonunun uygulanması esnasında sigara içilmemeli ve uygulamanın ardından saç kurutma makinesi dahil ısı kaynaklarından uzak durulmalıdır.

CLOVATE %0.05 Krem Nasıl Kullanılır?

Clovate krem günde 1 veya 2 kez iyileşme oluncaya dek 1 ay boyunca kullanılır.

1 ay kullanımının ardından doktorun yönergeleri doğrultusunda uygulama sıklığı azaltılır veya daha az güçlü bir ilaçla tedaviye devam edilir.

2 ila 4 hafta boyunca düzenli kullanılmasına rağmen iyileşme olmamışsa veya durum daha da kötüleşmişse tanının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinden doktorla konuşulmalıdır.

Krem veya merhem ince bir tabaka olacak şekilde sorunlu cilt alanına nazikçe ovalayarak sürülür.

Krem sürüldükten sonra eller yıkanmalıdır (tedavi edilen alan eller değilse).

İlacın uygulandığı alan hava almayacak şekilde bandajla ya da sargıyla kapatılmamalıdır (doktor söylemedikçe)

Doktor onayı olmadan olmadan yüze sürülmemelidir. Yüz bölgesi için reçetelenmişse, uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır (yüz bölgesinde maksimum 5 gün kullanılmalıdır).

CLOVATE %0.05 Saç Losyonu Nasıl Kullanılır?

Yalnızca kafa derisinde (saçlı deri) kullanılır.

İyileşme görülünceye dek sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez saçlı deriye az miktarda uygulanır.

Saçların yıkanması gerekiyorsa, losyonu uygulamadan önce yıkanıp kurulanmalıdır. Clovate saç losyonu kuru saça uygulanmalıdır.

Şişenin ince ucu sorunlu bölgeye yaklaştırılıp fazla akıcı olmayacak şekilde damlatılır. Damlatılan solüsyon eğer gerekliyse parmakla sürülerek yayılabilir.

Uygulama esnasında ilaç parmakla yayılacaksa mümkünse eldiven kullanılmalı, mümkün değilse uyguladıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır.

İlacı saç derisinden uzaklaştıracağından, losyonu uyguladıktan sonra saçları yıkamaktan kaçınılmalıdır.

Saç solüsyonu kolayca alev alabileceğinden saç kurutma makinesi ve saç düzleştirici maşalar dahil ısı kaynaklarından uzak durulmalıdır.

Clovate Yan Etkileri

Clovate krem, merhem ve saç losyonunun yaygın görülen hafif yan etkileri uygulama bölgesinde kızarıklık, döküntü, kaşıntı ve batma hissidir. Ayrıca, ciltte incelme, çizgilerin oluşması veya cilt yüzeyindeki damarların belirgin hale gelmesi gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.

Nadir durumlarda, saç dökülmesi, saçların hızlı uzaması, saç yoğunluğunun artması, saç tellerinde incelme, yüz hatlarının yuvarlaklaşması, glokom, tahriş, ciltteki durumun daha kötü bir hal alması, kolay kilo alma, kan basıncının yükselmesi, sivilce, kanda kortizol hormonu seviyesinde azalma veya cilt renginde değişiklik görülebilir.

Bu ilacın size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden beklenmedik herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

CLOVATE saç losyonu, merhemi veya kremi 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayın, dondurmayın. Her kullanım sonrası kapağını sıkıca kapatın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.