Seboreik Keratoz Nedir, Neden Olur?

Yaşlılık lekeleri olarak da bilinen seboreik keratoz, öncelikle yaşamın ikinci yarısında ortaya çıkan iyi huylu bir cilt lezyonudur. Renkleri ten renginden kahverengi-siyaha kadar değişir. En sık üst gövdede görülürler ancak ellerin üzerinde, kollarda, bacaklarda, yüz ve kafa derisinde de oluşabilirler…

Seboreik Keratozun Tanımı

Seboreik keratoz, yüzeysel cilt hücrelerinin yaygın iyi huylu bir lezyonudur. Esas olarak yaşlılıkta görülür. Genç erişkinlerde nadiren bulunur. Yaşlılık lekeleri tek tek veya küçük gruplar halinde yüzde, göğüste, sırtta, bacaklarda, kollarda veya ellerin arkasında oluşur.

Bunlar keskin sınırları olan yuvarlak veya oval siğil benzeri yapıdadırlar. Az ya da çok kabarık olabilirler ve mat bir yüzeye sahip olabilirler. Bununla birlikte, zamanla çatlak veya pürüzlü görünebilirler. Çoğu seboreik keratoz çok küçüktür (çapı maksimum 1 ila 2 cm). Ancak istisnai durumlarda avuç içi boyutuna da ulaşabilirler. Renkte büyük farklılıklar vardır; bazıları ten rengindeyken, diğerleri kahverengimsi ve hatta neredeyse siyah renktedir.

Çoğu insan, yaşamları boyunca en az bir seboreik keratoz geliştirir. Kural olarak 50 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşla birlikte sayıları artar. Erkekler ve kadınlar eşit olarak etkilenir.

Seboreik Keratoz Nedenleri

Seboreik keratozun neden veya nasıl oluştuğu henüz netlik kazanmamıştır. Bilim adamları, bu cilt sorununun arkasında kalıtsal bir yatkınlık olup olmadığını hala araştırmaktadır. Ayrıca ömür boyu güneşe aşırı maruz kalmanın bir risk faktörü olması da mümkündür. Ancak kesin olan, seboreik keratozun örneğin siğillerde olduğu gibi virüslerden kaynaklanmadığıdır. Bu nedenle, yakalanma veya bulaşma riski yoktur.

Seboreik keratozun gelişiminde hem genetik yatkınlığın hem de cildin UV ışığı ve yaşlanma süreçlerinin rol oynadığı varsayılmaktadır. Seboreik keratoz, el ve ayak tabanları veya mukoza zarları dışında vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Bu bölgelerde pigment değişiklikleri varsa diğer cilt problemleri düşünülmelidir.

Seboreik Keratoz Belirtileri

Seboreik keratoz, cilt seviyesinin üzerinde düğümler halinde büyür. Başlangıçta, ciltte sadece hafifçe kabarık kalınlaşmalar olarak ortaya çıkabilirler. Yıllar geçtikçe büyüyüp kalınlaşabilir ve bazen kaşıntıya neden olabilirler. Çoğunlukla keskin sınırlara sahiptir ve melanin birikintileri nedeniyle kahverengimsi ila siyah renklidir.

Seboreik keratoz lekeleri genellikle donuk, mumsu bir yüzeye sahiptir. Her zaman çevredeki cilde keskin bir sınırları vardır. Çevreleyen ciltle olan sınır hiçbir zaman dağınık veya çatlaklı değildir. Ek olarak, sebum salgıları nedeniyle yağlı bir hisse sahiptirler.

Seboreik Keratoz Tehlikeli mi?

Seboreik keratoz, viral bir enfeksiyon sonucu gelişen klasik bir siğil değildir. Bu nedenle, klasik siğillerde olduğu gibi enfeksiyon riski yoktur. Ayrıca cilt kanserine ilerlemez. Ancak bazen kötü huylu cilt tümörlerinden (bazalioma, melanom) ayırt edilmesi zordur.

Ciltteki değişikliklerin zararsız bir seboreik keratoz olduğundan emin olmak için, doktor bu tür lekeleri malign cilt tümöründen açıkça ayırt etmelidir. Şüpheli durumlarda doku örneği alınır ve mikroskop altında incelenir. Ek olarak, bu lekelerin şekli, rengi veya boyutu değişirse de bir doktora danışılmalıdır.

Çok sayıda, genellikle kaşıntılı seboreik keratoz lekeleri genç yaşta aniden ortaya çıkarsa, kesinlikle bir doktora danışılmalıdır. Bu durumda, muhtemelen kansere paralel olarak ortaya çıkabilen leser-trélat sendromu mevcut olabilir.

Seboreik Keratoz Tedavisi

Normalde seboreik keratoz için herhangi bir tedavi gerekmez. Daha önce de belirtildiği gibi, bu cilt sorunu ne bulaşıcıdır ne de dejenerasyon riski vardır. Seboreik keratozların kanaması, yırtılması veya rahatsızlığa neden olduğu durumlar istisnadır. (Kaynak)

Fiziksel semptomların olmamasına rağmen, etkilenenlerin bazıları bu iyi huylu cilt tümörlerinden kozmetik olarak şikayetçidir. Örneğin, ciltlerinde bu hoş olmayan kahverengimsi ila siyahımsı pürüzlü oluşumlar gelişmişse, bazı insanlar bunları görsel olarak rahatsız edici olarak algılarlar.

Bazen etkilenenler, seboreik keratoz lekelerini eczanelerde bulunan siğil ilaçları ile tedavi etmeye çalışırlar. Bu kesinlikle önerilmez. Bunlar gerçek siğiller olmadığından, bu tür ilaçlar tedaviye yardımcı olmak yerine önemli yan etkileri tetikler.

Seboreik keratoz lekeleri rahatsız edici ise, cerrahi olarak kolayca tedavi edilebilirler. Bunları ortadan kaldırmanın birkaç yolu vardır ve en genişi cerrahi tedavilerdir (lazerler ve diğer yöntemler dahil). Cerrahi tedaviden önce, konuyu bilen bir doktorun, bunların gerçekten sadece seboreik keratoz lekeleri olduğundan emin olması önemlidir.